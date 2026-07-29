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David Luna lanzó advertencia sobre el estancamiento de la inteligencia artificial: “El futuro se está construyendo sin nosotros”

El exsenador aseguró que el declive del Producto Interno Bruto (PIB) demuestra la necesidad de que Colombia acelere la inversión en innovación tecnológica, investigación y producción de semiconductores para impulsar el crecimiento económico

Mano robótica de metal sostiene cinco billetes de pesos colombianos de 10 mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil, en colores vibrantes, sobre fondo de circuitos.
Los avances de China en la fabricación de equipos para producir microchips llevaron al exsenador David Luna a insistir en la necesidad de fortalecer la inversión en ciencia, tecnología e innovación en Colombia - credito Imagen Ilustrativa Infobae
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El exsenador y exprecandidato presidencial David Luna solicitó un incremento inmediato en la adopción de la inteligencia artificial, la investigación científica y la producción de semiconductores en Colombia, de cara al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

El pronunciamiento se produjo en respuesta a los reportes sobre el estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y las dinámicas cambiantes en el mercado tecnológico global.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el excongresista analizó los avances reportados por la industria de Asia en materia de fabricación de componentes electrónicos y su impacto directo en las economías emergentes.

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“Una empresa estatal china comenzó a producir máquinas de litografía DUV, una tecnología clave para fabricar chips, pese a las restricciones impuestas por Occidente. La carrera tecnológica global no se gana prohibiendo al rival: se gana innovando más rápido”, afirmó David Luna en su publicación.

David Luna cuestionó la falta de planes de acción por parte del Gobierno Petro - crédito Colprensa
El exsenador David Luna pidió fortalecer la inversión en inteligencia artificial, investigación y producción de semiconductores como estrategia para aumentar la competitividad de Colombia - crédito Colprensa

El exsenador contrapuso los avances de las potencias internacionales con los indicadores actuales de inversión pública y privada en ciencia y tecnología dentro del territorio colombiano: “Colombia debe tomar nota. Hoy invertimos apenas el 0,3% del PIB en investigación y desarrollo, frente al 2,7% promedio de la Ocde”.

David Luna propone acelerar la inversión en inteligencia artificial

En su mensaje, el dirigente político destacó el trámite legislativo de una iniciativa dirigida a modificar la estructura productiva nacional y a fomentar el desarrollo de insumos tecnológicos dentro del país.

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“Por eso impulsamos un proyecto que logramos convertir en la Ley de Fomento a la Industria Electrónica y de Semiconductores, y que ya está esperando sanción presidencial”, explicó Luna sobre el estado del proyecto de ley.

Según lo expuesto por el exsenador, la normativa busca establecer garantías normativas y tributarias para atraer capitales extranjeros y capacitar mano de obra especializada en el territorio nacional.

- crédito @lunadavid/X
David Luna aseguró que el país debe responder al avance tecnológico global con mayor innovación y desarrollo científico - crédito @lunadavid/X

“Esta iniciativa reconoce al sector como estratégico para nuestra soberanía tecnológica, promueve la creación de empresas, la formación de talento, la investigación y la atracción de inversión para insertar a Colombia en la cadena global de valor”, agregó el exprecandidato presidencial.

Luna enfatizó que la falta de infraestructura tecnológica propia mantiene a la economía colombiana en una posición de dependencia frente a los mercados desarrollados: “No podemos resignarnos a ser únicamente consumidores de tecnología. Necesitamos talento en IA, centros de datos soberanos y una industria electrónica y de semiconductores propia”.

“De lo contrario, la tecnología del futuro seguirá diseñándose en otros países y nosotros continuaremos pagando por usarla”, advirtió el excongresista.

Ilustración de un cerebro humano en sección, conectado a un circuito electrónico con líneas de luz azul y amarillo sobre fondo de papel rasgado.
Según David Luna, el desarrollo de una industria local de semiconductores permitiría reducir la dependencia tecnológica frente a otros mercados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las dudas sobre el mercado de la inteligencia artificial

La declaración de David Luna ocurrió tras la publicación de un informe del diario económico La República sobre el comportamiento de los mercados financieros en Asia y Wall Street. El reporte detalló caídas en las acciones de empresas tecnológicas como Samsung Electronics, que retrocedió un 12%, Kioxia con una baja del 18% y Tsmc con una disminución cercana al 3%.

El ajuste en las cotizaciones bursátiles obedeció a la confirmación de que una compañía estatal china inició la producción de equipos de litografía ultravioleta profunda (DUV). Esta maquinaria es indispensable para el grabado de circuitos integrados en obleas de silicio.

Aunque la tecnología DUV posee un alcance menor frente a los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV) controlados por la firma neerlandesa Asml, los analistas de mercado consideran que el avance reduce la dependencia de China frente a las licencias occidentales.

Mesa brillante con varias obleas de silicio rectangulares, maquinaria robótica borrosa, dos paneles laterales y luces indicadoras en una sala limpia.
Luna resaltó que la Ley de Fomento a la Industria Electrónica y de Semiconductores ya superó su trámite en el Congreso y solo espera la sanción presidencial para entrar en vigor -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe financiero también señaló dudas entre los inversionistas respecto al nivel de endeudamiento de las corporaciones dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

El incremento en las tasas de interés internacionales y la necesidad de financiar centros de datos afectaron el rendimiento operativo de las firmas del sector. Frente a este escenario de volatilidad en los mercados internacionales y desaceleración del consumo interno, la propuesta debatida en el Congreso busca diversificar la oferta exportadora de Colombia hacia bienes con mayor valor agregado.

El texto de la Ley de Fomento a la Industria Electrónica y de Semiconductores se encuentra en la última etapa del trámite constitucional, a la espera de la firma del Presidente de la República para su promulgación y entrada en vigencia.

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