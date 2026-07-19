María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro, tras conocerse el retrato oficial que quedará en la Casa de Nariño

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el retrato que se le hizo al presidente saliente, Gustavo Petro, y que costó $75 millones - crédito REUTERS - @petrogustavo/X

El retrato oficial del presidente saliente de la República, Gustavo Petro, que el mismo compartió el domingo 19 de julio a través de sus redes sociales, causó una fuerte controversia en las redes sociales. Y todo por el monto que se destinó para este fin y el lugar simbólico que el mandatario quiere darle en la residencia del Ejecutivo, la Casa de Nariño, como resumen de su administración, que se extenderá hasta el 7 de agosto.

Y una de las personalidades políticas que reaccionó a esta revelación fue la senadora María Fernanda Cabal, que no evitó referirse a esta intervención artística como el “retrato de un inútil” y, acto seguido, cuestionó que la obra hubiera costado $75 millones. Este cuadro, cabe destacar, quedará instalado en el corredor de los presidentes de la sede de Gobierno, junto a los demás gobernantes, “hasta que alguien lo quite”.

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En su perfil de X, la senadora saliente María Fernanda Cabal se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro, al aprovechar la polémica que causó su retrato - crédito @MariaFdaCabal/X

De acuerdo con las cifras reveladas del contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y publicado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, esta obra hace parte de un gasto total de $120,5 millones, destinado a los cuadros conmemorativos de la cúpula del Ejecutivo. En ese monto también figura el retrato de la vicepresidenta Francia Márquez, por el que se pagó un total de $45,5 millones.

“Retrato de un inútil, profesional en echar cuentos y no hacer nada. ¿Este fue el cuadro que nos costó $75 millones de pesos?”, se cuestionó la congresista, que reaccionó de esta forma a la publicación del primer mandatario, que reveló que, al igual que su retrato, espera que sean instalados “el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General José María Melo”, dos figuras históricas que ha impulsado.

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Gustavo Petro asoció su retrato con la memoria: así lo dio a conocer

En su mensaje en la red social X, en la que lo siguen más de 8.8 millones de usuarios, no se limitó a presentar la pintura como un hecho institucional, que caracteriza a todos los cierres de Gobierno. En su mensaje en las plataformas digitales, planteó una discusión sobre quiénes ocupan el espacio simbólico del poder y condicionó la instalación de su retrato, justamente, en el mismo salón en el que espera quedar.

El presidente de la República, Gustavo Petro, compartió el retrato suyo que quedará en Casa de Nariño, y que costó $75 millones - crédito @petrogustavo/X

El gobernante recordó la invitación para el evento que prevé para conmemorar los 216 años de independencia. “Los espero este 20 de Julio en todas la plazas públicas, alegres y pacífico(a)s para homenajear a soldados y patrulleros de la nación y del pueblo y producir el segundo grito de independencia nacional”, expresó el jefe de Estado en su post, acompañado de la imagen en la que se le ve sentado y con traje blanco.

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Según se indicó, el retrato presidencial fue hecho por el pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez. Su valor superó el de las obras institucionales de los tres anteriores jefes de Estado, pues el cuadro de Iván Duque Márquez, su antecesor, y que gobernó entre 2018 y 2022, costó $52 millones; el de Juan Manuel Santos, que estuvo entre 2010 y 2018, $23 millones y, antes del Nobel, el de Álvaro Uribe (2002-2010), por $18,5 millones.

El final del periodo constitucional de Gustavo Petro será el 7 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La pintura de Petro es un óleo sobre lienzo de 110 centímetros de alto por 80 de ancho, composición muestra un plano medio central que resalta el rostro, los brazos y el cuerpo del mandatario. Por su parte, el retrato de Francia Márquez quedó a cargo de la artista Ada Ruth Margarita Ariza, del que todavía no se conoce el resultado final, y ese encargo hizo parte del mismo paquete contractual divulgado en la plataforma Secop.

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"A quienes les pareció que valió la pena, la Colombia justa, democrática, reconciliada y bella les dejo esta foto para que la guarden en su corazón”, afirmó Petro en la parte final de su mensaje. Una de las peticiones que hizo para este cuadro fue aparecer sin traje de paño y la banda presidencial, motivo por el cual fue retratado, incluso, de tenis; lo que también causó una serie de comentarios en contra del mandatario.