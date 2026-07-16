Colombia

Mujer dio a luz en el asfalto frente a una clínica de Cartagena: al parecer, la paciente no fue admitida en el centro de salud

El alcalde Dumek Turbay ordenó el inicio de una investigación sobre los hechos. El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, anunció la apertura de una indagación

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La ciudadana y su bebé se encuentran en buen estado de salud, según informó el director del Dadis, Rafael Navarro - crédito @DadisCartagena/X

Las autoridades investigan el caso de una mujer que dio a luz en plena calle, justo frente a la Clínica Crecer de Cartagena, Bolívar. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, la ciudadana entró en trabajo de parto, fue recostada en el suelo y allí tuvo a su bebé.

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, informó que, según la información preliminar que recibió de la situación, la mujer –cuya identidad no fue revelada– intentó ingresar a la clínica para ser atendida, pero, al parecer, no fue admitida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciudadana fue recostada en el suelo y allí tuvo a su bebé. Se desconoce si alguien del personal de salud atendió el parto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mandatario local condenó los hechos y solicitó al director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, Rafael Navarro España, iniciar las indagaciones respectivas, para esclarecer los hechos.

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Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación. He dado instrucciones precisas al director del @DadisCartagena, @rafanavarro1, para que requiera al centro asistencial e inicie las investigaciones correspondientes”, indicó.

De igual manera, pidió a los medios de comunicación abstenerse de difundir la grabación de la ciudadana que dio a luz por respeto a ella y a su bebé. Además, informó que, a través de la Alcaldía de Cartagena, se garantizará el cuidado de la madre y del recién nacido.

El aclalde Dumek Turbay Paz pidió que se investigue el caso de la mujer que dio a luz al frente de una clínica - crédito @dumek_turbay/X
El aclalde Dumek Turbay Paz pidió que se investigue el caso de la mujer que dio a luz al frente de una clínica - crédito @dumek_turbay/X

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, rechazó la presunta situación de negligencia que se presentó en la clínica y que obligó a la mujer a dar a luz en condiciones inseguras. A través de una publicación en su cuenta de X, aseguró que desde la entidad se adelantarán las investigaciones pertinentes, con el fin de detectar responsabilidades.

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Vamos a investigar este caso y lo llevaremos hasta sus últimas consecuencias”, indicó.

El superintendente Daniel Quintero anunció una investigación por el caso de la mujer que dio a luz en una calle de Cartagena - crédito @QuinteroCalle/X
El superintendente Daniel Quintero anunció una investigación por el caso de la mujer que dio a luz en una calle de Cartagena - crédito @QuinteroCalle/X

Revelan el estado de salud de la madre y su bebé

Por su parte, el director del Dadis, Rafael Navarro, dio a conocer que, en cumplimiento de las órdenes impartidas por el alcalde Dumek Turbay, se gestionó el desplazamiento de varias direcciones operativas de la entidad hasta la clínica en donde se presentaron los hechos, con el objetivo de hacer una indagación sobre lo ocurrido y sobre otras situaciones que requieran de análisis. La comisión que llegó hasta las instalaciones estuvo integrada por las Direcciones Operativas de Vigilancia y Control, Prestación de Servicios de Salud, Aseguramiento y el Equipo Funcional de Salud Materna y Perinatal.

Según detalló, tanto la mamá como el bebé están en buen estado de salud y permanecen bajo observación médica. “En estos momentos están hospitalizados recibiendo atención y seguimiento por parte de los distintos equipos del Dadis y el equipo psicosocial para garantizar su correcta atención y su egreso seguro”, explicó el funcionario.

Navarro aseguró que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) deben garantizar la atención de los ciudadanos, verificando siempre que sea oportuna y que cumpla con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente. Eso quiere decir que no deben existir trabas para la prestación de los servicios.

El director del Dadis confirmó que la madre y su bebé están hospitalizados y en buen estado de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El director del Dadis confirmó que la madre y su bebé están hospitalizados y en buen estado de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Rechazamos los hechos que pongan en riesgo la seguridad del paciente y la dignidad de la atención en salud en el distrito de Cartagena, por lo que instamos a las distintas IPS a que la atención de los pacientes tiene que ser una atención digna y una atención oportuna y sin barreras”, indicó.

La exconcejala de Bogotá Gloria Díaz se unió a los mensajes de indignación que surgieron en redes sociales por el presunto caso de negligencia denunciado. La ex servidora pública calificó los hechos como “inhumanos” y aseguró que las personas responsables de haberle negado la atención a la ciudadana deben ser sancionadas.

La exconcejala Gloria Díaz rechazó la presunta egligencia cometida contra la mujer que dio a luz en la calle - crédito @GloriaDiazM/X
La exconcejala Gloria Díaz rechazó la presunta egligencia cometida contra la mujer que dio a luz en la calle - crédito @GloriaDiazM/X

Esto merece una sanción ejemplar, es inhumano, atroz y barre la dignidad humana. ¡Miserables!”, escribió la excabildante en su cuenta de X.

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