Colombia

Elección de contralor general sigue en marcha tras decisión del Consejo de Estado: Congreso escuchará a los diez finalistas

El alto tribunal no aprobó la ponencia que estudiaba la solicitud para suspender de manera temporal el concurso y la Cámara de Representantes prevé elegir al nuevo jefe del organismo de control el 12 de agosto

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En la revisión fiscal la Contraloría halló más de 113 irregularidades - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El Consejo de Estado no suspendió el concurso para elegir al próximo contralor general, luego de que la ponencia que estudiaba la solicitud no obtuviera la mayoría necesaria para ser aprobada - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El proceso para la elección del próximo contralor general de la República continuará con el calendario previsto en el Congreso, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado no adoptara una decisión sobre la solicitud que buscaba suspender de manera temporal el concurso de méritos mediante el cual será escogido el funcionario que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez para un periodo de cuatro años.

La determinación se produjo durante la sesión del jueves 23 de julio, cuando los magistrados analizaron la ponencia presentada por el magistrado Omar Joaquín Barreto en relación con las demandas que cuestionan el procedimiento de elección.

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Sin embargo, el proyecto de decisión no alcanzó la mayoría de votos necesaria para ser aprobado, por lo que el expediente deberá ser asignado a otro magistrado para continuar con el trámite.

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El expediente será asignado a un nuevo magistrado ponente, lo que aplaza la decisión sobre una posible medida cautelar que busca frenar temporalmente el proceso de elección - crédito Colprensa

El proceso judicial se originó por una acción presentada por el ciudadano Julio César Castañeda, quien solicitó revisar varios apartados de la Resolución 004 del 30 de enero de 2026, modificada posteriormente mediante la Resolución 005 del 6 de marzo.

En concreto, la demanda cuestiona los artículos 6.2.2, 6.5, 6.5.1 y 6.5.2 de esa reglamentación, disposiciones que establecen el procedimiento mediante el cual fue seleccionada la universidad encargada de desarrollar el concurso público de méritos para escoger al próximo contralor general de la República.

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Durante la discusión en la Sala de Decisión, la ponencia presentada por el magistrado Omar Joaquín Barreto no consiguió el respaldo suficiente para ser aprobada. Como consecuencia, el expediente pasará al siguiente magistrado en turno.

En el auto, el Consejo de Estado señaló: “En atención a que el proyecto de fallo discutido en la Sala de Decisión de 23 de julio del presente año no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, por Secretaría remítase el expediente al magistrado que sigue en turno para el trámite correspondiente”.

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La Cámara de Representantes escuchará las propuestas de los diez aspirantes que integran la lista de elegibles a reemplazar a Carlos Hernán Reodríguez - crédito Contraloría

De acuerdo con la demanda, las normas objeto de cuestionamiento habrían desconocido garantías legales y afectado el principio de igualdad entre los participantes del concurso. Por esa razón, el demandante pidió que esas disposiciones sean declaradas nulas.

Si esa pretensión llegara a prosperar en el trámite de fondo, podría abrirse la posibilidad de repetir parte del proceso de selección relacionado con la escogencia de la institución académica que adelanta el concurso de méritos. No obstante, el Consejo de Estado aún no ha resuelto la solicitud de medida cautelar que pretende suspender temporalmente la elección mientras se estudian los argumentos presentados en las demandas.

El cambio de ponente aplaza esa determinación y reduce la posibilidad de que exista una decisión antes de la votación prevista en el Congreso.

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La elección de los nuevos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes será determinante en la promoción de proyectos de ley y temas de interés nacional - crédito Colprensa
La elección definitiva del próximo contralor general de la República continúa prevista para el 12 de agosto - crédito Colprensa

Uno de los primeros retos institucionales del Legislativo, tras el inicio del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, será precisamente la elección del funcionario que encabezará el organismo de control fiscal durante los próximos cuatro años.

En ese contexto, la Cámara de Representantes mantiene programada la sesión plenaria del lunes 27 de julio, a las 3:00 p. m., durante la cual los aspirantes que integran la lista de elegibles presentarán sus propuestas.

Posteriormente, el Congreso tiene previsto realizar la elección definitiva del nuevo contralor general el próximo 12 de agosto, fecha que hasta el momento no ha sufrido modificaciones como consecuencia del trámite que cursa en el Consejo de Estado.

La lista de elegibles que participará en la audiencia pública y que permanece vigente está integrada por diez candidatos:

  • Luis Enrique Abadía García.
  • Andrés Castro Franco.
  • Jorge Eliécer Laverde Vargas.
  • Ana Elena Monsalvo Herrera.
  • Carlos Mario Zuluaga Pardo.
  • Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
  • Diana Carolina Torres García.
  • Amanda Madrid Panesso.
  • Karol González Mora.
  • Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

Con la decisión adoptada por la Sección Quinta, el trámite judicial continúa bajo la responsabilidad de un nuevo magistrado ponente, quien deberá estudiar nuevamente el expediente y presentar un proyecto de decisión para que sea considerado por la Sala.

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