Alcaldía de Bogotá promociona becas en Italia, cursos de inglés en Belice y maestrías virtuales en su Boletín de Oferta Internacional

El Boletín de Oferta Internacional de Bogotá se actualiza cada semana e incluye convocatorias para estudios en Italia, inglés en Belice, maestrías virtuales en España, sostenibilidad urbana e innovación - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó una nueva edición del Boletín de Oferta Internacional, una plataforma digital que reúne y divulga becas, cursos, pasantías y fondos de financiamiento orientados a estudiantes, profesionales, investigadores, ONG y Pymes de la ciudad interesados en acceder a oportunidades de formación y desarrollo en el exterior.

Para la semana del 15 de julio, el boletín destaca convocatorias para estudios en Italia, inglés en Belice y maestrías virtuales en España, así como programas en sostenibilidad urbana y conservación ambiental.

El objetivo de esta herramienta es facilitar el acceso de los bogotanos a programas internacionales que permitan fortalecer sus perfiles académicos y profesionales, fomentar la innovación y promover el intercambio de conocimiento con instituciones y gobiernos de todo el mundo. Las convocatorias, actualizadas semanalmente, incluyen becas de estudio, intercambios, concursos de innovación y apoyos financieros para proyectos y emprendimientos.

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El Politécnico de Milán ofrece ayudas económicas para pregrado, maestría, doctorado y especializaciones, con apoyos de alimentación, alojamiento y movilidad internacional - crédito Alcaldía de Bogotá

Becas y apoyos para estudiar en el Politécnico de Milán

Una de las ofertas más relevantes de la edición del 14 al 18 de julio de 2026 es la convocatoria de ayudas económicas para el Derecho al Estudio Universitario en el Politécnico de Milán, dirigida a estudiantes nacionales e internacionales que deseen cursar pregrado, maestría, doctorado o especializaciones en esta reconocida universidad italiana.

El programa contempla ayudas económicas según la situación particular del postulante y el cumplimiento de requisitos académicos, además de acceso a servicios de alimentación, alojamiento con tarifas preferenciales y beneficios por movilidad internacional y buen desempeño.

Maestrías virtuales en España: becas del 50% y 80%

El boletín destaca también la alianza entre Icetex y la Universidad Antonio de Nebrija, que ofrece 150 becas del 50% sobre el valor de la matrícula para maestrías oficiales virtuales, en áreas como relaciones internacionales, comunicación, educación, marketing, administración de empresas, ciberseguridad, finanzas, bioinformática, liderazgo y gestión de proyectos.

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Icetex y la Universidad Antonio de Nebrija ofrecen 150 becas del 50 % para maestrías virtuales en España, en áreas como comunicación, educación, ciberseguridad, finanzas y bioinformática - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Los programas, dictados íntegramente en español, facilitan el acceso a una formación internacional sin necesidad de desplazamiento. La convocatoria cierra el 23 de julio de 2026.

Igualmente, se encuentra disponible la opción de postular a becas del 80% y 100% para maestrías virtuales en Unir España, y a las Becas Asale 2026 para másteres en diferentes disciplinas con apoyo económico directo.

Estudia inglés en Belice con beca completa

Para quienes buscan perfeccionar su inglés, el Gobierno de Belice y la Universidad de Belice abrieron 10 becas del 100 % para el Certificado de Inglés como Segunda Lengua. La convocatoria está dirigida a colombianos entre 18 y 65 años, con formación presencial entre enero y octubre de 2027 en el campus de Belmopán. La beca cubre totalmente la matrícula, pero los gastos de viaje, alojamiento y manutención corren por cuenta del estudiante. El cierre de inscripciones es el 14 de agosto de 2026.

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Cursos virtuales gratuitos en sostenibilidad y urbanismo

El Boletín de Oferta Internacional también difunde programas de formación sin costo para fortalecer capacidades en temas de sostenibilidad y gestión urbana. El curso virtual “Connectivity 101: Ecological Connectivity for People and Planet” enseña a proteger hábitats y restaurar ecosistemas, dirigido a estudiantes, profesionales, funcionarios públicos y organizaciones ambientales. La formación abarca cinco módulos y proporciona herramientas para la conservación y el diseño de corredores ecológicos.

El Gobierno de Belice y la Universidad de Belice abrieron 10 becas completas para estudiar inglés en Belice entre enero y octubre de 2027, dirigidas a colombianos de 18 a 65 años - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Además, el curso virtual “Ciudades de ±15 minutos: Anteponer las necesidades de las personas”, desarrollado por EIT Urban Mobility, permite explorar el modelo de ciudades sostenibles e inclusivas. Este curso, disponible en español, dura dos horas y está abierto a cualquier persona interesada, sin requisitos previos.

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El boletín incluye, entre otras, la convocatoria Gobernarte 2026, que premia la innovación en gobiernos locales y fomenta el intercambio de buenas prácticas públicas. Para quienes lideran emprendimientos, el acceso al programa de financiación de Y Combinator 2026 representa una puerta para conectar startups de Bogotá con una de las mayores redes de aceleración global.

Los interesados pueden consultar todas las oportunidades, requisitos y fechas de cierre a través del Boletín de Oferta Internacional disponible en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá o en la web de la Secretaría General. Cada convocatoria incluye enlaces directos para postularse, así como orientación sobre el proceso de aplicación, documentación necesaria y beneficios ofrecidos.

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