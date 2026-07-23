Ataque con explosivos y ráfagas de fusil contra subestación de Policía en Pailitas dejó cinco uniformados heridos

El senador José Vicente Carreño solicitó apoyo inmediato para los policías que eran atacados en la subestación del corregimiento El Burro, en Pailitas (Cesar), y alertó sobre la intensidad del ataque con explosivos y fuego armado. - crédito @joseVcarreno101/X

La Subestación de Policía de El Burro, ubicada en zona rural del municipio de Pailitas, Cesar, fue atacada en la noche del miércoles 22 de julio con artefactos explosivos y ráfagas de fusil. El hecho dejó cinco uniformados lesionados y daños materiales en la infraestructura policial.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo y el reporte del Departamento de Policía Cesar, el ataque ocurrió aproximadamente a las 8:00 p. m. y estuvo dirigido contra esta unidad policial ubicada en el corregimiento de El Burro. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes para atender la situación y avanzar en la investigación de lo ocurrido.

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Daños materiales y atención a los uniformados heridos

Tras el ataque, cinco integrantes de la Policía resultaron lesionados. La institución informó que los uniformados no presentan heridas de gravedad y que fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica y valoración por parte del personal de salud.

La Policía Nacional señaló que, luego de la situación, fueron activados los protocolos operacionales correspondientes en coordinación con las Fuerzas Militares para atender la emergencia, asegurar el área y garantizar la seguridad de los habitantes del sector y del personal uniformado.

Las primeras imágenes conocidas después de los hechos evidenciaron afectaciones en la infraestructura de la subestación, con daños en parte del techo, paredes y presencia de escombros al interior de las instalaciones.

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La infraestructura de la unidad policial presentó afectaciones tras el ataque registrado en zona rural de Pailitas, Cesar. - crédito X y captura de video

Policía adelanta investigación para establecer responsables

Luego del ataque, la institución anunció la puesta en marcha de acciones de investigación e inteligencia con el objetivo de recopilar información y elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La Policía informó que estos equipos especializados estarán encargados de avanzar en la identificación de los responsables y aportar información para las respectivas actuaciones judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente el ataque a un grupo armado ilegal específico ni han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Según información publicada por Caracol Radio, de manera preliminar se indicó que uno de los artefactos explosivos habría sido lanzado desde un dron. Esta información hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades para establecer cómo se desarrolló la acción contra la subestación policial.

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Policía rechazó el ataque contra la unidad en Pailitas

La Policía Nacional rechazó “de manera categórica” el ataque y señaló que este tipo de acciones afectan la seguridad de los uniformados que prestan servicio en el departamento del Cesar, así como la tranquilidad de la comunidad.

La institución reiteró su compromiso con la protección de los habitantes de la zona y aseguró que continuará trabajando para garantizar las condiciones de seguridad en el sector donde ocurrió el hecho.

Gobernación del Cesar activó coordinación con la fuerza pública

La Gobernación del Cesar también se pronunció sobre el ataque contra la Subestación de Policía de El Burro y expresó su rechazo frente a lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, la administración departamental informó que, una vez tuvo conocimiento del hecho, activó los protocolos de coordinación con la fuerza pública para acompañar las acciones de respuesta y avanzar en las labores que permitan establecer responsabilidades.

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La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila manifestó que la institucionalidad departamental mantiene el acompañamiento a los integrantes de la Policía y el Ejército que desarrollan labores de seguridad en el territorio.

“La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila rechaza el ataque armado del que fue objeto la subestación de El Burro, en zona rural del municipio de Pailitas, en el sur de nuestro departamento. Conocidos los hechos, se activaron todos los protocolos de coordinación con la fuerza pública para dar con los responsables del acto violento. Siempre estaremos agradecidos con nuestros policías y soldados, por su labor de custodia de los derechos de la comunidad”, indicó.

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La administración departamental aseguró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades competentes y destacó la labor de los uniformados en la preservación del orden público.

la Gobernación del Cesar rechazó el ataque y anunció la activación de protocolos de coordinación con la fuerza pública para avanzar en la investigación. - @GobdelCesar/x

José Vicente Carreño pidió apoyo para la unidad policial atacada

El senador de la República José Vicente Carreño Castro también se refirió a la situación mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró haber recibido llamadas de familiares de policías que permanecían en la estación.

El congresista manifestó su preocupación por la situación y pidió apoyo inmediato de las autoridades de seguridad para atender la emergencia.

“Me acaban de llamar familiares de policías que están en la estación de policía en el corregimiento El Curro, en Pailita, Cesar. La subestación está atacando en estos momentos a las instalaciones con fuego nutrido. Ya derribaron media estación, me dicen allá sus familiares. Los están atacando con explosivos”, señaló Carreño.

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Durante su pronunciamiento, el senador solicitó al Ministerio de Defensa y a los mandos militares fortalecer el acompañamiento a los uniformados que se encontraban en la zona durante el desarrollo del ataque.

Congresistas del Cesar rechazaron los hechos

Otros representantes políticos del departamento también expresaron su rechazo frente a lo ocurrido en la subestación de El Burro.

La representante a la Cámara Alexandra Pineda, del Pacto Histórico, manifestó su rechazo y pidió a las autoridades fortalecer las acciones de seguridad en la región.

“Manifiesto mi más enérgico rechazo a los recientes hechos de violencia ocurridos en la jurisdicción de El Burro (Pailitas). Hago un llamado urgente al gobierno departamental y a las autoridades de seguridad para que desplieguen todas las capacidades necesarias y devuelvan la tranquilidad a la región”, afirmó.

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Los congresistas del Cesar expresaron su rechazo a los hechos y pidieron acciones de las autoridades para fortalecer la seguridad en la región. - crédito X

Por su parte, el representante a la Cámara Mello Castro, del Partido Liberal, también cuestionó el ataque y pidió una respuesta de las autoridades nacionales.

“Rechazo los atentados ocurridos hace pocas horas en El Burro, jurisdicción de Pailitas. Exijo al Gobierno Nacional y a las autoridades actuar con urgencia. El Cesar no puede seguir siendo víctima de la violencia y la inseguridad”, señaló.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables, mientras continúa la presencia de la fuerza pública en la zona.