Colombia

Las artistas Natalia Mendieta y Lorenza Panero reflexionan sobre la idea de paisaje en su exposición ‘Evanescente’

La muestra, que estará abierta hasta el 9 de septiembre en la galería la Balsa de Bogotá, invita a reconstruir el entorno desde el encuentro de elementos opuestos y la participación sensorial de cada visitante

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En la fotografía de izquierda a derecha: Catalina Fandiño, gerente galería la Balsa, las artistas Natalia Mendieta y Lorenza Panero y la curadora Ana Lucía Arbeláez .
En la fotografía de izquierda a derecha: Catalina Fandiño, gerente galería la Balsa, las artistas Natalia Mendieta y Lorenza Panero y la curadora Ana Lucía Arbeláez .

LLa exposición Evanescente abrió en La Balsa Arte en la ciudad de Bogotá con obras de Natalia Mendieta y Lorenza Panero. La muestra conjunta gira en torno a una pregunta central: de qué está hecho un paisaje.

“Evanescente” reúne pintura, obra sobre papel y cerámica de Mendieta y Panero, y estará abierta hasta el 9 de septiembre en la galería bogotana. Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados de 11:00 a 14:00.

Para ambas artistas, el paisaje no se entiende como una vista representada, sino como una experiencia evocada a través de cualidades elementales como la humedad, la luz, la aridez y la temperatura.

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Ninguna de las dos retrata lugares reconocibles. En cambio, parten de la materia para que el paisaje se recomponga en la imaginación de quien mira.

Dos miradas sobre el paisaje desde la tierra y la atmósfera

NATALIA MENDIETA Es la montaña, es una línea Óleo, cemento, cal, pastel, carboncillo y lápiz sobre tela 135 x 115 cm 2025
NATALIA MENDIETA Es la montaña, es una línea Óleo, cemento, cal, pastel, carboncillo y lápiz sobre tela 135 x 115 cm 2025

En la obra de Mendieta, nacida en Bogotá en 1969, esa materia toma la forma de la tapia. Más que un objeto que se copia, funciona como una manera de pensar el suelo, la huella y el oficio de construir.

Esa reflexión atraviesa lienzos, obras sobre papel de arroz y piezas de cerámica. También aparece en su poema Una tapia es una tapia, donde la palabra se multiplica y luego reaparece en la superficie de sus pinturas como trazo, gesto y caligrafía.

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Panero, en cambio, trabaja con aquello que apenas se deja sostener con las manos. Ana Lucía Arbelaez curadora de la exposición la sitúa “en el extremo opuesto” y describe una obra que se mueve en un terreno etéreo, más cercano al aire o al agua que a la tierra.

Arbelaez añade que en su pintura y su obra sobre papel todo tiende a disolverse y a convertirse en atmósfera antes que en forma. El pintor David Manzur ya había identificado en su trabajo un mundo “onírico, mágico y misterioso”.

Aunque parten de materiales opuestos, el peso de la tierra en un caso y la ligereza del aire en el otro, ambas artistas comparten una misma apuesta. La obra apenas insinúa y deja que el espectador complete lo que falta.

La exploración de Lorenza Panero sobre lo efímero y el entorno

Lorenza Panero es una artista interdisciplinaria colombo-americana nacida en Nueva York en 1959.
Lorenza Panero es una artista interdisciplinaria colombo-americana nacida en Nueva York en 1959.

Lorenza Panero es una artista interdisciplinaria colombo-americana nacida en Nueva York en 1959. Explora la relación entre los seres humanos y su medioambiente y divide su tiempo entre Bogotá y Nueva York.

Su trabajo se concentra en momentos efímeros y experiencias fugaces percibidas de forma emocional, y sus paisajes evocativos borran la línea entre realismo y abstracción. Su producción incluye pintura, luminografía, instalación, fotografía, escultura y obra gráfica.

La artista define así su práctica: “Como artista visual interdisciplinaria, trabajo principalmente en pintura, luminografía, e instalación”. También afirma que su vida entre América del Norte y América del Sur la ha alineado con prácticas de pensamiento abierto y con la experimentación en procesos y materiales.

Panero agrega que trabaja para “hacer visibles las conexiones entre nosotros y para resaltar el sentimiento de ansiedad cuando nos enfrentamos a lo espiritual en la vida”. El texto de la muestra también presenta una obra de múltiples capas, atenta al color, el tono, la estructura y el contorno.

Desde 1985 presenta numerosas exposiciones individuales y ha participado en varias muestras en museos latinoamericanos. Se formó en Rhode Island School of Design y Hunter College, y su obra integra colecciones públicas y privadas internacionales.

En “Evanescente”, sus paisajes aparecen como espacios desde los que interroga la relación entre la humanidad y su entorno. Esa búsqueda también pone en tensión la posibilidad de coexistencia entre las personas, el lugar y la naturaleza.

Natalia Mendieta, una obra hecha de gestos y patrones

NATALIA MENDIETA Sin título Serie ‘Ligero como el cemento’ Collages: cemento, tinta, lápiz, tela y otros materiales sobre papel de arroz 33 x 25 cm aprox c/u 2026
NATALIA MENDIETA Sin título Serie ‘Ligero como el cemento’ Collages: cemento, tinta, lápiz, tela y otros materiales sobre papel de arroz 33 x 25 cm aprox c/u 2026

Natalia Mendieta estudió Bellas Artes en la Universidad de los Andes en Bogotá y cursó una maestría en Bellas Artes con énfasis en pintura en el Savannah College of Art and Design con la Beca Fulbright. Su trabajo se centra en la observación de la cotidianidad y su reorganización a través de recursos pictóricos.

Considera su práctica como un trabajo de campo de la cotidianidad, expresado en la tarea de organizar lo que recoge, descomponerlo y volver a componerlo a través de gestos pictóricos, secuencias, repetición de patrones y variaciones.

Entre sus exposiciones individuales figuran Enmarañado, presentada en la Sala de Proyectos de la Universidad de los Andes en 2015, y Natura, en la Cámara de Comercio de Bogotá en 2004.

También integró el IV Salón Regional, organizado por el Banco de la República de Colombia, y el XXXV Salón Nacional de Artistas en Bogotá.

Ha participado en exhibiciones colectivas en Bogotá, Cartagena y Medellín, en Colombia, y en Savannah y Nueva York, en Estados Unidos.

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