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Diego González sería reeligido como secretario general del Senado de la República: esta es su hoja de vida

Diego González fue elegido secretario general del Senado en diciembre del 2024, en reemplazo de Gregorio Eljach

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Diego González sería reelegido como secretario general del Senado de la República, aquí expone el balance legislativo de la entidad durante el 2025 y el 2026 - crédito Canal Congreso

Diego González continuará al frente de la Secretaría General del Senado, según afirmó el medio de comunicación Semana. El abogado, que ocupa actualmente ese cargo, será postulado nuevamente por el Partido de La U y cuenta con el respaldo de la mayoría de las bancadas, por lo que, salvo un hecho inesperado, será reelegido durante la sesión plenaria de este 20 de julio para continuar desempeñando una de las funciones administrativas más importantes del Congreso de la República, de acuerdo con lo que siguió revelando ese medio colombiano.

Su permanencia en el cargo le permitirá seguir siendo el responsable de coordinar buena parte de los procedimientos administrativos y legislativos que acompañan el funcionamiento del Senado.

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González fue protagonista de una discusión pública relacionada con la eventual posesión presidencial de De La Espriella en una guarnición militar - crédito EFE
González fue protagonista de una discusión pública relacionada con la eventual posesión presidencial de De La Espriella en una guarnición militar - crédito EFE

¿Quién es Diego González, el secretario general del Senado de la República?

González es abogado de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo. Según el sitio web del Senado de la República, Además, obtuvo una maestría en Gobernabilidad y Democracia en la Universidad Santo Tomás y otra en Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente adelanta estudios doctorales en Derecho, complementando una formación académica enfocada en el derecho público, el funcionamiento del Estado y el sistema constitucional colombiano.

Su preparación también incluye cursos de alta formación en gerencia pública, técnica legislativa, derecho comunitario, gobernanza y estrategia en seguridad y defensa, así como programas especializados en seguridad pública y defensa nacional. Entre ellos figuran estudios realizados en la National Defense University, en Washington, y en la Escuela Superior de Guerra, enfocados en gobernanza, defensa y seguridad estratégica.

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La experiencia de Diego González dentro del Congreso se remonta a 2003, cuando ingresó al Senado como asesor jurídico y legislativo. Posteriormente consolidó su carrera como secretario de la Comisión Segunda del Senado, responsabilidad que ejerció durante los últimos 14 años. Esa comisión constitucional permanente se encarga de tramitar iniciativas relacionadas con defensa nacional, fuerza pública, relaciones internacionales, comercio exterior y política de seguridad.

Desde 2013 también se desempeña como secretario técnico ad hoc de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración legislativa conformado por Colombia, México, Chile y Perú. Adicionalmente, hace parte de la Academia Colombiana de la Abogacía y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, organizaciones académicas dedicadas al estudio y desarrollo del derecho en el país.

Diego Alejandro González, secretario de la Comisión Segunda de Senado - crédito Diego González
Diego Alejandro González, secretario de la Comisión Segunda de Senado - crédito Diego González

¿Cómo se elige el secretario general del Senado?

De acuerdo a lo que expone también el sitio web del Senado, el secretario general del Senado es elegido por la plenaria mediante votación de los senadores. Para acceder al cargo, el aspirante debe cumplir los mismos requisitos exigidos para ser senador y obtener la mayoría de los votos. Entre sus responsabilidades se encuentran la certificación de las actuaciones legislativas, la elaboración de las actas, la custodia de los documentos oficiales y el acompañamiento jurídico y procedimental durante las sesiones de la corporación.

La continuidad de González se produce en un momento de especial atención institucional por cuenta del proceso de transición presidencial. Precisamente, hace pocos días el funcionario fue protagonista de una discusión pública relacionada con la eventual posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar.

El Secretario General del Senado es elegido por votación de todos los senadores reunidos en sesión plenaria - crédito Jesús Hellín/Europa Press
El Secretario General del Senado es elegido por votación de todos los senadores reunidos en sesión plenaria - crédito Jesús Hellín/Europa Press

En declaraciones entregadas el pasado 14 de julio, González explicó que, aunque el Congreso podría aprobar una proposición para sesionar en un lugar diferente a su sede habitual, la realización de esa ceremonia dependería de la autorización del Gobierno para ingresar a una instalación militar.

“Si no se le permite la entrada al Congreso, pues no se puede hacer nada por parte de nosotros”, afirmó el secretario general del Senado, al explicar que el Legislativo carecería de herramientas para realizar la sesión si el Ejecutivo negara el acceso a la guarnición. También indicó que, de concretarse el cambio de sede, la logística para los congresistas sería prácticamente la misma que en una posesión realizada en Bogotá, con la diferencia de que variarían los destinos de los desplazamientos aéreos.

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