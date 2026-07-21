María Claudia Tarazona estalló contra Gustavo Petro tras discurso en el Congreso: “Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”

La afirmación la hizo el 20 de julio ante el Congreso, al instalar el nuevo periodo legislativo, y desató críticas de sectores opositores y de allegados de Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - crédito Presidencia de la República / YouTube

El 20 de julio, durante la instalación del nuevo periodo legislativo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció ante el Congreso una afirmación que generó controversia inmediata.

El mandatario aseguró: “No hubo estallidos sociales en mi Gobierno. Y por eso cuando hubo conflictividad social y política con la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie, no llevé a nadie a la cárcel”.

La declaración buscó destacar supuestos avances en derechos humanos bajo su administración, pero provocó un rechazo frontal en sectores de la oposición y, especialmente, en la familia de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado en 2025.

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La reacción de María Claudia Tarazona

La respuesta más contundente llegó de María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, quien utilizó la red social X para calificar las palabras de Petro como falsas y ofensivas.

María Claudia Tarazona calificó en X como falsas y ofensivas las palabras de Petro sobre la muerte de miembros de la oposición - crédito @mariac_tarazona / X

Tarazona escribió: “¿Qué tal? Gustavo Petro acaba de decir en su discurso falso y mentiroso, que no murió nadie de la oposición. Como es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia. Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”. Estas declaraciones se viralizaron en redes y reavivaron el debate sobre la violencia política en el país.

Es preciso recordar que en una pasada conversación con Cambio, Tarazona profundizó su crítica, señalando que el presidente nunca mostró interés real en esclarecer el crimen de su esposo.

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“Yo creo que todo el tiempo Gustavo Petro trató de desviar la atención de la investigación (...) Nunca ha mostrado un interés por esclarecer el crimen de Miguel; tampoco ha hecho nada decente frente a la muerte de Miguel. Creo que es parte de lo que él es y de lo que su Gobierno representa”, afirmó la viuda en su momento.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El asesinato del entonces precandidato a la Presidencia marcó un quiebre en la política colombiana. El 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto público sobre porte de armas, un adolescente de 15 años se acercó y disparó contra el senador.

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El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando un adolescente de 15 años le disparó en un acto público - crédito Reuters

Las heridas resultaron fatales y, pese a los esfuerzos médicos, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025. El caso conmocionó al país y reavivó los temores sobre la seguridad de líderes opositores en medio de un proceso electoral.

La investigación identificó a alias Chipi como coordinador del crimen. La familia de Uribe Turbay criticó la reducción de la pena otorgada a este responsable y solicitó que Gustavo Petro comparezca ante la justicia para explicar lo que conoce del caso.

Familia pide que Petro declare tras dejar la presidencia

El padre del senador asesinado, Miguel Uribe Londoño, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación la citación formal del presidente una vez que pierda el fuero presidencial, el 7 de agosto.

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La familia argumenta que Petro realizó declaraciones públicas sobre el crimen, atribuyéndolo a organizaciones narcotraficantes y esmeralderos, y considera que el mandatario posee información relevante que debe ser esclarecida ante la justicia ordinaria.

La familia de Miguel Uribe Turbay pidió que Gustavo Petro declare ante la Fiscalía cuando pierda el fuero presidencial por el caso - crédito Andrea Puentes/Presidencia, Iván Valencia/AP y Colprensa

“Él sabe mucho, él conoce todo ese entramado, él sabe quiénes son los de la Segunda Marquetalia”, declaró Uribe Londoño a Semana, aludiendo a la presunta vinculación de grupos armados y la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para ejecutar circulares rojas de Interpol contra cabecillas refugiados en Venezuela.

El pedido de la familia incluye una advertencia: no aprobar una posible extradición de Petro —propuesta por el presidente electo, Abelardo de la Espriella— hasta que el exmandatario rinda declaración ante la justicia colombiana sobre el asesinato.

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A casi un año del magnicidio, la familia de Miguel Uribe Turbay mantiene su exigencia de justicia y transparencia. El nuevo pronunciamiento de María Claudia Tarazona reactivó el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de la oposición y la obligación del presidente saliente de colaborar plenamente con la investigación.