Colombia

Tribunal revocó una condena contra la Policía Nacional por omisión tras la agresión de un joven durante una riña en Bogotá

La corporación judicial dejó sin efectos la decisión que había ordenado indemnizar a la víctima y determinó que las lesiones sufridas por el menor de edad no eran imputables a la institución

Guardar
Google icon
Tras valorar las pruebas del expediente, el tribunal determinó que la agresión fue consecuencia de una confrontación entre particulares - crédito VIsuales IA
Tras valorar las pruebas del expediente, el tribunal determinó que la agresión fue consecuencia de una confrontación entre particulares - crédito VIsuales IA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia que había declarado patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por los hechos ocurridos el 24 de enero de 2018, cuando un joven fue agredido por particulares en el barrio Berlín de Bogotá tras una requisa realizada por uniformados.

El caso se originó a partir de una demanda presentada por Jhon Anderson Rodríguez Mahecha y varios de sus familiares, quienes solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por las lesiones que sufrió el entonces menor de edad.

De acuerdo con la demanda, ese día dos policías practicaron una requisa al joven y encontraron un cuchillo que, según explicó, utilizaba en su trabajo en un restaurante. Posteriormente, mientras se desplazaba en compañía de los uniformados hacia el CAI de La Gaitana, fue agredido verbal y físicamente por particulares, quienes le ocasionaron una fractura de nariz, incapacidad médica de 117 días y otras afectaciones físicas y psicológicas.

PUBLICIDAD

Tribunal Superior de Cundinamarca. Foto: Colprensa
La sentencia reiteró que el principio de reparación integral no faculta a los jueces para modificar la causa del litigio ni sustituir las pretensiones formuladas en la demanda - crédito Colprensa

Los demandantes sostuvieron que la Policía incumplió su deber de protección al no evitar la agresión y al supuestamente permitir el ataque.

Durante el proceso, la Policía Nacional rechazó esas afirmaciones y argumentó que el joven no se encontraba bajo custodia policial, que el altercado surgió entre particulares y que los uniformados intervinieron de manera inmediata para controlar la situación. También sostuvo que el daño era atribuible al comportamiento de terceros y no a una falla del servicio.

En diciembre de 2021, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá negó que la Policía fuera responsable de las lesiones ocasionadas durante la riña, al considerar que estas fueron producto de la actuación de terceros. Sin embargo, condenó a la entidad al pago de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por un supuesto daño moral derivado de actos de discriminación, al estimar que, después de la agresión, los uniformados no auxiliaron al joven ni adelantaron actuaciones para identificar o capturar a los responsables.

PUBLICIDAD

La postura del Tribunal de Cundinamarca

Al resolver los recursos de apelación de ambas partes, la Subsección A explicó que el análisis debía centrarse, en primer lugar, en establecer si esa condena guardaba correspondencia con las pretensiones formuladas en la demanda. Tras revisar el expediente, la corporación concluyó que ello no ocurrió.

Según el tribunal, los demandantes solicitaron una indemnización exclusivamente por las lesiones sufridas por el joven como consecuencia de una presunta omisión de protección por parte de los policías durante la agresión, mientras que el juez de primera instancia terminó condenando a la entidad por una conducta distinta: la supuesta falta de auxilio posterior y la omisión de capturar a los agresores.

En ese sentido, la Sala explicó que esta actuación constituyó un fallo extra petita (por fuera de lo pedido), prohibido por el ordenamiento jurídico, porque modificó el objeto del litigio definido por la parte demandante.

Asimismo, precisó que, aunque el principio de reparación integral permite al juez adoptar determinadas medidas oficiosas en casos excepcionales, esas facultades no autorizan a sustituir las pretensiones formuladas por los demandantes ni a imponer condenas por hechos diferentes a los debatidos durante el proceso.

El análisis de las pruebas descartó una falla del servicio

Uniformado que agredió a su esposa en plena vía pública en Cartagena fu separado de su cargo - crédito Colprensa
La Sala estableció que no se acreditó una falla del servicio atribuible a la Policía Nacional, por lo que las lesiones sufridas por el joven no podían ser imputadas a la entidad - crédito Colprensa

Luego de resolver el problema de congruencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió si existían elementos para responsabilizar a la Policía por las lesiones sufridas por el joven.

Uno de los principales medios de prueba era un video de seguridad aportado por los demandantes. Sin embargo, la Sala indicó que la grabación carecía de suficiente fuerza probatoria porque no existían elementos que permitieran verificar plenamente su origen, autenticidad y correspondencia con los hechos objeto del proceso. Aun así, señaló que, incluso si se aceptara su validez, el contenido del video no demostraba la negligencia atribuida a la Policía, sino una reacción inmediata de los uniformados frente al ataque.

El tribunal reconstruyó la secuencia registrada en la grabación y concluyó que la agresión ocurrió de manera súbita cuando un grupo de particulares interceptó al joven. Según la providencia, pocos segundos después los policías descendieron de la motocicleta y se dirigieron hacia el lugar del ataque, circunstancia que provocó que los agresores cesaran los golpes y abandonaran el sitio. Posteriormente, los uniformados permanecieron junto a la víctima y continuaron el recorrido con ella.

Para la Sala, el lapso empleado por los policías para intervenir —aproximadamente nueve segundos desde que detuvieron la motocicleta hasta que cesó la agresión— fue razonable y compatible con un deber de actuación diligente, por lo que no existía evidencia de una conducta pasiva frente a los hechos.

Temas Relacionados

Policía NacionalTribunal Administrativo de CundinamarcaReparación directaRiña en BogotáOmisión de socorroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Procuraduría pidió explicaciones a la Aerocivil por los retrasos en la modernización de equipos de navegación aérea

El organismo de control revisó el estado de radares, estaciones ADS-B y otros sistemas estratégicos, además de solicitar información sobre el déficit de controladores aéreos y las medidas previstas para fortalecer la operación

La Procuraduría pidió explicaciones a la Aerocivil por los retrasos en la modernización de equipos de navegación aérea

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

El torneo se desarrollará hasta el 19 de julio en la pista de patinaje del municipio de Guarne, que espera recibir en total 12.000 visitantes

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Los trabajadores por prestación de servicios pueden dejar de pagar salud y pensión: estas son las condiciones que deben cumplir

Las personas con ingresos inferiores al umbral legal pueden mantener coberturas sociales alternativas sin la obligación de pagar cotizaciones a sistemas contributivos

Los trabajadores por prestación de servicios pueden dejar de pagar salud y pensión: estas son las condiciones que deben cumplir

Anuncian cierre temporal de senderos de los Cerros Orientales de Bogotá: no habrá ingreso del 18 al 20 de julio, así podrá reservar su visita

La restricción aplica a todos los accesos oficiales y se mantendrá hasta el lunes festivo, por el traslado de uniformados a los operativos del Día de la Independencia, informó la Eaab

Anuncian cierre temporal de senderos de los Cerros Orientales de Bogotá: no habrá ingreso del 18 al 20 de julio, así podrá reservar su visita

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

Pese a sufrir una derrota ante Eslovenia en el cierre del Grupo C, el quinteto nacional aseguró un lugar en los octavos de final, donde se medirá ante Nueva Zelanda

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Alejandro Estrada despejó las dudas de sus fans: desde el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ hasta su situación sentimental

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Deportes

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Selección Colombia tendría un premio de consolación en el Mundial 2026: esta es la razón

Barranquilla avanza en su apuesta por la IndyCar: circuito urbano estaría listo para una carrera antes de 2028