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Bombardeo contra el Clan del Golfo mató al menos 10 reses de un campesino en Antioquia: la FAC se refirió a la operación

La institución militar sostuvo que la operación se planeó y ejecutó bajo el Derecho Internacional Humanitario y la misión constitucional

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Imagen de referencia - La operación se efectuó el 10 de julio en la vereda Areiza, en Amalfi - crédito Ejército Nacional de Colombia
Imagen de referencia - La operación se efectuó el 10 de julio en la vereda Areiza, en Amalfi - crédito Ejército Nacional de Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se pronunció sobre el operativo adelantado el 10 de julio de 2026 en la vereda Areiza, zona rural del municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, contra las estructuras del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En un comunicado a la opinión pública, la institución militar admitió que, en medio de la operación militar contra el grupo armado, 10 semovientes murieron o resultaron afectados. No obstante, enfatizaron en que la ofensiva fue legítima y ajustada al Derecho Internacional Humanitario.

“Una vez finalizada la operación se realizaron las verificaciones en el terreno y se determinó la afectación a diez semovientes de raza criolla que se encontraban sin marcas visibles en la vereda Areiza”, señaló la FAC.

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Comunicado FAC sobre operativo en Amalfi, Antioquia - crédito FAC
Comunicado FAC sobre operativo en Amalfi, Antioquia - crédito FAC

Del mismo modo, precisó que las autoridades competentes atenderán la situación “conforme a los procedimientos y disposiciones legales vigentes”.

La FAC en cumplimiento de su misión constitucional, planea y ejecuta operaciones legítimas alineadas al Derecho Internacional Humanitario, para proteger a la población civil y contrarrestar el actuar de los grupos armados organizados”, puntualizaron.

Ganadero denunció muerte de ganado

El caso tomó otra dimensión por el relato del ganadero Freddy Alexander Pineda, quien aseguró que tenía 43 reses y que, tras las explosiones ocurridas el 10 de julio, encontró animales muertos y otros desaparecidos, además de daños en el potrero, el alambrado y su vivienda.

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En declaraciones citadas por Blu Radio, el campesino dijo que más de diez vacas estaban preñadas y que varias producían entre 10 y 12 litros de leche al día, actividad de la que dependía su familia.

Sujetos desconocidos dispararon contra los trabajadores de la finca en Amalfi, Antioquia - crédito Alcaldía de Amalfi
Sujetos desconocidos dispararon contra los trabajadores de la finca en Amalfi, Antioquia - crédito Alcaldía de Amalfi

“Yo ahí tenía 43 reses y, hasta ahora, no he encontrado ni una viva. Hemos encontrado sino pedazos de esos animales”, indicó Pineda al medio citado.

Igualmente, el ganadero aseguró que una esquirla lo golpeó en el rostro y que su casa también quedó afectada. “Requiero ver qué solución me dan también con mi casa, resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada. Yo no sé de qué parte vino ni para quién era”, sostuvo.

El campesino también manifestó que acudió a la Personería de Amalfi para pedir asesoría jurídica y solicitar respuesta de las autoridades por las pérdidas que dice haber sufrido.

“En este momento, no sé qué camino, qué trabajo coger, porque yo con harto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando (...) Esto me tiene muy angustiado porque era el sustento mío y de mi familia. Yo no sé de qué voy a vivir, entonces lo que requiero es que me den una solución o una respuesta”, comentó en otra conversación con Teleantioquia.

Ese corredor rural, a cuatro horas y media del casco urbano de Amalfi, es señalado por organizaciones de derechos humanos como una zona de alto riesgo para la población civil.

Además de pasar información confidencial el militar detenido habría colaborado para vender armamentos, municiones y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas - crédito archivo Sergio Acero / Colprensa
Además de pasar información confidencial el militar detenido habría colaborado para vender armamentos, municiones y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas - crédito archivo Sergio Acero / Colprensa

Óscar Yesid Zapata advirtió que el nordeste antioqueño padece abandono estatal y control de actores armados, con imposición de normas, reclutamiento de menores y otras formas de violencia.

El defensor de derechos humanos, consultado por Blu Radio, agregó que Amalfi es un corredor estratégico hacia Remedios y Segovia, lo que aumenta la disputa territorial entre grupos ilegales y vuelve reiterativa la violencia contra la población.

Detalles del operativo

La operación se realizó con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en la vereda Areiza. De acuerdo con la institución, el objetivo era golpear a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que opera en esa zona de Antioquia.

De acuerdo con la información oficial, este fue el noveno bombardeo contra ese grupo armado durante la administración de Gustavo Petro.

Clan del Golfo
El grupo armado está adelantando el inicio de un diálogo de paz con el Estado - crédito Colprensa

Varios medios reportaron que dos presuntos integrantes habrían muerto durante los bombardeos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado bajas en su parte oficial.

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez afirmó que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado más golpeado por la fuerza pública.

Según los datos citados por el funcionario, en este periodo de gobierno fueron neutralizados 16.371 integrantes de estructuras criminales y el 93% de esos casos correspondió a capturas, mientras que el 7% ocurrió por muerte en desarrollo de operaciones militares.

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