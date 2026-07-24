Colombia

Capturan a dos presuntos responsables del asesinato de un conductor en Usaquén: habrían solicitado un servicio por aplicación para cometer el crimen

Se investiga si los presuntos responsables intimidaron al conductor con un arma de fuego y lo obligaron a conducir hasta la zona donde fue asesinado

Guardar
Google icon
La Policía capturó a dos venezolanos por el homicidio de un conductor en Usaquén - crédito MEBOG
La Policía capturó a dos venezolanos por el homicidio de un conductor en Usaquén - crédito MEBOG

La Policía Nacional confirmó la captura de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, de 18 y 20 años, señalados de participar en el homicidio de un conductor ocurrido en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos habrían solicitado un servicio de transporte mediante una aplicación, intimidaron a la víctima con un arma de fuego y la obligaron a conducir hasta una zona apartada, donde finalmente fue atacada.

El caso generó una rápida reacción de las autoridades luego de que se reportara una persona herida por arma de fuego en la vía pública.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, uniformados desplegaron un operativo que permitió ubicar el vehículo presuntamente hurtado y capturar a dos de los presuntos responsables tras una persecución que terminó con el automotor volcado.

Una persecución en Usaquén terminó con un carro volcado y dos capturados por el homicidio de un conductor - crédito MEBOG
Una persecución en Usaquén terminó con un carro volcado y dos capturados por el homicidio de un conductor - crédito MEBOG

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1, explicó que la intervención policial fue posible gracias a la reacción inmediata de las patrullas que atendían el sector y a la información suministrada por la comunidad.

“Gracias a la rápida reacción por parte de nuestras zonas de atención en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Villa Nidia, se logra la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona quien desafortunadamente pierde la vida. Estas personas habrían solicitado mediante una aplicación este servicio desde el centro de la ciudad hacia el norte y en algún tramo de la carrera Séptima habrían intimidado a este conductor haciéndolo subir hacia el cerro en la parte alta del sector de Soratama”, explicó el oficial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación preliminar, los presuntos delincuentes habrían abordado el vehículo como pasajeros y, durante el recorrido, desenfundaron un arma de fuego para obligar al conductor a desviarse de la ruta.

Según la Policía, el conductor fue llevado contra su voluntad hacia una zona alta de Usaquén, donde recibió impactos de bala que posteriormente le causaron la muerte.

Vista superior de un revólver de cañón largo con empuñadura de madera marrón y varias balas de latón sobre una mesa de madera rústica y rayada.
El reporte de una persona herida por arma de fuego activó una reacción policial que permitió ubicar el vehículo presuntamente hurtado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el ataque, los sospechosos emprendieron la huida a bordo del automóvil de la víctima. Sin embargo, la activación de un plan candado permitió cerrar varias vías del sector y dar inicio a una persecución que terminó pocos minutos después.

Sobre la forma en la que se desarrolló el operativo, el teniente coronel Cháves detalló que la persecución finalizó cuando los ocupantes del vehículo perdieron el control del automotor.

Inmediatamente se escuchan los disparos, se inicia un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén. En esta persecución, al hallar el vehículo, estos sujetos pierden el control del vehículo colisionando contra el separador de la calle 183 con carrera Séptima. Inmediatamente, nuestras zonas de atención los capturan y se les halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual habrían utilizado para cometer este delito”, indicó el teniente coronel.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar el vehículo que había sido reportado como hurtado y capturaron a dos hombres, de 20 y 18 años, los cuales presuntamente intentaban escapar tras el accidente.

Además, las autoridades incautaron una pistola, un proveedor y cinco cartuchos, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación, mientras los capturados deberán responder por los delitos cometidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima, quien conducía el vehículo solicitado mediante la plataforma digital, falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas por arma de fuego. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y establecer si hubo más personas involucradas en el crimen.

El oficial también confirmó los delitos por los cuales deberán responder los capturados ante las autoridades judiciales.

“Estas personas fueron puestas a disposición por el delito de homicidio agravado, hurto y además porte ilegal de arma de fuego y municiones”, concluyó el comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1.

Temas Relacionados

Homicidio en BogotáConductor asesinado BogotáRobo de vehículo BogotáHurto y homicidio El CoditoConductor muerto El CoditoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 19 del Tour de Francia- EN VIVO: siga la jornada de los ciclistas colombianos en el Alpe D’Huez

La carrera inició en Gap y propone 127,9 kilómetros con 3.572 metros de desnivel, cuatro puertos y una subida final de categoría especial, en una jornada que puede sacudir la lucha por el amarillo

Etapa 19 del Tour de Francia- EN VIVO: siga la jornada de los ciclistas colombianos en el Alpe D’Huez

Concejal confirmó la placa del Spark azul que habría tratado de circular por un puente peatonal en Bogotá: “Es un imbécil”

El caso tomó notoriedad cuando un concejal del Nuevo Liberalismo publicó la placa del vehículo que estaría involucrado, lo que aceleró la búsqueda y permitió consultar el historial del automóvil en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit)

Concejal confirmó la placa del Spark azul que habría tratado de circular por un puente peatonal en Bogotá: “Es un imbécil”

Esta es la nueva forma en la que están drogando a las personas en discotecas: Juan Diego Alvira explicó los detalles con un caso de la vida real

El periodista contó cómo una futbolista de 18 años terminó hospitalizada después de que le fuera suministrada una sustancia, un episodio que encendió las alarmas sobre nuevas formas de sumisión química

Esta es la nueva forma en la que están drogando a las personas en discotecas: Juan Diego Alvira explicó los detalles con un caso de la vida real

Contraloría detectó hallazgos fiscales por $14.511 millones en empresas de energía de Huila, Meta y Nariño

De acuerdo con el ente regulador, se reflejan deficiencias en la gestión de los recursos públicos tras la llegada del fenómeno de El Niño

Contraloría detectó hallazgos fiscales por $14.511 millones en empresas de energía de Huila, Meta y Nariño

Rodrigo Lara pidió restablecer el esquema de seguridad del congresista Julio César Triana tras denuncia por reducción de su protección

El representante aseguró que la decisión se produjo después de su intervención del 20 de julio en la instalación del Congreso. Además, anunció que presentará una tutela para exigir garantías ante las amenazas que denuncia desde 2025

Rodrigo Lara pidió restablecer el esquema de seguridad del congresista Julio César Triana tras denuncia por reducción de su protección
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

Lina Tejeiro reveló qué pasará con su trabajo como actriz en cuanto nazca su primer hijo: “Todo depende...”

Valentina Ferrer barajó la posibilidad de tener otro hijo con J Balvin

Jessica Cediel no se contuvo y frenó a seguidora que la comparó con Luisa Fernanda W: “Se dejó robar a Pipe Bueno”

Los audios de Yeison Jiménez que revelan la prisa con la que quería lanzar ‘Mala de profesión’: “Necesito hacer esta canción urgente”

Deportes

Tour de Francia, etapa 19 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en el Alpe D’Huez

Tour de Francia, etapa 19 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en el Alpe D’Huez

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Este es el premio que recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-II: la millonaria cifra que entregará la Conmebol

Video | Él es el primo de Luis Díaz, juega en el Barranquilla F.C y quiere seguir sus pasos en el fútbol profesional

Caracas vs. Santa Fe: día, hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026