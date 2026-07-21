Colombia

El director de la Dian se refirió a los impuestos que busca poner el Gobierno Petro a algunos carros, así como al vino y al whisky

La nueva reforma tributaria del Ministerio de Hacienda incluye medidas fiscales que cambian el tratamiento de automóviles de alta gama, yates y espectáculos sin repetir el enfoque en los cambios a la tributación de gasolina y biocombustibles

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Silueta de un hombre llevando un vaso con un líquido dorado a su boca, con un fondo luminoso
El aumento del IVA y los ajustes al impuesto a los licores han encarecido el precio final del whisky al consumidor. El precio promedio del whisky de 750 ml en Colombia ronda entre los $130.000 y $215.000, dependiendo de la marca y el tipo de establecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nuevo proyecto de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda radicó el 21 de julio, ante el Congreso de la República incluye aumentos del IVA a la gasolina y al Acpm, gravámenes a biocombustibles y otros combustibles derivados del petróleo, cambios para vehículos híbridos y nuevos impuestos a carros de lujo, yates, bebidas alcohólicas y entradas a conciertos, dentro de un articulado de 105 páginas.

La iniciativa presentada en Colombia plantea subir el IVA de la gasolina del 5% al 10% en 2027 y al 19% desde el 1 de enero de 2028. También propone elevar el Acpm o diésel al 10% en 2027 y al 19% desde esa misma fecha, gravar biocombustibles, alcohol carburante y otros combustibles, eliminar el beneficio de IVA para vehículos híbridos y aplicar tributos a carros de lujo, yates, bebidas alcohólicas y entradas a conciertos de más de $500.000.

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Así las cosas, la iniciativa busca revivir tributos anunciados en reformas pasadas e incluso algunos de las emergencias económicas decretadas. Uno de los componentes de mayor peso fiscal está en los combustibles.

El proyecto extiende el IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, servicios de esparcimiento y juegos de suerte y azar, y sube del 5% al 19% el IVA para vehículos híbridos - crédito Ministerio de Hacienda/@UltimaHoraCR/X
El proyecto extiende el IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, servicios de esparcimiento y juegos de suerte y azar, y sube del 5% al 19% el IVA para vehículos híbridos - crédito Ministerio de Hacienda/@UltimaHoraCR/X

Además, el texto establece que los biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con Acpm quedarían gravados al 19% a partir de 2027. El alcohol carburante pagaría la tarifa general desde el 1 de julio de 2027 y los demás combustibles derivados del petróleo la asumirían desde el 1 de enero de 2027.

Solo con ese tributo, el Gobierno prevé recaudar $3,6 billones en 2027. Desde 2028, la meta subiría a $8 billones.

Impuestos a vehículos, bienes de lujo y yates

La propuesta también cambia el tratamiento tributario de los vehículos híbridos. Esos automotores hoy pagan un IVA del 5%, igual que los eléctricos, pero pasarían a la tarifa general del 19%, mientras los eléctricos conservarían el beneficio. El ajuste le permitiría al Estado recaudar cerca de $303.000 millones en 2027. A la vez, el proyecto incorpora carros de lujo y yates dentro del grupo de bienes gravados.

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Carlos Emilio Betancourt es el director general de la Dian - crédito Dian
Carlos Emilio Betancourt es el director general de la Dian - crédito Dian

Frente a esto, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, confirmó que se aplicará un impuesto al consumo a las entradas para conciertos cuyo valor supere los $500.000. Sobre ese punto, defendió la inclusión de esos espectáculos dentro del nuevo esquema tributario: “Nos parece razonable”. También reiteró que los gravámenes alcanzarían bebidas alcohólicas como vino, ron y whisky.

Al referirse al capítulo de combustibles, el funcionario dijo que la propuesta está dentro de una discusión previa a la actual administración. “Hay un proceso muy largo, como ustedes saben, que no es de este gobierno, sino de atrás, pero este gobierno hizo el mayor esfuerzo por tratar de tener un sentido de realidad económica”, dijo.

Sostuvo además que el consumo de combustibles no representa un gasto equitativo entre todos los sectores de la población. Esa fue una de las explicaciones que ofreció para sustentar el cambio tributario.

Un hombre cuenta billetes de 100.000 pesos colombianos en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo
Un hombre cuenta billetes de 100.000 pesos colombianos en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Progresividad y equidad fiscal

De igual manera, el director de la Dian vinculó la reforma con un criterio de progresividad. Según planteó, los hogares de menores ingresos se movilizan sobre todo en transporte público y usan vehículos de menor consumo.

En ese punto agregó una explicación sobre el trato al Acpm dentro del sistema de transporte. “Las personas que tienen menos recursos utilizan el transporte público, utilizan vehículos de baja introducción de combustible y tienen además en el transporte público se utiliza Acpm y eso tiene un tratamiento diferencial”, anotó.

La defensa que hizo Carlos Emilio Betancourt de estos cambios también incluyó una referencia a estándares internacionales. Según él, la lógica expuesta por la entidad apunta a nivelar la carga impositiva sobre bienes de lujo y el consumo de combustibles.

Reducción del gasto

Betancourt afirmó que “la principal apuesta tiene que ser la reducción del gasto tributario, es decir, las exenciones y descuentos tributarios”. Según el funcionario, este componente aportaría $6,7 billones en 2027, principalmente, por la normalización del IVA para la gasolina y el Acpm, la permanencia del IVA para los juegos de suerte y azar operados por internet y otros ajustes en materia de IVA. La exposición de motivos indica que la normalización del IVA en combustibles busca reducir beneficios fiscales considerados regresivos, mientras que mantener el gravamen a las plataformas de apuestas fortalecería el recaudo.

Ecopetrol advirtió que Colombia podría importar hasta el 60% de la gasolina consumida en 2040 por insuficiente producción nacional - crédito Álvaro Tavera Colprensa
Expertos aseguran que subir el precio de los combustibles impacta la inflación - crédito Álvaro Tavera Colprensa

El proyecto también incluye medidas para aumentar la progresividad en el impuesto sobre la renta de personas naturales, con la creación de dos nuevos tramos marginales destinados a los contribuyentes de mayores ingresos. “La medida es aumentar dos tarifas marginales en el impuesto de renta a personas naturales, de manera que los ingresos más altos puedan tributar más y los otros ingresos sigan tributando lo mismo”, explicó Betancourt.

Además, la iniciativa mantiene una sobretasa para el sector financiero, al considerar que registra una tasa efectiva de tributación inferior a la de otros sectores económicos. “El sector financiero tiene una tasa efectiva de tributación que ronda el 16%, en comparación con el 24% para el resto de los sectores. Entonces aplica perfectamente una medida de justicia tributaria”, sostuvo el funcionario.

En cuanto al impuesto al patrimonio, la propuesta incrementa las tarifas marginales para los contribuyentes con mayores fortunas. “Los dos primeros tramos no se alteran. El último tramo es solamente para cerca de 60 contribuyentes que tienen patrimonios muy altos”, detalló el director general de la Dian.

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