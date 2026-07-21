Colombia

Ejército Nacional desarticuló en Meta una red de extorsión de la Segunda Marquetalia: ocho capturados y material incautado

La intervención se dirigió contra una comisión ligada a las disidencias, señalada por secuestro y cobros ilegales en Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico. Durante la operación, las tropas rescataron un menor reclutado

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El Ejército Nacional desarticuló en Meta una comisión de finanzas ilegales de las disidencias de la Segunda Marquetalia - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional desarticuló en Meta una comisión de finanzas ilegales de las disidencias de la Segunda Marquetalia - crédito Ejército Nacional

En una operación militar desarrollada en el departamento de Meta, tropas del Ejército Nacional lograron desarticular una comisión de finanzas ilegales perteneciente a las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Este grupo se dedicaba a la extorsión y el secuestro en los municipios de Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico. Durante el procedimiento, los uniformados capturaron a ocho personas, entre ellas tres mujeres, y recuperaron a un menor de edad que había sido reclutado de manera forzada por la organización criminal.

De acuerdo con un reporte del Ejército Nacional, la estructura desmantelada intimidaba a sus víctimas —ganaderos, transportadores, comerciantes y empresarios— mediante el uso de talonarios para el cobro de extorsiones y la amenaza de represalias.

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Las autoridades incautaron cinco motocicletas, tres de ellas de alto cilindraje, así como tres armas de fuego, municiones de diferentes calibres, material de intendencia y prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública.

La estructura de la Segunda Marquetalia cometía extorsión y secuestro en Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico - crédito Ejército Nacional
La estructura de la Segunda Marquetalia cometía extorsión y secuestro en Mapiripán, Puerto Lleras y Puerto Rico - crédito Ejército Nacional

Detalles de la operación y material incautado

La operación se apoyó en labores de inteligencia militar que permitieron identificar el empleo de motocicletas de alto cilindraje, adaptadas para alcanzar altas velocidades y generar ruido, lo que facilitó la ubicación de los implicados. Los uniformados también recolectaron huellas dactilares en los talonarios utilizados para las extorsiones, con lo que se fortaleció el proceso investigativo.

En el procedimiento, las autoridades incautaron talonarios con los que los criminales intimidaban a sus víctimas, así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo que evidencia el nivel de organización de la estructura. Además, el menor recuperado estaba siendo instrumentalizado para ejecutar acciones delictivas bajo amenazas.

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“Con este resultado, las Fuerzas Militares propinan un duro golpe en contra de las redes logísticas y criminales de las disidencias de la Segunda Marquetalia, ya que se desmantela una estructura dedicaba, mediante la intimidación y las amenazas, a recolectar dinero para el sostenimiento delictivo de ese grupo armado ilegal”, sostuvo la institución castrense en un comunicado.

El material incautado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para el respectivo proceso de judicialización.

La operación militar en Meta dejó ocho capturados, entre ellos tres mujeres, y permitió recuperar a un menor reclutado de forma forzada - crédito Ejército Nacional
La operación militar en Meta dejó ocho capturados, entre ellos tres mujeres, y permitió recuperar a un menor reclutado de forma forzada - crédito Ejército Nacional

Otro golpe reciente a la Segunda Marquetalia

Este operativo se suma a otras acciones recientes contra la Segunda Marquetalia en Meta. Días atrás, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional capturó a tres presuntos cabecillas del frente Iván Merchán en zona rural de Mapiripán. Entre los aprehendidos figuran alias Junior, presunto cabecilla financiero; alias Bayron, señalado como jefe armado; y alias El Costeño, supuesto escolta de los líderes.

Durante esa intervención, la Policía incautó una subametralladora Mini Uzi calibre 9 mm, una pistola calibre 9 mm, 155 cartuchos, un dron, una antena de internet satelital, cuatro teléfonos celulares y tres motocicletas. Además, se hallaron uniformes pixelados de uso militar, un sello de la estructura de finanzas, panfletos del frente Iván Merchán y agendas con información sobre nóminas, pagos y contactos de la organización.

Las autoridades atribuyen a esta estructura diversos actos de extorsión contra comerciantes, ganaderos y empresarios del sector palmero del sur de Meta. También se le responsabiliza por la incineración de un vehículo de carga y varios ataques armados dirigidos a empresas palmeras, buscando presionar el pago de exigencias económicas ilegales.

Las autoridades identificaron talonarios de extorsión y huellas dactilares que fortalecen la investigación contra las disidencias de la Segunda Marquetalia - crédito Ejército Nacional
Las autoridades identificaron talonarios de extorsión y huellas dactilares que fortalecen la investigación contra las disidencias de la Segunda Marquetalia - crédito Ejército Nacional

Judicialización y proceso legal

Tras la detención, los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó las capturas y los elementos incautados. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; fabricación y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas; y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

Durante la audiencia, alias Junior aceptó los cargos formulados. El juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres detenidos. La acción, denominada Operación Tokio Fase VII, se realizó en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y con apoyo del Gaula Militar Ariari.

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