Deisy Guanaro cuestionó al presidente de la JEP por defender el papel de ese tribunal: “Dejen de decir que todos están cumpliendo con la verdad”

Guanaro cuestionó que, según afirmó, después de más de un año y medio aún no ha recibido respuesta a las denuncias que presentó para que Sandra Ramírez sea investigada en el Caso 07 de la JEP - crédito @DeisyDorelly/X

La presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), Deisy Dorelly Guanaro, reaccionó a las declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, quien defendió la continuidad de ese mecanismo de justicia transicional y afirmó que su eventual eliminación significaría afectar el proceso de reconciliación del país.

A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, Guanaro, quien fue secuestrada por las extintas Farc cuando tenía 11 años, rechazó las afirmaciones del magistrado y sostuvo que, desde su experiencia como víctima, aún no ha obtenido respuestas a las denuncias que asegura haber presentado ante la jurisdicción.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Guanaro se produjeron luego de una entrevista concedida por Alejandro Ramelli a Caracol Radio, en la que confirmó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no ha respondido a la invitación enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz para sostener “un diálogo institucional, constructivo, formal sobre la JEP dentro de las competencias y separación de poderes”, respetando la autonomía judicial.

La controversia surgió luego de que Alejandro Ramelli defendiera la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz y advirtiera que eliminar ese tribunal significaría negar la posibilidad de reconciliación entre víctimas y comparecientes - crédito Luisa González/REUTERS

Asimismo, recordó que la JEP tiene la responsabilidad de garantizar seguridad jurídica a más de 17.000 comparecientes, así como los derechos fundamentales de más de 439 sujetos colectivos, que agrupan a cerca de 300.000 personas, además de 15.000 víctimas acreditadas individualmente dentro de los 11 macrocasos que investiga esa jurisdicción.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el magistrado sostuvo que “la JEP no es un edificio de funcionarios, es una reconciliación”, y añadió que “si acaban con la JEP acaban con los encuentros casi imposibles entre víctimas y comparecientes”, lo que, según afirmó, “sería negarles la posibilidad a los colombianos de la reconciliación”.

Guanaro cuestionó el avance de las investigaciones

Ramelli expresó preocupación por un eventual recorte presupuestal a la JEP, al señalar que afectaría programas de atención a las víctimas y el funcionamiento de la justicia transicional y Deisy Guanarole respondió - crédito Colprensa y @DeisyDorelly/X

Las declaraciones del presidente de la JEP fueron respondidas por Deisy Dorelly Guanaro mediante una publicación en X, en la que puso en duda que todos los comparecientes estén cumpliendo con los compromisos adquiridos en el acuerdo de La Habana. “Eso es falso, señor Alejandro Ramelli”, comenzó escribiendo la presidenta de Fevcol.

PUBLICIDAD

En su mensaje preguntó por el estado de las denuncias que afirma haber presentado contra Sandra Ramírez y aseguró que todavía no ha recibido una respuesta de la jurisdicción. “Si de verdad los comparecientes están cumpliendo el acuerdo de La Habana, ¿por qué Sandra Ramírez no ha sido incluida e investigada en el Caso 07 por las denuncias que he presentado?”, cuestionó.

También manifestó que “después de más de un año y medio, sigo sin una respuesta”, antes de afirmar que “dejen de decirles a los colombianos que todos están cumpliendo con la verdad. Mi experiencia me dice lo contrario”.

PUBLICIDAD

En la misma publicación agregó que “mientras las víctimas seguimos esperando justicia, los responsables continúan paseando por Europa como Timochenko”, acompañando el mensaje con la etiqueta #LaJEPMiente.

En un segundo pronunciamiento, Guanaro reiteró sus críticas contra la JEP, asegurando que las víctimas siguen esperando reparación - Álvaro Tavera/Colprensa

Horas después, Guanaro volvió a referirse al tema mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que reiteró sus críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En la grabación afirmó que Ramelli “sigue defendiendo ese tribunal de impunidad” y sostuvo que, según su posición, en la JEP “no han reparado ni una sola víctima en Colombia”. También aseguró que “todos los privilegios se los han otorgado a los peores criminales de lesa humanidad”.

PUBLICIDAD

El video también incluyó una referencia al excongresista Daniel Briceño, quien anunció que durante un año entregará la prima correspondiente a su cargo para apoyar el emprendimiento propio de Guanaro.

“Este primer año le entregaré la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las Farc. Los recursos irán para que Deisy pueda montar su emprendimiento y, para eso, Mario Hernández le ayudará enseñándole a crear empresa. Siempre he creído en la reducción del salario de los congresistas y, por eso, hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley; lo haré desde hoy, 20 de julio”, escribió Briceño en X.

PUBLICIDAD

Guanaro agradeció públicamente al excongresista Daniel Briceño por donar durante un año la prima correspondiente a su cargo para apoyar su emprendimiento - crédito @Danielbricen/X

La presidenta de Fevcol agradeció públicamente ese gesto y aseguró que el excongresista tomó una decisión distinta a destinar esos recursos para gastos personales.

“Con una enorme generosidad decidió donar durante un año su prima como congresista para apoyar mi emprendimiento”, expresó. Añadió que “nunca había visto un gesto como este en la política colombiana” y sostuvo que esa decisión demuestra que “todavía existen políticos coherentes, con una gran empatía por los demás”.