Lalis arremetió contra el Elefante Blanco por apoyar traslado de posesión de Abelardo de la Espriella: “¡Basta de incoherencias!”

Lalis expuso la votación del senador Luis Carlos Rúa a favor del traslado de la posesión presidencial, un trámite que le costará millones de pesos al Estado - crédito @smilelalis/Instagram

La representante a la Cámara Laura Beltrán, conocida públicamente como ‘Lalis’, del Pacto Histórico, cuestionó el voto del senador Luis Carlos Rúa, identificado como ‘Elefante Blanco’, tras la plenaria del Senado del 22 de julio de 2026.

La congresista criticó el respaldo del legislador a la propuesta que autoriza el traslado de la sesión del Congreso en pleno, la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al departamento del Cauca.

La controversia surgió tras la aprobación en el Senado de la medida que faculta el desplazamiento del Congreso para la ceremonia del 7 de agosto, luego de una proposición del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional; la iniciativa contó con 55 votos a favor y 32 en contra, e incluyó el respaldo del Elefante Blanco, integrante del partido Alianza Social Independiente.

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- crédito @elefantescol/Instagram - Lalis/Facebook

Frente a esta decisión, Lalis señaló inconsistencias entre el discurso de austeridad promovido por el senador y su acompañamiento a una proposición que implica erogaciones presupuestales considerables para el Estado, por lo que, por medio de un video en sus redes sociales, lo denunció.

Lalis recriminó la decisión del senador Elefante Blanco

“¿Luis Carlos Rúa votando a favor de gastar miles de millones para trasladar la posesión de Abelardo a 15 días? Y ojo: el presidente electo se posesiona ante el Congreso, no frente a los militares. ¡Basta de incoherencias!”, escribió la congresista del Pacto Histórico.

A través del video, la congresista detalló los efectos de la decisión —que fue aprobada por el Senado, aunque falta que pase el debate en Cámara de Representantes— que genera la movilización de la infraestructura del Congreso y diplomática hacia el suroccidente del país con poco tiempo de preparación.

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“El senador independiente, crítico del despilfarro de los recursos públicos, curiosamente hoy votó para respaldar el traslado de la posesión del 7 de agosto de Abelardo, que costaría miles de millones de pesos al Estado. Mover a 300 congresistas, al cuerpo diplomático y a toda la logística del Estado a solo quince días de la posesión, eso no es austeridad”, sostuvo Lalis.

Lalis criticó que el senador Luis Carlos Rúa respaldara la propuesta mientras, según ella, defendió discursos relacionados con la austeridad y el control del gasto público - crédito @smilelalis/Instagram

La congresista también cuestionó el despliegue de la fuerza pública requerido para garantizar la seguridad del evento constitucional fuera de la capital del país: “Eso puede representar un detrimento patrimonial y un enorme desorden administrativo. Además, tanto que hablan de seguridad, ¿qué territorios van a dejar desprotegidos para los militares que necesitan para eso? Solo por literalmente un capricho”.

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La congresista habló del “peligro” que es para la democracia cumplir el “capricho” de De la Espriella

La congresista cuestionó en su video la posibilidad de que el acto de posesión presidencial se realice en un escenario distinto al establecido por la tradición institucional y advirtió que cualquier cambio en ese sentido podría enviar un mensaje equivocado sobre el respeto a la democracia.

“Debemos defender la institucionalidad democrática, lo que eso representa. El presidente de Colombia debe posesionarse ante el Congreso, no enviar el mensaje de hacerlo frente a los militares. Eso es peligroso. La democracia no se acomoda en los caprichos de un presidente; qué pena que se los diga. Se respeta y quienes decían defender las instituciones deberían empezar por ser coherentes con lo que votan”, expresó la legisladora.

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Lalis advirtió que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella no se puede hacer en una instancia militar porque es un ataque a la democrácia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La representante aseguró que seguirá haciendo seguimiento al trámite de la iniciativa en el Congreso y anunció que divulgará las posiciones de los legisladores durante la discusión. Además, defendió su decisión de continuar señalando lo que considera contradicciones dentro del debate político, pese a que el senador que señaló se declaró en independencia y ella es de oposición.

“Nosotros vamos a esperar que este debate llegue a la Cámara de Representantes y los invito a que ustedes vean la transmisión y se den cuenta quiénes votan por esto y quiénes no. Y aunque les incomode e intenten que uno no grabe estos videos, quiero que sepan que vamos a seguir denunciando lo que nos parece que es incoherente”, dijo Lalis en su video.

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