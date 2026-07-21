Estudiantes denunciaron que no podrán presentar el examen del Icfes porque el colegio no pagó la prueba: los padres aseguran que entregaron el dinero de la inscripción

Los padres advierten que la falta de inscripción a las Pruebas Saber 11 pone en riesgo el grado, las becas y el acceso a universidades o programas del Sena - crédito Captura de Video Facebook

Un grupo de 38 estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza del municipio de Girón, en el departamento de Santander (oriente de Colombia), podrían quedar por fuera de las Pruebas Saber 11 que se presentarán el domingo 26 de julio de 2026.

De acuerdo con varios padres de familia en un testimonio publicado en las redes sociales, los alumnos no aparecen registrados en la plataforma de la entidad nacional, pese a que previamente hicieron el pago de la inscripción. El caso pone en riesgo el grado y los planes de acceso a educación superior de los jóvenes.

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En su relato, los padres sostienen que sí consignaron $72.000 por alumno, y recordaron que el plantel hizo la preinscripción, pero no pagó a tiempo el trámite, por lo que la situación afecta el grado, las becas y el ingreso a universidades o programas de educación superior.

Los estudiantes detectaron que no estaban inscritos para las Pruebas Saber 11 cuando revisaron las citaciones publicadas por la entidad - crédito Icfes/Captura de Video X

“Realmente es indignante lo que pasó por falta de pericia y diligencia de las directivas del colegio de este instituto (...) ellos no se van a poder graduar, donde no se van a poder llevar muchos proyectos, que ya estaban planeados por padres y por los mismos estudiantes”, expresó uno de los denunciantes.

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De acuerdo con los padres, los estudiantes supieron que no estaban inscritos cuando revisaron las citaciones publicadas el 10 de julio. También, el padre de familia señaló que uno de los alumnos ya tenía una beca del Ministerio de Educación para acceder a estudios superiores.

“Agradezco de verdad de todo corazón si le llega a llegar este video a alguno de alguna persona que nos pueda ayudar y nos pueda colaborar dándonos una instrucción, que yo sé porque ya no hay ningún mecanismo por tiempo, ya no podemos hacerlo”, suplicó.

Las familias de los alumnos afirman que pagaron $72.000 por la inscripción de cada estudiante, pero los jóvenes no aparecen registrados para el examen Icfes - crédito Captura de Pantalla X

Sumado a la denuncia pública, la docente Adriana Vargas, de grado 11, expresó su preocupación por la situación de los estudiantes en Girón.

“No fueron inscritos para presentar la prueba ICFES, el dinero que se recogió, algo pasó, la señora no pagó, no se pueden graduar...”, declaró a El Tiempo, agregando que las familias reunieron $2.736.000 para cubrir el valor del examen.

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Alcaldía de Girón también se pronunció

Tras conocerse el hecho, la Alcaldía municipal de Girón comunicó que ya se inició verificaciones y gestiones para buscar una salida. La administración sostuvo que el colegio sí adelantó la preinscripción, pero no completó el pago dentro de los plazos definidos por el Gobierno nacional.

“La institución educativa realizó la preinscripción de los estudiantes; sin embargo, no efectuó oportunamente el pago correspondiente”, indicó la secretaria de Educación Adela Silva, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

La Alcaldía de Girón sostuvo que el colegio hizo la preinscripción, pero no completó el pago dentro de los plazos definidos por el Gobierno nacional - crédito Alcaldía de Girón Santander

La funcionaria precisó que la dependencia pidió al Ministerio de Educación permitir una inscripción extemporánea, pero recibió una respuesta negativa por el corto tiempo disponible. Vale mencionar que el calendario del Icfes fijó el cierre del registro para el 12 de mayo y amplió el plazo hasta el 22 de mayo.

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Igualmente, la administración municipal recordó que desde enero había emitido la Circular 010 del 22 de enero de 2026 con el procedimiento para la inscripción. Además, anunció actuaciones administrativas para revisar lo ocurrido y establecer responsabilidades.

El Senado de Colombia aprueba la gratuidad del examen ICFES para jóvenes de bajos recursos - crédito Colprensa

La gestión del rector ante el Ministerio y el Icfes

Por su parte, el rector de la institución viajó a Bogotá para reunirse con funcionarios del Ministerio de Educación en busca de una salida para los estudiantes, en la que también incluyen contactos con el Icfes.

“En estos momentos se encuentra en las oficinas del Icfes y le han dado esperanza de que se pueden imprimir los cuadernillos, de que se puede hacer algo. Entonces, pues le pedimos el favor que nos colaboren, que nos ayuden, ya que nuestros estudiantes, pues quieren presentar las pruebas”, sostuvo Yenny Hernández, madre de una alumna afectada, en declaraciones al canal regional TRO.

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La expectativa de las familias y de la comunidad educativa se concentra ahora en la decisión que adopten las entidades nacionales sobre una alternativa.