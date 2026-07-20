Piden a Abelardo de la Espriella que se revise datos del Dane para el aumento del salario mínimo en Colombia porque son “difíciles de creer”

El salario mínimo es devengado por 2,4 millones de trabajadores en Colombia, según el Dane - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El salario mínimo en Colombia volvió al centro de la discusión laboral después de que el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que los ingresos laborales reales promedio reportados para el primer trimestre de 2026 crecieron 16% anual, una magnitud que considera difícil de conciliar con un avance de 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un informe denominado “Un aumento de ingresos laborales demasiado grande”, elaborado por el profesor asistente de Economía de la institución Adrián Garlati, pide a la nueva administración de Abelardo de la Espriella revisar la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) porque los microdatos muestran un salto de ingresos que, según el análisis, podría estar sobredimensionado y afectar decisiones sobre salario mínimo, formalización y seguridad social.

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Se sostuvo en el documento que “los ingresos laborales registrados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el primer trimestre de 2026 son difíciles de creer”. La alerta parte de una anomalía central. Según el análisis, los ingresos laborales reales promedio subieron 16% anual en el primer trimestre de 2026, aunque el PIB apenas avanzó 2,2%. Y es que un salto de esa magnitud no se había visto fuera de la recuperación posterior a la pandemia. A juicio del autor, ese aumento rompe el patrón histórico con el que solían moverse ingresos y actividad económica en Colombia.

El Dane informó que la tasa de desocupación desestacionalizada en Colombia se ubicó en 8,1% en mayo y quedó por debajo del 8,6% de abril, según el Dane - crédito Dane

Salto del salario mínimo y estabilidad de quienes ganan menos

El cruce con el salario mínimo ($2.000.000 actuales) es uno de los puntos que más cuestiona el documento. El porcentaje de trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo fue de:

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52% en 2007.

46% en 2016.

45% en 2026.

En ese mismo período, la distribución del resto de trabajadores casi no cambió. La proporción de quienes ganan exactamente un salario mínimo pasó de 11% a 12%, mientras la de quienes reciben más de uno y hasta dos salarios mínimos se mantuvo en 29%. Dicha estabilidad coincidió con aumentos cada vez más altos del salario mínimo. Indicó las siguientes alzas:

6,3% nominal y 1,8% real en 2007.

6% nominal y 2,8% real en 2019,

10% nominal y 4,4% real en 2022.

23% nominal y 18% real en 2026.

De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad JaverianA, el aumento de 2026 es el “el máximo aumento desde que se instauró el actual régimen en 1996”. Para el profesor Garlati, ahí aparece una de las mayores inconsistencias. “Esta sobredimensión de los ingresos podría explicar por qué no se observa una mayor proporción de trabajadores con ingresos laborales inferiores al salario mínimo, a pesar del mayor aumento histórico en 2026”, señaló.

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Por qué el aumento de ingresos no encaja con el crecimiento de la economía

El documento recuerda que, antes de 2026, las fluctuaciones del PIB guardaban relación con los ingresos laborales. Esa correlación se veía con más fuerza entre los trabajadores por cuenta propia, cuyos ingresos dependen más de conseguir clientes. La comparación con otros momentos refuerza la objeción. El crecimiento anual del PIB fue de 3,6% en el primer semestre de 2019, y la economía solo superó el 5% en 14 trimestres entre 2007 y 2014.

La pandemia alteró esa trayectoria. El PIB cayó 16,6% en 2020, luego repuntó 18,4% en 2021 y 12,3% en 2022. Frente a ese historial, se plantea que el comportamiento de 2026 no resulta consistente.

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Para un crecimiento de 2,2%, dice el experto, “se esperaría un aumento casi nulo de los ingresos laborales promedio para todos los trabajadores”.

El análisis añade que un aumento fuerte del salario mínimo puede trasladarse a los asalariados del sector privado. Aun así, considera difícil que ese mismo efecto alcance en igual magnitud a los trabajadores por cuenta propia, que no tienen empleador y operan con un crecimiento económico bajo.

Alzas generalizadas por tipo de trabajo, empresa y sector

El documento también resalta que el alza no quedó concentrada en un solo grupo. Empleados privados y trabajadores por cuenta propia registraron incrementos similares, y los trabajadores de todos los tamaños de empresa tuvieron aumentos reales cercanos al 16%.

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Entre 2016 y 2026 también cambió la composición por tipo de trabajo. Los empleados privados pasaron de 38% a 44%, mientras los trabajadores por cuenta propia bajaron de 43% a 42%.

Por sectores, la diferencia entre un año y otro también llama la atención.

Entre 2024 y 2025 las variaciones reales fueron de:

13,0% en agricultura y pesca.

3,3% en minas y canteras.

4,0% en manufacturas.

1,6% en luz, gas y agua.

3,5% en construcción.

1,9% en comercio.

-5,4% en información.

0,9% en finanzas.

-2,4% en inmobiliarias.

-6,1% en actividades profesionales y administrativas.

-1,9% en sector público, educación y salud.

1,9% en otros servicios.

Para 2026, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000 mensuales (incluido el auxilio de transporte) - crédito Luisa González/Reuters

Entre 2025 y 2026, los 12 sectores mostraron aumentos de más de dos dígitos. Las cifras fueron:

10,5% en agricultura y pesca.

16,5% en minas y canteras.

15,3% en manufacturas.

21,4% en luz, gas y agua.

17,5% en construcción.

14,7% en comercio.

22,9% en información.

11,1% en finanzas.

32,0% en inmobiliarias.

23,5% en actividades profesionales y administrativas.

14,8% en sector público, educación y salud.

13,7% en otros servicios.

Muchos de esos sectores venían de avances de un dígito o de caídas en el período previo. Esa extensión del alza a todos los frentes es, para el autor, otra señal de que los datos de ingresos de la Geih merecen verificación.

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“La medición del mercado laboral es la base del salario mínimo, la formalización y la seguridad social”, advierte el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Añade que, si la Geih sobredimensiona los ingresos, esas decisiones se toman con “un termómetro descalibrado”.

Por eso, el documento traslada la responsabilidad a la nueva administración de Abelardo de la Espriella. El planteamiento final apunta a una revisión exhaustiva de la encuesta para comprobar si los datos contienen errores que muestren una evolución demasiado positiva del mercado laboral colombiano.