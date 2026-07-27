Colombia

Bogotá ofrece 90.000 cupos gratuitos para formarse en inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo tecnológico: así puede inscribirse

El programa está dirigido a residentes de la capital mayores de 18 años y permite registrarse por la web oficial, un canal de WhatsApp o un enlace habilitado por la entidad

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico impulsa Experta Tech 2026 en alianza con Amazon Web Services, IBM SkillsBuild y Oracle University - crédito Secretaría de Desarollo Económico
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico impulsa Experta Tech 2026 en alianza con Amazon Web Services, IBM SkillsBuild y Oracle University - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Bogotá lanzó la Gran Convocatoria Experta Tech 2026, una iniciativa que permitirá a 90.000 personas acceder a formación gratuita en inteligencia artificial, computación en la nube, desarrollo de software, ciberseguridad y analítica de datos.

El programa es posible gracias a la alianza entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Amazon Web Services (AWS), IBM SkillsBuild y Oracle University. Los participantes podrán acceder a contenidos flexibles, obtener certificaciones internacionales y conectar con oportunidades laborales en el sector tecnológico.

De acuero con la entidad de Desarollo Económico, el objetivo de la iniciativ es que jóvenes, personas en búsqueda de empleo, técnicos, tecnólogos, profesionales, emprendedores, trabajadores independientes y mujeres interesadas en fortalecer su participación en el sector puedan potenciar su perfil y acceder a mejores oportunidades laborales.

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Mujer con auriculares sentada frente a laptop tomando un curso virtual en una habitación con plantas.
La convocatoria Experta Tech 2026 está dirigida a mayores de 18 años con residencia en Bogotá que busquen fortalecer competencias de la economía digital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quiénes pueden inscribirse y cómo?

La oferta está abierta a mayores de 18 años con residencia en Bogotá. Son bienvenidos quienes inician su vida laboral, quienes buscan empleo, trabajadores independientes, empresarios, mujeres que desean fortalecer su liderazgo en tecnología y cualquier persona interesada en actualizarse en las competencias más demandadas de la economía digital.

Las inscripciones se realizan a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en la página web www.desarrolloeconomico.gov.co, el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ o de manera directa en el enlace https://arcg.is/0PbfyK.

¿Qué beneficios ofrece Experta Tech?

Las personas seleccionadas podrán acceder a rutas de aprendizaje desarrolladas junto a tres referentes internacionales: Amazon Web Services (AWS), IBM SkillsBuild y Oracle University. Los cursos son gratuitos, incluyen certificación internacional y preparan para conectarse con oportunidades de empleo formal. El contenido es flexible y se adapta a los intereses y metas de cada participante.

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Un hombre joven concentrado mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un curso virtual. Toma notas en un cuaderno sobre un escritorio de madera, con café.
Las inscripciones a Experta Tech 2026 se realizan por la web de Desarrollo Económico, el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá y un enlace oficial de registro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, la meta es que “más ciudadanos encuentren en la tecnología una herramienta para transformar su futuro y accedan a mejores oportunidades de empleo”. Los mejores estudiantes podrán incluso conectarse directamente con vacantes y procesos de selección en empresas del ecosistema digital.

Lista de cursos y rutas de formación disponibles

Las rutas de la Gran Convocatoria Experta Tech 2026 incluyen:

  • AWS IA Sin límites
  • Fundamentos de nube AWS
  • AWS Cloud Practitioner
  • AWS AI Practitioner
  • Fundamentos Digitales – SDDE
  • Fundamentos de inteligencia artificial, impulso y sostenibilidad con tecnología
  • Fundamentos de seguridad cibernética – SDDE
  • Desarrollo web con Python – SDDE
  • Certificado en análisis de datos – SDDE
  • Liderazgo senior en la nube
  • Profesional Cloud OCI
  • Profesional en soluciones IA/ML
  • Desarrolladores profesionales
  • Profesional de bases de datos
  • Aplicaciones empresariales Oracle Fusion Cloud I y II
  • Cyberseguridad

Todas las formaciones cuentan con el respaldo de las plataformas internacionales y la validación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Adulta mejora habilidades, capacitación virtual, diploma digital, progreso académico, grado superior en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Los cursos gratuitos de Experta Tech 2026 ofrecen contenido flexible, certificación internacional y conexión con oportunidades de empleo formal en tecnología - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué es relevante esta convocatoria?

El avance de la inteligencia artificial y la transformación digital exigen que más personas accedan a competencias tecnológicas de alto nivel. Según Karla Wong (AWS), “la inteligencia artificial solo transforma cuando llega a quienes más la necesitan. IA Sin límites es nuestra apuesta para convertir la curiosidad de los bogotanos en habilidades concretas y las habilidades en oportunidades reales de empleo”.

Para Oracle, “desarrollar talento es la mejor inversión para acelerar la innovación y la competitividad”, afirmó Germán Borromei, gerente para Colombia y Ecuador.

Próximos pasos y recomendaciones

La convocatoria prioriza la empleabilidad y la posibilidad de acceder a empleos de calidad en uno de los sectores más dinámicos del mercado. La invitación es a explorar las rutas, elegir la formación que más se adapte a los intereses personales y aprovechar la oportunidad de acceder a formación y certificación internacional sin costo.

Las inscripciones ya están abiertas y la página web oficial ofrece toda la información sobre requisitos, proceso de registro y detalles de cada ruta.

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