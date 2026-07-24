Colombia

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinará USD9.000 millones a Colombia durante el Gobierno de De la Espriella

Los recursos servirán para el impulso de obras, la generación de empleo y el acceso a servicios esenciales

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La financiación de la CAF servirá para impulsar obras, infraestructura, energía y agua potable en Colombia - crédito CAF
La financiación de la CAF servirá para impulsar obras, infraestructura, energía y agua potable en Colombia - crédito CAF

Colombia contará con una millonaria destinación de recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En un comunicado, la entidad bancaria informó que destinará USD9.000 millones al país entre 2026 y 2030. La decisión también fue dada a conocer en el evento “CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030″, que fue presidido por el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

De acuerdo con el banco, se trata de la mayor apuesta financiera que ha hecho hasta el momento en el país, la cual involucra un plan que se compone de cuatro puntos:

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  • Seguridad energética.
  • Infraestructura para la productividad.
  • Prosperidad e inclusión social.
  • Presencia y fortalecimiento territorial.

El punto central del acuerdo es que CAF financiará durante el período 2026-2030 un paquete orientado al desarrollo de obras, el suministro de energía, el acceso a agua potable, la generación de empleo y las garantías de servicios esenciales. La entidad lo define como un esquema para entregar soluciones a escala, cerrar brechas y generar prosperidad.

La destinación de los USD9.000 millones se hará entre 2026 y 2030 - crédito Dado Ruvic/Reuters
La destinación de los USD9.000 millones se hará entre 2026 y 2030 - crédito Dado Ruvic/Reuters

“Este acuerdo con CAF no es un mero compromiso financiero; es una manifestación de confianza en el futuro de Colombia. Este respaldo nos permitirá avanzar en nuestras prioridades de desarrollo”, indicó el presidente electo Abelardo de la Espriella, citado en el comunicado del banco.

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Según precisó CAF, Colombia mantiene una relación ininterrumpida de cooperación y financiamiento con la entidad desde hace más de cinco décadas. En ese tiempo, el organismo acompañó proyectos nacionales y territoriales vinculados con infraestructura, agua y saneamiento, movilidad urbana y rural, educación, salud, desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional y financiamiento verde.

Detalles de los pilares de la financiación

El banco dio a conocer en qué se destinarán los recursos anunciados. Por un lado, en materia de seguridad energética, el programa prevé el impulso de un sistema moderno, confiable y diversificado para hogares y empresas. En este eje de trabajo podrían estar involucrados proyectos para el impulso de energías renovables no convencionales, la modernización y expansión de redes de transmisión y distribución, y nuevas soluciones de almacenamiento.

Abelardo de la Espriella y Sergio Díaz-Granados lideraron evento en el que se anunció la destinación de recursos para Colombia - crédito CAF
Abelardo de la Espriella y Sergio Díaz-Granados lideraron evento en el que se anunció la destinación de recursos para Colombia - crédito CAF

El segundo enfoque del programa es el de infraestructura para la productividad, el cual estará centrado en transporte, logística y conectividad digital. De acuerdo con el banco, la meta es integrar a los territorios, reducir costos, ampliar el acceso a los mercados y vincular a las regiones más apartadas del país con las dinámicas nacionales e internacionales.

Este pilar busca potenciar la competitividad del país mediante el desarrollo de infraestructura estratégica y de los corredores de transporte y logística —incluidos proyectos viales, de transporte multimodal, férreo, fluvial y de movilidad urbana— que integren el territorio nacional, faciliten el comercio interno y externo, y reduzcan significativamente los costos logísticos”, precisó el banco.

Por otro lado, el componente de prosperidad e inclusión social implica el fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la institucionalidad que se encarga de impartir justicia. También contempla un aporte económico para los sectores de la salud, la educación, la formación de capacidades y el acceso a servicios esenciales.

El cuarto y último eje está centrado en la presencia territorial. Por medio de este pilar, se buscará que distintos departamentos, distritos y municipios puedan conducir su propio desarrollo con financiamiento, asistencia técnica y conocimiento.

El movimiento Defensores de la Patria informó que Colombia trabajará de la mano de los organismos multilaterales para garantizar que los recursos sean utilizados para el bienestar de la población - crédito @defensoresco/X
El movimiento Defensores de la Patria informó que Colombia trabajará de la mano de los organismos multilaterales para garantizar que los recursos sean utilizados para el bienestar de la población - crédito @defensoresco/X

El presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados afirmó que la entidad busca traducir el potencial del país en resultados concretos. “Colombia es un país de enorme potencial productivo, energético, ambiental y humano. En CAF creemos firmemente en ese potencial y, por eso, estamos trabajando junto al nuevo gobierno para transformarlo en oportunidades reales de desarrollo. Ponemos a disposición de Colombia nuestra capacidad financiera, nuestra experiencia en estructuración y nuestro conocimiento técnico para responder a las necesidades del país, contribuir a un futuro más próspero, equitativo y sostenible para todos los colombianos”, indicó.

De acuerdo con el movimiento Defensores de la Patria, el apoyo de CAF representa una oportunidad para impulsar el desarrollo, la infraestructura y la competitividad. “Colombia trabajará de la mano de los organismos multilaterales para convertir esas oportunidades en bienestar para los ciudadanos”, indicó en X.

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