Colombia

Agarran a golpes a un operador de Air-e que iba a suspender el servicio de energía por falta de pago

El contratista involucrado en el hecho violento resultó con fuertes heridas en su rostro, especialmente, en su ojo derecho

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El propietario de la vivienda en la que se realizó el procedimiento técnico cuestionó el corte de energía y arremetió contra el operador contratista - crédito @luisbeltrannoti/X

Un operario contratista de la empresa Air-e resultó herido después de ser atacado a golpes por un usuario durante un procedimiento de suspensión del servicio eléctrico en una casa del barrio Las Mercedes, en el municipio de Plato, departamento de Magdalena.

El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, muestra cómo el trabajador fue lanzado al suelo y agredido a puños y patadas mientras cumplía con su labor técnica.

La agresión ocurrió en la mañana del martes 14 de julio, cuando el operario realizaba el corte de energía debido a una deuda pendiente en el inmueble. Según testigos, la cuadrilla de Air-e ejecutó la suspensión mientras la vivienda estaba desocupada, y minutos después el propietario llegó y confrontó al personal, que aún no terminaba la suspensión.

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Estas fueron las heridas que dejó el ataque violento a un funcionario de Air-e, en Plato, Magdalena - crédito captura de pantalla Plato y la Región Noticias/Facebook
Estas fueron las heridas que dejó el ataque violento a un funcionario de Air-e, en Plato, Magdalena - crédito captura de pantalla Plato y la Región Noticias/Facebook

La discusión escaló hasta convertirse en una pelea física, en la que compañeros del trabajador y transeúntes intentaron separar a los involucrados.

En un comunicado publicado en redes sociales, desde la empresa Air-e se rechazó el ataque y se señaló que “este tipo de hechos que atentan contra la integridad y la vida del personal técnico, quienes desarrollan su labor con el propósito de garantizar la continuidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica para todos los usuarios”.

El hecho se registró durante un procedimiento de suspensión del servicio de energía en un inmueble que presentaba obligaciones pendientes de pago, actuación realizada en cumplimiento de la normativa y los procedimientos comerciales vigentes”.

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El trabajador de Air-e también respondió con golpes al propietario de la vivienda - crédito captura de pantalla @luisbeltrannoti/X
El trabajador de Air-e también respondió con golpes al propietario de la vivienda - crédito captura de pantalla @luisbeltrannoti/X

Además, hicieron un llamado a la comunidad a que “las diferencias o inquietudes relacionadas con la prestación del servicio sean tramitadas por los canales institucionales y en un ambiente de respeto, evitando cualquier acto de violencia contra el personal que cumple funciones operativas”.

El trabajador agredido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por contusiones en el rostro, una herida abierta en la ceja y lesiones en el ojo derecho. Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades locales han informado sobre medidas adicionales o avances en la investigación del caso.

Detectaron nuevos casos de hurto de energía en comercios de la costa Caribe

Días atrás, voceros oficiales de la empresa Air-e Intervenida informaron que se identificaron nuevos casos de hurto de energía eléctrica en comercios de Barranquilla, Magdalena y La Guajira.

Según el comunicado emitido desde la empresa, aún continúan con operativos para garantizar un servicio público seguro y confiable en la región; sin embargo, en Barranquilla, las inspecciones permitieron detectar un supermercado con un equipo de medida conectado de forma directa, así como un casino, en otro barrio, que operaba con el servicio sin medidor.

Además, en una estación de servicio de la misma ciudad se halló un equipo de medición sin los estándares técnicos requeridos, y en una bodega de alimentos fríos se encontró un equipo manipulado.

En otro sector del municipio Soledad, Atlántico, los operativos evidenciaron que un hotel tenía conexión directa al servicio eléctrico de manera irregular.

Air-e es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en la costa caribe colombiana - crédito Air-e
Air-e es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en la costa caribe colombiana - crédito Air-e

En el departamento de Magdalena, desde la empresa reportaron tres hallazgos de hurto de energía en Santa Marta: un hostal en Taganga con medidor manipulado y un restaurante en el sector Centro con irregularidades en el medidor.

En la zona rural de Uribia, en La Guajira, los técnicos identificaron dos conexiones directas sin medidor, una de ellas enlazada a un transformador ilegal de 75 KVA que suministraba energía a una casa-finca y a una planta de venta de agua.

En Air-e Intervenida afirmaron que los operativos forman parte de una estrategia permanente para combatir la manipulación y el robo de energía en el Caribe colombiano, y que seguirán en ejecución, con el propósito de proteger la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio para todos los usuarios.

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