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Lotería del Meta resultados miércoles 15 de julio: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

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Para participar en la Lotería de Meta se necesitan al menos 2 mil pesos. (Infobae)
Para participar en la Lotería de Meta se necesitan al menos 2 mil pesos. (Infobae)

La Lotería del Meta dio a conocer los resultados ganadores de su último sorteo realizado este miércoles 15 de julio de 2026.Este popular juego entrega más de 40 premios principales que suman $7.000 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 15 de julio de 2026.

Premio mayor: 4730.

Serie: 94.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

Esta lotería únicamente realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche.

Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

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Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un segundo de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones.

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

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Cómo jugar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta se requieren al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escogersu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud pública de Colombia.

Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.

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