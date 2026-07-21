Colombia

Gustavo Petro se fue sin escuchar las réplicas de la oposición en su última comparecencia como presidente en el Congreso: duras críticas

El presidente saliente de la República se fue del Capitolio una vez pronunció sus últimas palabras como gobernante en ejercicio ante el recinto, en una jornada en la que no faltaron los señalamientos hacia el político de izquierda

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Gustavo Petro en la instalación del Congreso
El presidente de la República, Gustavo Petro, se marchó sin escuchar las réplicas de la oposición, en su última visita al Congreso como mandatario - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó en la instalación del nuevo Congreso, que se llevó a cabo el lunes 20 de julio de 2026, un hecho que los sectores de oposición consideraron irrespetuoso, pues después de una intervención de una hora y 48 minutos, en la que salió a defender su administración, se marchó del Capitolio sin escuchar las réplicas de los partidos contrarios a su gestión.

En efecto, el primer mandatario se retiró del recinto una vez pronunció su última frase como gobernante en ejercicio ante el legislativo y no permaneció para prestarle atención a las intervenciones del senador Andrés Forero, del Centro Democrático; y del representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, que fueron los encargados de liderar los discursos de respuesta a lo dicho por Petro.

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Tras este hecho, Triana no dudó en reprochar la actitud del presidente. “Es una lástima y un maltrato contra la oposición que no nos escuche 20 minutos que lo manda la ley. Y como el presidente no está, pero aquí lo que se está aplicando es el Estatuto de la Oposición y los medios nacionales transmiten estas inquietudes, quisiera recordarle algunas de las cosas que le escuchamos decir", dijo.

Tres años seguidos en los que Gustavo Petro se marcha del Congreso sin oír a la oposición

Con esta, ya fueron tres las ocasiones en las que el mandatario se fue del legislativo sin prestarle atención a las reacciones a su discurso por parte de los movimientos y partidos que se han opuesto a su gestión. Lo que generó una fuerte discusión en la escena política, entre los que cuestionaron el espíritu democrático que dice defender Petro, y los que mostraron su respaldo a la decisión del presidente.

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En 2023, el jefe de Estado permaneció en el Congreso para escuchar el discurso de la oposición. En contraste, tanto en 2024 como en 2025 abandonó el Capitolio Nacional tras finalizar su intervención, sin presenciar las respuestas de los partidos opositores; como la recordada de hace un año de la hoy exrepresentante a la Cámara Lina María Garrido, que habló de cómo “olía azufre” tras la partida de Petro.

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