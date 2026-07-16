Panamá devuelve a 41 colombianos señalados de delitos y presuntos nexos criminales

IMAGEN DE REFERENCIA: Colombianos deportados de Panamá | crédito Migración Panamá

Las autoridades de Panamá deportaron y expulsaron a 41 ciudadanos colombianos señalados de estar implicados en delitos o de tener presuntos vínculos con organizaciones criminales. La medida se ejecutó mediante un vuelo que salió desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, como parte de los controles migratorios y de seguridad interna de ese país.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, entre los ciudadanos devueltos hay 36 hombres y cinco mujeres. Del total, 22 fueron deportados después de cumplir procesos administrativos, mientras que 19 fueron expulsados por representar, según las autoridades panameñas, un riesgo para el orden público.

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El Servicio Nacional de Migración de Panamá explicó que los procedimientos se realizaron conforme a la legislación migratoria vigente y bajo garantías de debido proceso y respeto por los derechos humanos. Las autoridades indicaron que las decisiones responden a estrategias para reforzar el control sobre extranjeros con antecedentes, investigaciones o presuntas relaciones con actividades ilícitas.

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Aunque el flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién ha disminuido frente a los picos registrados en años anteriores, Panamá mantiene operativos enfocados no solo en el ingreso irregular, sino también en la salida del país de personas consideradas de interés para las autoridades.

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Autoridades mencionan delitos graves

Entre las razones que motivaron las medidas migratorias aparecen investigaciones o antecedentes relacionados con homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas, narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, hurto agravado y uso de documentación falsa.

Las autoridades panameñas también señalaron que algunos de los expulsados estarían vinculados con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la facilitación de la migración clandestina y otras economías ilícitas. La información corresponde a los reportes oficiales entregados por Panamá y no implica, por sí sola, una condena judicial contra todos los ciudadanos mencionados.

Otro grupo incluido en el procedimiento corresponde a personas que habrían reingresado irregularmente a Panamá después de haber sido deportadas. Para las autoridades migratorias, este tipo de conductas refuerza la necesidad de mantener controles sobre quienes incumplen medidas administrativas previas.

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La diferencia entre deportación y expulsión también resulta clave en este caso. La deportación suele producirse después de un trámite administrativo por incumplimientos migratorios, mientras que la expulsión se aplica cuando las autoridades consideran que una persona representa un riesgo para la seguridad o el orden público.

Panamá mantiene controles migratorios

El operativo refleja el giro de las autoridades panameñas frente al fenómeno migratorio y de seguridad. Aunque el paso irregular por el Darién ya no registra los mismos niveles de años anteriores, el país mantiene acciones para identificar extranjeros con antecedentes o con presuntos nexos con estructuras delictivas.

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El vuelo desde Albrook permitió concretar la devolución de los 41 colombianos en un solo procedimiento. Las autoridades panameñas no detallaron en el reporte si todos los casos corresponden a expedientes individuales abiertos en ese país o si algunos están relacionados con alertas previas de organismos de seguridad.

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La medida se suma a los esfuerzos de Panamá por reforzar la vigilancia sobre actividades criminales asociadas a economías ilegales, migración clandestina y delitos transnacionales. En ese escenario, los controles migratorios funcionan también como una herramienta de seguridad interna.

Para Colombia, el regreso de estos ciudadanos puede implicar nuevas verificaciones por parte de las autoridades competentes, especialmente en aquellos casos donde existan antecedentes, investigaciones o solicitudes pendientes. Sin embargo, cualquier actuación posterior dependerá de la información oficial compartida por Panamá y de los procedimientos que correspondan en territorio colombiano.