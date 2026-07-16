Rescatan a tres menores presuntamente abandonados en Bogotá: uno de ellos pedía ayuda tras una reja

En la localidad de Santa Fe, los uniformados llegaron a una vivienda en la que dos menores permanecían sin el cuidado de un adulto desde el día anterior. - crédito @SeguridadBOG/X

La Policía Metropolitana de Bogotá rescató a tres menores de edad que presuntamente se encontraban en condición de abandono en dos procedimientos realizados en las localidades de Santa Fe y Kennedy, luego de recibir alertas de la comunidad sobre la situación de los niños.

De acuerdo con las autoridades, la oportuna denuncia de los ciudadanos permitió activar los protocolos de protección y trasladar a los menores al Centro Especializado Revivir, donde se inició el proceso para el restablecimiento de sus derechos bajo la coordinación del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Dos menores permanecían solos desde el día anterior en Santa Fe

El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Guabio, en la localidad de Santa Fe, luego de que una vecina alertara a las autoridades sobre la presencia de dos menores que permanecían sin el cuidado de un adulto desde el día anterior.

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Según el reporte oficial, la ciudadana aseguró que, al percatarse de la situación, decidió brindarles alimentos mientras llegaban los uniformados.

Tras verificar las condiciones en las que se encontraban los niños, la Policía activó la ruta institucional para protegerlos y garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Dos menores fueron rescatados en el barrio El Guabio, en Santa Fe, luego de que una vecina alertara que permanecían solos desde el día anterior y les brindara alimentos mientras llegaba la Policía. - crédito captura de video

Niño de seis años pedía ayuda desde una reja en Kennedy

Horas después, los uniformados atendieron un nuevo llamado ciudadano en el sector de Castilla, en la localidad de Kennedy.

Al llegar al lugar encontraron a un menor de seis años pidiendo ayuda a través de una reja. De acuerdo con el testimonio entregado por el propio niño a los policías, no había consumido alimentos y presentaba precarias condiciones de aseo, por lo que fue necesaria la activación inmediata de la ruta de atención.

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La intervención permitió poner al menor bajo protección y trasladarlo, junto con los otros dos niños rescatados, al Centro Especializado Revivir.

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, destacó el papel que desempeñó la ciudadanía para evitar que la situación tuviera consecuencias mayores.

“Gracias a la alerta de la comunidad y a la oportuna intervención de las zonas de atención, fueron salvaguardados tres menores de edad en las localidades de Santa Fe y Kennedy, quienes al parecer se encontraban solos en una presunta situación de abandono al interior de sus viviendas”, afirmó el oficial.

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Un niño de seis años fue encontrado pidiendo ayuda a través de una reja en Kennedy. Según las autoridades, no había comido y presentaba precarias condiciones de aseo. - crédito captura de video

Los menores quedaron bajo protección de las autoridades

Una vez culminados los procedimientos, los uniformados dejaron a los tres niños a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que coordinó su traslado al Centro Especializado Revivir, donde las autoridades administrativas iniciarán las actuaciones correspondientes para garantizar el restablecimiento de sus derechos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reiteró que estos procedimientos hacen parte de las acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes en la capital y recordó que cualquier persona puede reportar situaciones que pongan en riesgo su integridad.

No es el primer caso de presunto abandono infantil en Bogotá

Estos hechos se registran pocas semanas después de otro caso similar ocurrido en la localidad de Los Mártires, donde las autoridades rescataron a una niña de tres años que permanecía encerrada sola en una vivienda.

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El operativo tuvo lugar durante la madrugada del lunes festivo 29 de junio, cuando vecinos reportaron escuchar voces de auxilio provenientes del inmueble.

La niña estaba bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable, según el reporte oficial - crédito Mebog

Al llegar al sitio, policías y miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ingresaron a la vivienda con autorización de un residente y encontraron a la menor completamente sola.

En esa oportunidad, el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que el rescate fue posible gracias a las labores de vigilancia y al aviso de la comunidad.

Según informó la Policía, la madre de la menor, una ciudadana extranjera, manifestó posteriormente que había dejado a la niña sola mientras asistía a una reunión social.

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Al igual que en los casos registrados en Santa Fe y Kennedy, la menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se iniciaron las actuaciones administrativas para garantizar la protección de sus derechos.