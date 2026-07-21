Senador apareció vestido como ‘elefante blanco’ en la instalación del Congreso para denunciar las obras inconclusas: “Hasta que les dé miedo robar”

El congresista reiteró que continuará luchando para evitar la corrupción - crédito elefantescol / Instagram

El representante Luis Carlos Rúa llegó vestido de elefante blanco a la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República para denunciar obras inconclusas, proyectos abandonados y presuntos hechos de corrupción vinculados al uso de recursos públicos, una postura que lo llevó de la denuncia ciudadana a obtener una curul en la Cámara con más de 121.000 votos.

Y es que el discurso del ahora senador convenció a los colombianos, pues se enfoca en las infraestructuras que recibieron inversiones millonarias, pero no cumplieron el propósito para el que fueron planeadas. Además prometió hacer seguimiento a esos proyectos, a sus retrasos, sobrecostos y dificultades administrativas.

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Rúa buscó que una discusión que lleva años abierta en distintas regiones del país vuelva al debate público, pues considera que los colombianos deben saber qué ocurre con el dinero estatal invertido en iniciativas que no llegan a beneficiar a las comunidades.

La aparición contrastó con los trajes de los demás representantes - crédito elefantescol / Instagram

El símbolo del elefante blanco nació para denunciar proyectos sin terminar

La iniciativa nació para visibilizar obras inconclusas y hacer seguimiento a casos en los que construcciones quedaron a medio camino o fueron abandonadas pese a contar con recursos públicos. Así, Rúa se dio a conocer como ingeniero y activista, y recorrió el país señalando proyectos que nunca fueron terminados.

La figura también se convirtió en una denuncia contra presuntas irregularidades en la contratación pública y contra pérdidas para el Estado derivadas de inversiones sin resultado. El disfraz que llevó al Congreso reiteró ese mismo significado que mostró en campaña y lo convirtió en una protesta simbólica dentro de una ceremonia dominada por trajes de diseñador.

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La imagen del congresista no pasó desapercibida entre asistentes y sectores políticos, pues su presencia fue una de las postales más llamativas de la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias, precisamente porque condensó en un solo gesto una crítica a la ejecución de obras públicas y al manejo del dinero estatal.

Muchos esperan que la presencia del elefante blanco en el Congreso de Colombia funcione para cambiar la situación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La protesta simbólica de Luis Carlos Rúa conquistó a los colombianos

A través de la cuenta de Instagram Elefantes Col, el senador escribió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. Allí escribió: “Hoy me juramento senador. Cinco años atrás esto era un Elefantico, un celular, mucha incertidumbre y un sueño. Hoy es una curul en el Senado y la continuidad de este proyecto. Un hecho que queda para la historia del mundo: el primer Elefantico que se posesiona en un Senado”

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Y aseguró que no modificará sus principios en su paso por el legislativo: “No cambiará el ingeniero, ni el profesor, ni el veedor ciudadano detrás del proceso. Solo cambió el lugar desde donde va a seguir haciendo control político sin filtro, pero ahora con esquema de seguridad, un equipo de trabajo estable y más garantías”.

Luis Carlos Rúa Sánchez logró mucho apoyo y alcanzó una curul en el Senado para 2026-2030 - crédito @elefantescol / X

Debido a la conmemoración del 20 de Julio escribió: “Hoy Colombia celebra 216 años de independencia, y este Elefántico se posesiona con la misma palabra en la boca. No le debo favores a nadie y no tengo un jefe distinto a esta comunidad. Esa independencia que me caracteriza, pienso cuidarla cada día en el Senado”.

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Finalmente, hizo una promesa a aquellos que votaron por él: “Sigamos trabajando juntos y fortaleciendo esta comunidad de ciudadanos que entienden que corrupción es corrupción, sin importar quién la haga”.

Además, invitó a aquellos que lo apoyaron a obtener una curul a continuar apoyándolo en este nuevo camino: “Quiero seguir contando con tu respaldo, por eso te invito a que no dejes de interactuar, de compartirme lo que sientes. Te invito a que sigamos juntos haciendo historia, hasta que les dé miedo robar”.

Entre los comentarios de sus seguidores se destacan: “Nunca había visto a un elefante en un presunto nido de ratas” y “Mijo, lo está haciendo bien, no se vaya a torcer en esa institución. Confiamos en usted”.

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