Colombia

Abelardo de la Espriella designó a Mauricio Tobón como embajador de Colombia en México y a David Santiago Tamayo al frente de la Ungrd

Desde Medellín, el presidente electo confirmó los nombramientos y anunció que esa ciudad será sede alterna de la Presidencia de la República y centro de la iniciativa Escudo de las Américas

Guardar
Google icon
Los anuncios consolidan la participación de Antioquia en el gobierno entrante mediante la designación de funcionarios en cargos estratégicos y la asignación de nuevas funciones institucionales para Medellín - crédito Embajada de Colombia en México y Ungrd
Los anuncios consolidan la participación de Antioquia en el gobierno entrante mediante la designación de funcionarios en cargos estratégicos y la asignación de nuevas funciones institucionales para Medellín - crédito Embajada de Colombia en México y Ungrd

Desde Medellín, el martes 21 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció nuevos nombramientos para cargos estratégicos de la administración nacional.

Durante la jornada, De la Espriella informó que el economista y exdirigente antioqueño Mauricio Tobón Franco será el próximo embajador de Colombia en México, mientras que el ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán asumirá la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Las decisiones se suman al anuncio de que Medellín albergará la sede nacional de ProColombia y será la base en Colombia del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, indicó que Medellín, Cali y Barranquilla se preparan para funcionar como ciudades alternas de la Presidencia.

PUBLICIDAD

Mauricio Tobón asumirá la representación diplomática en México

La designación de Mauricio Tobón ubica a un dirigente antioqueño al frente de una de las representaciones diplomáticas más importantes para Colombia en América Latina - crédito @Mauriciotobonf/X
La designación de Mauricio Tobón ubica a un dirigente antioqueño al frente de una de las representaciones diplomáticas más importantes para Colombia en América Latina - crédito @Mauriciotobonf/X

Mauricio Tobón Franco es economista egresado de la Universidad Eafit y cuenta con una especialización en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante más de dos décadas ha desarrollado actividades en los sectores financiero, tecnológico y público en Antioquia.

En el sector público fue concejal de Medellín, corporación de la que llegó a ocupar la Presidencia. Posteriormente ejerció como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), entidad desde la cual dirigió programas de banca de fomento para los municipios del departamento. Asimismo, fue candidato a la Gobernación de Antioquia, presentando propuestas relacionadas con el federalismo y las libertades individuales.

PUBLICIDAD

Su nombramiento como embajador en Ciudad de México lo ubica a un dirigente antioqueño al frente de una de las representaciones diplomáticas de mayor relevancia para Colombia en América Latina, dado que ese país figura entre los principales socios comerciales de Colombia en la región y mantiene una relación permanente en asuntos de comercio, inversión, cooperación cultural y migración.

Bandera Colombia-México
La designación cobra relevancia dada la relación bilateral con México en materia comercial, de seguridad, migración y cooperación - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En ese sentido, la embajada colombiana en ese país tiene la responsabilidad de representar al Estado colombiano ante el Gobierno mexicano, promover las relaciones políticas y diplomáticas, fortalecer los vínculos económicos y comerciales, apoyar la atracción de inversión, proteger los intereses de los ciudadanos colombianos residentes o visitantes y coordinar mecanismos de cooperación en diferentes áreas.

Además, la designación de Tobón se produce en un contexto en el que la relación bilateral con México también tiene importancia en asuntos de seguridad, cooperación contra el crimen transnacional y fortalecimiento de los intercambios económicos y culturales entre ambas naciones.

David Santiago Tamayo dirigirá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

- credito -Ovidio González/Presidencia
Al presentar el nombramiento, Abelardo de la Espriella aseguró que el nuevo director tendrá la misión de recuperar la Ungrd tras los escándalos de corrupción que afectaron a la entidad durante el gobierno saliente - credito Ovidio González/Presidencia

Otro de los anuncios realizados por el presidente electo fue la designación del ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Tamayo cuenta con formación como ingeniero geólogo y es magíster en Gestión del Riesgo. Además, ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en organismos especializados en atención de emergencias, entre ellos el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), donde adquirió experiencia técnica en prevención, respuesta y manejo de situaciones de emergencia.

Al presentar el nombramiento, Abelardo de la Espriella señaló cuál será el objetivo principal de la nueva administración de la entidad.

“(...) un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, afirmó el presidente electo, recordando que la dirección de la entidad adquiere especial relevancia luego de que la entidad se convirtiera en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro.

Cabe recordar que el caso tuvo como punto de partida un contrato por aproximadamente $46.800 millones destinado a la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira. Las investigaciones identificaron presuntos sobrecostos en la adquisición de los vehículos y fallas en su funcionamiento, situación que derivó en el descubrimiento de un entramado de contratación irregular.

Temas Relacionados

Mauricio Tobón FrancoEmbajador de Colombia en MéxicoDavid Santiago TamayoDirector de la UngrdAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Martha Peralta reaccionó a duras críticas de Carlos Carrillo, que vaticinó que su curul en el Congreso se perderá por escándalo de la Ungrd

La senadora de la circunscripción indígena, que es aliada del Pacto Histórico en el Congreso, respondió a los señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que cuestionó su continuidad en el órgano legislativo

Martha Peralta reaccionó a duras críticas de Carlos Carrillo, que vaticinó que su curul en el Congreso se perderá por escándalo de la Ungrd

Abelardo de la Espriella informó que tendrá sedes alternas a la Casa de Nariño en Medellín, Cali y Barranquilla: “Voy a estar en todas las regiones”

El presidente electo aseguró que no planea gobernar desde Bogotá, pero aclaró que estará en la capital cuando se requiera durante su mandato

Abelardo de la Espriella informó que tendrá sedes alternas a la Casa de Nariño en Medellín, Cali y Barranquilla: “Voy a estar en todas las regiones”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 21 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 21 de julio

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 21 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 21 de julio

Gobierno cambiará las reglas para recuperar recursos de la salud girados sin justa causa: encargó funciones a la Adres

Un proyecto de resolución planea modificar las reglas vigentes para que la administradora centralice estos procedimientos, incluidos los relacionados con presupuestos máximos

Gobierno cambiará las reglas para recuperar recursos de la salud girados sin justa causa: encargó funciones a la Adres
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

El mediocampista de la selección Colombia Gustavo Puerta celebra tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: reveló el sexo de su primer bebé

Esta es la historia de la foto de Amaranto Perea como alumno de Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, que se hizo viral

El colombiano Samuel Martínez es oficialmente jugador del Liverpool: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano