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Bogotá alista alivio tributario para deudores: descuentos llegarían hasta el 50 %

La propuesta beneficiaría a más de 1,2 millones de contribuyentes con deudas pendientes y sería radicada en el Concejo en agosto

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Bogotá podría poner en marcha un nuevo alivio tributario para más de 1,2 millones de contribuyentes que tienen deudas pendientes con el Distrito. La iniciativa contempla descuentos de hasta el 50 % en intereses y sanciones para ciudadanos y empresas que decidan ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

La propuesta es impulsada por el concejal Rolando González, de Cambio Radical, y surgió después de varias mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda. El proyecto avanza en su estructuración y sería presentado durante las sesiones ordinarias del Concejo de Bogotá en agosto.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la medida busca facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aliviar la presión económica sobre los deudores y, al mismo tiempo, recuperar parte de la cartera morosa de la ciudad.

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Rolando González, concejal de Bogotá - crédito @RolandoGonGa/X
Rolando González, concejal de Bogotá - crédito @RolandoGonGa/X

Las cifras conocidas muestran el tamaño del problema fiscal. Bogotá registra actualmente más de 1,2 millones de contribuyentes con deudas tributarias, por un monto aproximado de 12,5 billones de pesos. De aprobarse, el alivio sería uno de los mecanismos de normalización más amplios aplicados por el Distrito en los últimos años.

Descuentos para ponerse al día con el Distrito

El proyecto plantea que los contribuyentes puedan acceder a una reducción de hasta el 50 % en intereses y sanciones, siempre que avancen en el pago de sus obligaciones pendientes. La idea no consiste en eliminar la deuda principal, sino en reducir las cargas adicionales que muchas veces hacen más difícil que ciudadanos y empresas regularicen su situación.

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Para miles de hogares, pequeños negocios y empresas, los intereses acumulados pueden convertirse en una barrera para pagar. Por eso, el alivio busca crear una ventana temporal que permita saldar cuentas con el Distrito bajo condiciones menos pesadas.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

La propuesta también tendría un efecto directo en las finanzas de Bogotá. Si más contribuyentes se acogen al beneficio, la Administración podría recuperar recursos que hoy están represados en cartera morosa. Esto ayudaría a fortalecer el recaudo sin necesidad de acudir únicamente a medidas coercitivas como embargos o procesos de cobro más complejos.

González, quien preside la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, aseguró que la iniciativa fue estudiada técnicamente por la Secretaría de Hacienda después de varias reuniones. Ese respaldo técnico será clave para que el proyecto llegue al Cabildo con una estructura viable y pueda ser discutido por las bancadas.

Proyecto llegaría al Concejo en agosto

La intención es que el alivio tributario sea radicado como proyecto de acuerdo durante las sesiones ordinarias de agosto. Allí deberá ser debatido por los concejales y, si supera el trámite correspondiente, quedaría habilitado para su aplicación en la ciudad.

El debate llega en un momento en el que Bogotá busca mejorar el recaudo y reducir la cartera vencida. En meses recientes, el Distrito también ha venido contactando a contribuyentes morosos para evitar embargos y promover acuerdos de pago, lo que muestra una estrategia más amplia para recuperar recursos pendientes.

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Concejo de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

De aprobarse, el beneficio podría convertirse en una oportunidad para quienes tienen obligaciones atrasadas por impuestos distritales y no han logrado ponerse al día por el peso de sanciones e intereses. También sería una herramienta para que la ciudad recupere recursos sin profundizar la presión económica sobre los contribuyentes.

El punto central será definir las condiciones de acceso, los plazos, los impuestos cobijados y las garantías para que el alivio no termine premiando la morosidad, sino facilitando el pago efectivo de deudas antiguas.

Por ahora, la propuesta cuenta con disposición para ser discutida en el Concejo. Si avanza, más de 1,2 millones de contribuyentes podrían tener una nueva oportunidad para normalizar su situación tributaria con descuentos significativos y evitar procesos de cobro más gravosos.

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