Álvaro Uribe anunció respaldo condicionado del Centro Democrático a proyectos del Gobierno de De la Espriella

Álvaro Uribe confirmó que el Centro Democrático apoyará los proyectos del Gobierno electo que cumplan los compromisos asumidos ante el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, confirmó el domingo 19 de julio que su partido apoyará todos los proyectos del Gobierno de Abelardo de la Espriella que apunten a cumplir los compromisos asumidos ante el país.

El exmandatario hizo la declaración tras reunirse con la bancada del partido, en un encuentro que marcó el inicio de la nueva legislatura en el Congreso y sirvió para definir la postura opositora ante el Ejecutivo. De acuerdo con lo expuesto por Uribe, el respaldo será garantizado únicamente para aquellas iniciativas oficiales que no pongan en riesgo los valores democráticos y respondan a los acuerdos planteados en la agenda nacional.

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“Todos los proyectos del Gobierno que apunten a cumplir los compromisos serán apoyados por este partido”, afirmó Uribe. El líder político aclaró que el objetivo es que Colombia alcance mejores condiciones hacia el próximo cuatrienio, sin amenazas para la estabilidad institucional. “Luchamos para que este país en el 2030 esté mucho mejor de lo que está hoy y no haya riesgos contra la democracia”, sostuvo.

Uribe condicionó el respaldo del Centro Democrático a que las iniciativas del Gobierno no pongan en riesgo la democracia ni la estabilidad institucional en Colombia - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

Condiciones y advertencias sobre la vida política

Uribe detalló que el Centro Democrático presentará a Honorio Henríquez como candidato a la presidencia del Senado, calificándolo como “una persona ecuánime, garantista, totalmente transparente”.

Según Uribe, la postulación de Henríquez representa una garantía tanto para el Gobierno como para la oposición, al tiempo que subrayó la necesidad de preservar la observancia de la ley y erradicar prácticas políticas relacionadas con la persecución de adversarios.

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“Este país tiene que preocuparse por la observancia rigurosa de la ley y dejar atrás la mala práctica política de utilizar la persecución contra el adversario político. Mi familia y yo hemos sufrido esa persecución y, al mismo tiempo, otra casi imposible de reparar: la difamación”, afirmó Uribe en rueda de prensa. También subrayó que no debe haber “pactos de impunidad” y objetó algunas candidaturas promovidas desde el oficialismo, citando el caso del bienestar familiar en La Guajira.

Uribe pidió observancia rigurosa de la ley, rechazó la persecución política y advirtió que no debe haber pactos de impunidad - crédito Juan David Duque / Reuters

Presentación de agenda legislativa propia

En el mismo evento, Uribe y la bancada del Centro Democrático presentaron una agenda legislativa de 16 proyectos de ley para el nuevo periodo del Congreso. Las propuestas cubren áreas como seguridad, salud, vivienda, educación, medio ambiente, justicia y reactivación económica. Durante la presentación, Uribe señaló que las iniciativas buscan atender desafíos nacionales y mantener una bancada activa en la labor parlamentaria.

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Entre los proyectos anunciados figura una reforma al mecanismo de designación de los directivos de entidades estratégicas del Estado, orientada a fortalecer la independencia institucional. Además, se propone que los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente queden excluidos de amnistías e indultos y se promuevan programas de reforestación y freno a la expansión de la frontera agrícola.

Algunas de las propuestas

En materia de justicia, el partido presentó un proyecto para establecer la revisión automática de sentencias dictadas por la JEP contra miembros de la fuerza pública, proceso que recaería en el Tribunal Superior Militar. También se propone la sustitución de sanciones a militares por hechos ocurridos antes de 2016 por medidas restaurativas en ciertos casos.

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Se plantea, además, la creación de un programa nacional de formación tecnológica de corta duración, dirigido a la capacitación de 100.000 jóvenes cada año en desarrollo de software, inteligencia artificial y programación.

La agenda legislativa del Centro Democrático incluye 16 proyectos de ley sobre seguridad, salud, vivienda, educación, medio ambiente, justicia y reactivación económica - crédito Sergio Acero / Rueters

Entre las iniciativas sociales destaca la propuesta para que el subsidio a adultos mayores se incremente anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de proteger su poder adquisitivo. Dentro del paquete legislativo figura también el restablecimiento de Renta Joven como política de Estado, priorizada en el Presupuesto General de la Nación.

En el ámbito económico, Uribe anunció un plan de inclusión financiera para ampliar el acceso al crédito y reducir la dependencia del “gota a gota”, a través de la participación de la banca pública y privada, cajas de compensación y fondos de garantía. Además, se promoverán medidas para aumentar la transparencia en la gestión de recursos públicos, incluyendo la obligatoriedad de publicar las partidas presupuestales impulsadas por congresistas.

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Otras propuestas buscan limitar el incremento de avalúos catastrales y del impuesto predial, avanzar en la formalización gradual de la pequeña minería bajo criterios ambientales, fortalecer el crédito agropecuario para pequeños productores, y establecer nuevas reglas para la regulación de la protesta pacífica y la prevención de actos de vandalismo.