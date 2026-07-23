Tres municipios de Nariño completan una semana sin luz: más de 100.000 afectados

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Nariño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 100.000 habitantes de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en la subregión del Telembí, en Nariño, completan una semana sin servicio de energía eléctrica. La emergencia también provocó la caída de la telefonía y del internet desde hace ocho días, lo que mantiene con graves dificultades de comunicación a estas comunidades con el resto del departamento y del país.

La situación afecta tanto a zonas urbanas como rurales y ha generado preocupación entre líderes sociales, comerciantes y familias que dependen del servicio eléctrico para conservar alimentos, realizar pagos, comunicarse y mantener abiertas sus actividades económicas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Silvio Vargas, docente y líder social de Barbacoas, viajó hasta Pasto para exigir explicaciones a la empresa Cedenar por la demora en la reparación de la red de interconexión eléctrica que abastece a esta zona del departamento.

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Infraestructura de transmisión eléctrica con torres de alta tensión (PJM Interconnection)

“No es justo que desde hace cinco días, cuando el alcalde de Barbacoas, Mario Hurtado, dio oportuno aviso de la caída de la línea de interconexión, la empresa encargada del mantenimiento no haya dado una explicación justa del porqué no hay luz en estas poblaciones nariñenses”, afirmó Vargas.

Comercios reportan pérdidas millonarias

La falta de energía ha golpeado con fuerza a los establecimientos comerciales de los tres municipios. Según Vargas, las pérdidas son millonarias y hasta ahora nadie responde por los daños ocasionados durante la interrupción del servicio.

El líder social también advirtió que en muchas viviendas se han dañado alimentos que requieren refrigeración, lo que representa un costo adicional para las familias. En una zona donde buena parte de la población enfrenta dificultades económicas, perder comida por falta de luz se convierte en un golpe directo a la canasta familiar.

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FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios de Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

A esto se suma la caída del servicio de internet y telefonía. Sin energía para cargar celulares y sin conectividad estable, las comunidades tienen cada vez menos posibilidades de comunicarse, reportar emergencias o adelantar trámites básicos.

Vargas señaló que las transacciones comerciales en Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán están prácticamente paralizadas por la falta de internet. Esto afecta pagos, ventas, giros, operaciones bancarias y cualquier actividad que dependa de conexión digital.

La interrupción también dificulta el trabajo de docentes, líderes comunitarios, autoridades locales y familias que necesitan comunicarse con Pasto u otras ciudades del país. Para los habitantes del Telembí, el aislamiento no es solo eléctrico, sino también informativo y económico.

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Reclaman respuestas de Cedenar

El docente y líder social aseguró que la emergencia refleja el abandono de la interconexión eléctrica en esta zona de Nariño. Según dijo, las fallas en el servicio son constantes y no se observa una solución de fondo a corto plazo.

La preocupación aumenta por la situación de adultos mayores y personas que requieren apoyo, especialmente en áreas rurales donde la falta de comunicación complica cualquier atención o traslado. Sin telefonía, internet ni carga en los celulares, muchas familias quedan sin canales para pedir ayuda.

Vargas llegó a Pasto después de sortear varias dificultades para hacer visible la crisis. Su reclamo principal es que Cedenar explique qué ocurrió con la línea de interconexión, cuándo se restablecerá el servicio y qué medidas se tomarán para evitar que la situación se repita.

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Hasta el momento, según el reporte, las directivas de Cedenar no han hecho un pronunciamiento sobre las causas de la interrupción ni sobre los tiempos estimados para restablecer el fluido eléctrico en Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán.

La comunidad pide una respuesta urgente. Después de una semana sin luz y con las comunicaciones colapsadas, los habitantes del Telembí reclaman soluciones concretas para recuperar el servicio, proteger sus actividades económicas y evitar nuevas pérdidas en una región que ya enfrenta múltiples dificultades sociales y de conectividad.