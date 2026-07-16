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El Niño amenaza a la industria colombiana: pérdidas podrían superar los $10,7 billones

Zurich Seguros alertó que el fenómeno llegó antes de lo previsto y podría golpear productividad, energía, agua y cadenas de suministro

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FOTO DE ARCHIVO. Estragos del fenómeno del niño en Colombia . REUTERS/John Vizcaino
FOTO DE ARCHIVO. Estragos del fenómeno del niño en Colombia . REUTERS/John Vizcaino

La llegada anticipada del fenómeno de El Niño encendió las alertas para la industria colombiana por el impacto que podría tener sobre la productividad, los costos operativos, el suministro de agua y la generación de energía. Según Zurich Seguros, el evento climático podría costarle al sector productivo más de 10,7 billones de pesos en productividad laboral.

La aseguradora, con base en reportes del Ideam, advirtió que las condiciones asociadas a El Niño ya están presentes en el océano Pacífico, tres meses antes de lo previsto. Además, señaló que existe una probabilidad del 63 % de que alcance una intensidad “muy fuerte”, lo que lo ubicaría entre los episodios más severos registrados en Colombia desde 1950.

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La información publicada por Revista Semana indica que los sectores de manufactura, agro y comercio se encuentran entre los más expuestos al riesgo financiero. La afectación podría sentirse con mayor fuerza en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde se concentra una parte importante de la producción nacional.

La escasez de lluvias en Colombia y Ecuador debido al fenómeno climático de El Niño está generando preocupaciones por una potencial crisis del agua en la región, impactando la disponibilidad de recursos hídricos, la producción agrícola y energética. (Composición: Infobae / Andina)
FOTO DE ARCHIVO. Estragos del fenómeno del niño en Colombia . (Composición: Infobae / Andina)

El principal temor está relacionado con la reducción de las lluvias. Una menor disponibilidad de agua puede afectar los niveles de los embalses, generar presiones sobre el abastecimiento y aumentar la dependencia de fuentes de generación eléctrica más costosas. Para las empresas, esto puede traducirse en mayores gastos, interrupciones operativas y dificultades logísticas.

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Empresas deben prepararse por presión energética e hídrica

Zurich Seguros sostuvo que los riesgos climáticos dejaron de ser únicamente un asunto ambiental y se convirtieron en un desafío financiero y operativo para las compañías. La recomendación para el sector productivo es actuar antes de que los efectos más fuertes se materialicen durante el segundo semestre del año.

La llegada anticipada de El Niño nos demuestra que los riesgos cambian a una velocidad que exige decisiones inmediatas”, afirmó Nicolás Marchant, CEO de Zurich Seguros.

El directivo señaló que los líderes empresariales deben concentrarse en la prevención activa para proteger a sus trabajadores, sostener la operación y reducir el impacto de posibles dificultades energéticas e hídricas.

La prioridad hoy debe ser la prevención activa. En Zurich estamos comprometidos a acompañar a las empresas a proteger a sus empleados y a fortalecer su resiliencia operativa”, agregó Marchant.

La primera recomendación de la aseguradora es reforzar la protección energética e hídrica. Esto implica adoptar medidas de ahorro de agua, optimizar consumos, revisar capacidades de almacenamiento y contar con sistemas de respaldo eléctrico que permitan mantener la operación en momentos críticos.

FOTO DE ARCHIVO. Estragos del fenómeno del niño en Colombia . (AP Foto/Iván Valencia)
FOTO DE ARCHIVO. Estragos del fenómeno del niño en Colombia . (AP Foto/Iván Valencia)

También se sugiere revisar el uso de recursos dentro de plantas, oficinas, centros logísticos y puntos de venta. Una estrategia de reducción de consumo puede aliviar costos y disminuir la exposición a interrupciones si el fenómeno climático presiona el sistema energético o el abastecimiento de agua.

Inventarios, incendios y pólizas entran en la agenda

La segunda acción planteada por Zurich es diversificar la cadena de suministro. Las empresas deberían evitar depender exclusivamente de regiones que puedan verse afectadas por sequías, daños en cultivos, restricciones de agua o problemas de transporte.

La aseguradora también recomendó revisar los niveles de inventario de materias primas críticas. Tener una planeación adecuada puede ayudar a prevenir parálisis en la producción si proveedores o zonas específicas resultan afectadas por las condiciones climáticas.

La eterna primavera que vivía Medellín al parecer quedó atrás por el intenso calor que hay en la ciudad - crédito Colprensa
Fenómeno de El NIño - Altas temperaturas | crédito Colprensa

La tercera medida está relacionada con la prevención de incendios. El aumento de las temperaturas puede elevar el riesgo en instalaciones industriales, bodegas y zonas rurales. Por eso, Zurich sugirió revisar sistemas de extinción, planes de evacuación, equipos eléctricos y sistemas de climatización.

Como cuarta recomendación, la compañía pidió hacer seguimiento permanente a las alertas del Ideam y revisar las pólizas de daño material e interrupción de negocio. El objetivo es verificar que las coberturas respondan a los riesgos derivados de eventos climáticos extremos.

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