Capturan a dos presuntos responsables del asesinato de un conductor en Usaquén: habrían solicitado un servicio por aplicación para cometer el crimen

La Policía capturó a dos venezolanos por el homicidio de un conductor en Usaquén - crédito MEBOG

La Policía Nacional confirmó la captura de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, de 18 y 20 años, señalados de participar en el homicidio de un conductor ocurrido en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos habrían solicitado un servicio de transporte mediante una aplicación, intimidaron a la víctima con un arma de fuego y la obligaron a conducir hasta una zona apartada, donde finalmente fue atacada.

El caso generó una rápida reacción de las autoridades luego de que se reportara una persona herida por arma de fuego en la vía pública.

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A partir de ese momento, uniformados desplegaron un operativo que permitió ubicar el vehículo presuntamente hurtado y capturar a dos de los presuntos responsables tras una persecución que terminó con el automotor volcado.

Una persecución en Usaquén terminó con un carro volcado y dos capturados por el homicidio de un conductor - crédito MEBOG

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1, explicó que la intervención policial fue posible gracias a la reacción inmediata de las patrullas que atendían el sector y a la información suministrada por la comunidad.

“Gracias a la rápida reacción por parte de nuestras zonas de atención en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Villa Nidia, se logra la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona quien desafortunadamente pierde la vida. Estas personas habrían solicitado mediante una aplicación este servicio desde el centro de la ciudad hacia el norte y en algún tramo de la carrera Séptima habrían intimidado a este conductor haciéndolo subir hacia el cerro en la parte alta del sector de Soratama”, explicó el oficial.

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De acuerdo con la investigación preliminar, los presuntos delincuentes habrían abordado el vehículo como pasajeros y, durante el recorrido, desenfundaron un arma de fuego para obligar al conductor a desviarse de la ruta.

Según la Policía, el conductor fue llevado contra su voluntad hacia una zona alta de Usaquén, donde recibió impactos de bala que posteriormente le causaron la muerte.

El reporte de una persona herida por arma de fuego activó una reacción policial que permitió ubicar el vehículo presuntamente hurtado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el ataque, los sospechosos emprendieron la huida a bordo del automóvil de la víctima. Sin embargo, la activación de un plan candado permitió cerrar varias vías del sector y dar inicio a una persecución que terminó pocos minutos después.

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Sobre la forma en la que se desarrolló el operativo, el teniente coronel Cháves detalló que la persecución finalizó cuando los ocupantes del vehículo perdieron el control del automotor.

“Inmediatamente se escuchan los disparos, se inicia un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén. En esta persecución, al hallar el vehículo, estos sujetos pierden el control del vehículo colisionando contra el separador de la calle 183 con carrera Séptima. Inmediatamente, nuestras zonas de atención los capturan y se les halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual habrían utilizado para cometer este delito”, indicó el teniente coronel.

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Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar el vehículo que había sido reportado como hurtado y capturaron a dos hombres, de 20 y 18 años, los cuales presuntamente intentaban escapar tras el accidente.

Además, las autoridades incautaron una pistola, un proveedor y cinco cartuchos, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación, mientras los capturados deberán responder por los delitos cometidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima, quien conducía el vehículo solicitado mediante la plataforma digital, falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas por arma de fuego. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y establecer si hubo más personas involucradas en el crimen.

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El oficial también confirmó los delitos por los cuales deberán responder los capturados ante las autoridades judiciales.

“Estas personas fueron puestas a disposición por el delito de homicidio agravado, hurto y además porte ilegal de arma de fuego y municiones”, concluyó el comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1.