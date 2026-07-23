Cámara de Representantes reprograma sesión plenaria para la elección del Contralor General 2026-2030: cronograma y horarios oficiales

La Cámara modificó su agenda legislativa para la última semana de julio. - crédito Colprensa

La Cámara de Representantes modificó oficialmente el cronograma de sus sesiones plenarias para la última semana de julio, con el objetivo de dar cumplimiento al proceso de elección del Contralor General de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

A través de un comunicado firmado por el secretario general de la corporación, Miguel Ángel Sánchez Vásquez, y por instrucción del presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, se informó que la sesión plenaria inicialmente convocada para el martes 28 de julio de 2026 fue reprogramada para el lunes 27 de julio a las 3:00 de la tarde.

La decisión responde al cronograma establecido en la Resolución 005 del 6 de marzo de 2026, que modificó la Resolución 004 del mismo año, mediante la cual se reglamentó la convocatoria para la elección del nuevo jefe del organismo de control fiscal del país.

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Sesión del 27 de julio será para escuchar a los aspirantes a Contralor General

Según explicó la Secretaría General de la Cámara, el cambio de fecha permitirá escuchar en plenaria a los aspirantes que integran la Lista de Elegibles para el cargo de Contralor General de la República, uno de los pasos previstos antes de la elección definitiva.

“La sesión plenaria originalmente citada para el martes 28 de julio de 2026 ha sido reprogramada para el lunes 27 de julio de 2026, a las 03:00 p.m., con el fin de escuchar a los aspirantes que conforman la Lista de Elegibles”, señala el comunicado oficial.

La corporación precisó que esta modificación busca cumplir estrictamente el cronograma oficial definido para el proceso de selección del funcionario que ejercerá el control fiscal del Estado durante el periodo 2026-2030.

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El cargo de Contralor General de la República es uno de los más importantes dentro de la estructura institucional colombiana, ya que tiene la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos y ejercer el control fiscal sobre las entidades estatales.

La Cámara escuchará a los aspirantes que integran la lista de elegibles para el cargo de Contralor General. - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

También habrá sesión plenaria el martes 28 de julio

Aunque la plenaria relacionada con la elección del Contralor fue adelantada un día, la Cámara confirmó que el martes 28 de julio también habrá sesión plenaria, esta vez desde las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con la comunicación oficial, la reunión tendrá como propósito tramitar asuntos pendientes y proposiciones varias, por lo que se mantendrá la agenda legislativa prevista para esa fecha.

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La decisión hace parte de la organización del inicio del nuevo cuatrienio legislativo y de las actividades que preceden a la instalación del nuevo Gobierno, prevista para el próximo 7 de agosto de 2026.

Mesa Directiva acompañará el inicio de las Comisiones Constitucionales

El comunicado también confirmó que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes realizará un acompañamiento presencial al inicio de las sesiones de las Comisiones Constitucionales Permanentes, correspondientes al periodo legislativo 2026-2030.

Las visitas fueron programadas para los días 28 y 29 de julio, con el siguiente cronograma:

Comisión Primera: 28 de julio – 2:00 p. m.

Comisión Segunda: 28 de julio – 3:00 p. m.

Comisión Tercera: 28 de julio – 4:00 p. m.

Comisión Cuarta: 29 de julio – 9:00 a. m.

Comisión Quinta: 29 de julio – 10:00 a. m.

Comisión Sexta: 29 de julio – 11:00 p. m.

Comisión Séptima: 29 de julio – 12:00 m.

Este acompañamiento busca marcar el inicio formal del nuevo periodo constitucional de las comisiones encargadas de tramitar los principales proyectos de ley que llegarán al Congreso durante los próximos cuatro años.

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El comunicado oficial confirmó las nuevas fechas y horarios de las sesiones plenarias. - crédito Congreso

La jornada del 27 de julio también incluirá el debate sobre el traslado del Congreso al Cauca

La reprogramación de la plenaria también coincide con otro tema de alta relevancia política.

De acuerdo con información publicada por El Heraldo, ese mismo lunes 27 de julio la Cámara de Representantes debatirá la proposición que busca autorizar el traslado del Congreso de la República al departamento del Cauca para la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella.

La iniciativa propone que la ceremonia de posesión del presidente electo se realice en una guarnición militar del Cauca, en lugar del tradicional acto en el Capitolio Nacional, lo que ha generado un amplio debate jurídico y político.

La discusión sobre la posesión de Abelardo De la Espriella también marcará la agenda del Congreso. - crédito REUTERS/Juan David Duque

La discusión adquiere especial importancia porque el Senado de la República ya aprobó el traslado de su corporación al Cauca, con 55 votos a favor y 32 en contra, por lo que ahora la decisión de la Cámara será determinante para definir si el Congreso en pleno podrá sesionar en ese departamento durante la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

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La decisión que adopte la Cámara de Representantes en los próximos días será clave tanto para el desarrollo del proceso de elección del Contralor General de la República 2026-2030 como para definir el futuro de una de las discusiones políticas más relevantes de cara al inicio del nuevo gobierno de Abelardo De la Espriella.