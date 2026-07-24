Cancillería se pronunció sobre los colombianos detenidos en Arabia Saudita: confirmó que está haciendo seguimiento a sus casos

La familia de tres ingenieros colombianos reclama respuestas tras casi seis meses sin noticias de su paradero en Arabia Saudí. Daniel Romero, hijo y hermano de los desaparecidos, denunció que los tres fueron detenidos tras intentar salir de Yemen y desde entonces permanecen incomunicados, sin acceso a abogado ni contacto con la Embajada de Colombia - crédito sandra3mmm / TikTok

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tiene conocimiento del caso de tres ciudadanos colombianos detenidos en el Reino de Arabia Saudita, a los que les está haciendo seguimiento, con el fin de brindar asistencia consular.

De acuerdo con la Cancillería, el acompañamiento incluye la verificación de las condiciones de detención de los connacionales, gestiones ante las autoridades locales para procurar el respeto del debido proceso y la comunicación con los familiares.

La cartera precisó que los casos están siendo atendidos desde 2025 por medio de los consulados competentes y con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita. También se ha estado trabajando en coordinación con autoridades locales, garantizando siempre que la asistencia se ajuste a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

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Los tres hombres viajaron con una empresa estadounidense para instalar antenas satelitales en Yemen - crédito familia Romero

Por otro lado, según el comunicado, los familiares de los tres ciudadanos colombianos han mantenido contacto permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada en Arabia Saudita. De igual manera, el ministerio indicó que los allegados han presentado distintos derechos de petición, los cuales han sido atendidos conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.

“Han recibido atención presencial en Bogotá por parte del equipo del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del acompañamiento institucional brindado a este caso”, detalló la Cancillería en la comunicación oficial.

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Así las cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que continuará garantizando su atención consular, con el fin de tener pleno conocimiento de las condiciones en las que se encuentran los connacionales.

La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la detención de tres colombianos en Arabia Saudita - crédito @CancilleriaCol/X

“La Cancillería continuará haciendo seguimiento al caso y brindando la asistencia consular que resulte procedente en situaciones de privación de la libertad (...). Todo ello se realiza con respeto por la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de sus autoridades judiciales competentes”, precisó.

La identidad y la situación de los colombianos detenidos

Los connacionales que están detenidos en Arabia Saudita fueron identificados como Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años; Luis Eduardo Romero Jiménez, de 30 años; y Mauricio Patiño Gallego, de 62 años. Daniel Romero, hijo y hermano de dos de los ciudadanos, compartió un video en el que denunció su situación.

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De acuerdo con su relato, los colombianos viajaron a Yemen en abril de 2025, con el fin de cumplir con un trabajo: instalar antenas satelitales para una empresa de Estados Unidos. En julio de ese año, los tres connacionales terminaron el proyecto, pero no pudieron regresar al país porque el aeropuerto de Saná fue bombardeado.

Esa situación los obligó a buscar otro camino de regreso a casa. Entonces, intentaron salir por Adén, ubicado al sur de Yemen, pero allá fueron detenidos por las autoridades que, posteriormente, los trasladaron a una prisión de Abha, ubicada en Arabia Saudita.

Los colombianos no puedieron salir de Yemen debido a que el aeropuerto de Saná fue bombardeado - crédito Yahya Arhab/EFE/EPA

“Al llegar a Adén fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, los interrogaron y los obligaron a firmar confesiones en árabe sin intérprete y sin abogados (...). Nadie nos ha explicado cómo, cuándo ni bajo qué autoridad ocurrió este traslado. Desde entonces están incomunicados. No hemos podido hablar con ellos, no tienen abogado, no han tenido contacto con la Embajada de Colombia”, detalló el familiar en su denuncia.

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Las autoridades saudíes confirmaron a la Cancillería de Colombia que los connacionales están detenidos por motivos de “seguridad nacional”, pero no indicaron si están siendo investigados por algún delito.

“Pedimos que Arabia Saudí libere de inmediato a mi hermano, a mi papá y a su socio. Pedimos que se aclare la situación legal, que se confirme si hay cargos en su contra y que se les permita hablar con nosotros y con la Embajada”, expresó Daniel Romero.