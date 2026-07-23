Expopet 2026 buscará encontrar hogar para 101 perros y gatos rescatados: así puede adoptar y cuáles son los requisitos

Expopet 2026 se realizará del 13 al 17 de agosto en Corferias y reunirá a más de 200 expositores dedicados al bienestar y cuidado de las mascotas. - crédito Expopet

Expopet 2026 volverá a convertir la adopción responsable en uno de los principales ejes de su programación. Entre el 13 y el 17 de agosto, un total de 101 perros y gatos rescatados del abandono, el maltrato y la condición de calle estarán disponibles para encontrar una nueva familia durante la feria que se realizará en Corferias, en Bogotá.

La iniciativa será liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en alianza con fundaciones animalistas y Corferias, con el objetivo de superar los resultados alcanzados en la edición anterior y seguir promoviendo una cultura de adopción responsable.

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Los animales que participarán en la jornada ya fueron rescatados, rehabilitados, esterilizados, desparasitados y evaluados por profesionales, por lo que están listos para integrarse a un nuevo hogar.

La meta es lograr 101 adopciones durante Expopet 2026

La campaña de este año se desarrolla bajo el lema “101 oportunidades para encontrar el amor”, con el que el Distrito espera concretar más de un centenar de adopciones durante los cinco días del evento.

En la edición de Expopet 2025, la estrategia permitió que 38 perros y gatos encontraran una familia. Ahora, la organización busca prácticamente triplicar esa cifra.

“Es así que para esta edición se esperan lograr 101 adopciones exitosas, alcanzando un margen del 57 por ciento”, afirmó Carlos Ruiz, jefe de Proyecto de Expopet en Corferias.

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Por su parte, el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, destacó que este tipo de espacios permiten fortalecer la cultura de protección animal en la ciudad.

“A través de esta alianza, fortalecemos acciones pedagógicas, promovemos la adopción responsable y acercamos la oferta institucional a la ciudadanía, generando cambios reales en los comportamientos y en la forma en que convivimos con los animales de compañía”, señaló.

Un total de 101 perros y gatos rescatados del abandono y el maltrato buscarán una segunda oportunidad a través de jornadas de adopción responsable. - crédito @BomberosBogota / X

Así funciona el proceso para adoptar un perro o un gato en Expopet

El IDPYBA explicó que la adopción no será inmediata ni impulsiva, sino que hace parte de un proceso diseñado para garantizar que cada animal llegue a un hogar adecuado.

El recorrido comienza con una charla de sensibilización, en la que los interesados reciben información sobre las responsabilidades que implica tener un animal de compañía.

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Posteriormente, los asistentes podrán interactuar con los perros y gatos disponibles antes de manifestar su interés por alguno de ellos.

Si la persona decide continuar con el proceso, deberá cumplir las siguientes etapas:

Presentar la postulación formal.

Entregar la documentación requerida.

Permitir la verificación de los documentos.

Conocer la historia clínica y de comportamiento del animal.

Participar en una entrevista con el equipo de adopciones.

Esperar la aprobación del proceso.

Recibir oficialmente al nuevo integrante de la familia.

El objetivo es asegurar que las adopciones sean responsables y permanentes, evitando nuevos casos de abandono.

Estos son los documentos que debe presentar

Quienes deseen adoptar durante Expopet deberán llevar la siguiente documentación:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia de un recibo de servicio público , con el fin de verificar el lugar de residencia.

Un video corto del espacio donde vivirá el animal , para comprobar que cuenta con condiciones adecuadas.

Disponibilidad para asistir a la entrevista presencial que realizará el equipo del IDPYBA en el pabellón.

Además, el solicitante debe ser mayor de edad.

La feria contará con actividades como Canisalto, Canicross, Pet Arena, la Exposición Canina y la Escuela de la Felicidad Canina para disfrutar en familia. - crédito Corferias

También puede hacer una preadopción antes de la feria

Como novedad para esta edición, el IDPYBA puso en marcha el programa “Enamórate Desde Ya”, un sistema de preadopción virtual que busca agilizar los trámites antes del inicio de Expopet.

Los interesados pueden diligenciar un formulario de 16 preguntas, mediante el cual el Instituto evalúa el perfil del futuro adoptante y las condiciones del hogar donde vivirá el animal.

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En caso de ser aprobado, el ciudadano podrá conocer previamente al perro o gato, avanzar en el proceso antes de la feria y formalizar la adopción durante Expopet.

Las familias seleccionadas también recibirán varios beneficios, entre ellos:

Ingreso gratuito a Expopet.

Un kit de adopción con obsequios de aliados.

Servicios veterinarios y de comportamiento.

Acompañamiento del Distrito durante el proceso de adaptación del animal.

De acuerdo con el IDPYBA, 16 personas ya se habían inscrito en esta estrategia apenas dos semanas después de su lanzamiento, mientras la entidad espera superar las 100 adopciones durante la feria.

El 67% de los hogares colombianos tiene una mascota

La jornada de adopción llega en un momento en el que los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más importante dentro de las familias colombianas.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 67% de los hogares del país convive con al menos una mascota, siendo los perros los animales de mayor presencia.

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Este crecimiento también se refleja en la economía del sector. De acuerdo con Euromonitor International, el gasto en productos y servicios para mascotas en Colombia superará los 6 billones de pesos en los próximos años, impulsado por categorías como alimentos especializados, atención veterinaria, accesorios, productos para el bienestar y servicios dirigidos principalmente a perros y gatos.

En paralelo, Colombia ha fortalecido su legislación para proteger a los animales. La Ley 1774 de 2016 los reconoció oficialmente como seres sintientes, reforzando las sanciones contra el maltrato animal.

Posteriormente, la Ley 2054 de 2020 fortaleció las acciones para prevenir el abandono y apoyar los programas de protección animal, mientras que la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, endureció las sanciones por maltrato y promovió una mayor cultura de respeto hacia los animales de compañía.

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Expopet reunirá más de 200 expositores y actividades para toda la familia

Además de las jornadas de adopción, Expopet celebrará su undécima edición con más de 200 expositores, quienes presentarán novedades relacionadas con alimentación, salud, accesorios, bienestar y servicios para mascotas.

La programación incluirá actividades como Canisalto, Canicross, la Escuela de la Felicidad Canina, la Exposición Canina y Pet Arena, espacios diseñados para fortalecer la relación entre las familias y sus animales de compañía.

“Hoy los perros ocupan un lugar muy especial en la vida de las personas. En Expopet queremos celebrar ese vínculo y seguir promoviendo espacios donde el bienestar, el cuidado y la tenencia responsable sean protagonistas. A pocas semanas de abrir sus puertas, la feria se prepara para ofrecerles a las familias experiencias, actividades y alternativas pensadas para disfrutar y cuidar mejor a sus perros”, afirmó Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet en Corferias.

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La undécima edición de la feria ofrecerá experiencias, conferencias y espacios especializados para promover el bienestar y la tenencia responsable de los animales de compañía. - crédito Expopet

Recomendaciones para asistir con su mascota

Los organizadores recordaron que quienes ingresen con perros o gatos deberán cumplir las normas establecidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

Las mascotas deberán permanecer con correa, pechera o arnés durante toda la visita, portar identificación visible y contar con el carné de vacunación al día.

Asimismo, será obligatorio llevar bolsas para recoger los residuos y, en el caso de las razas de manejo especial, cumplir con la normativa vigente, incluido el uso de bozal cuando corresponda.