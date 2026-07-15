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Tesla en Colombia: Fenalco revela si la marca mantendrá su impulso en el segundo semestre de 2026

El gremio destacó el crecimiento de Tesla y aseguró que su reto será fortalecer el servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente

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La llegada de Tesla aceleró la adopción de vehículos eléctricos en Colombia, con un crecimiento del 207% en registros y una participación cercana al 10% en el mercado nacional - crédito VisualesIA
El gremio destacó el crecimiento de Tesla y aseguró que su reto será fortalecer el servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente - crédito VisualesIA

Tesla cerró el primer semestre de 2026 como una de las marcas de mayor crecimiento en el mercado automotor colombiano y Fenalco anticipa que seguirá siendo un actor relevante durante los próximos meses, especialmente dentro del segmento de vehículos eléctricos. El reto, según el gremio, será consolidar su operación en el país con más servicio posventa, soporte técnico y atención al cliente.

El balance del sector muestra un año especialmente dinámico para la venta de vehículos nuevos. De acuerdo con el más reciente boletín de Fenalco y la Andi, entre enero y junio se matricularon 157.620 unidades en Colombia, lo que representó un crecimiento del 50,01 % frente al mismo periodo de 2025.

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Uno de los datos más llamativos fue el avance de los vehículos eléctricos e híbridos. En el primer semestre se registraron 69.082 matrículas de este tipo de unidades, una cifra equivalente a cerca de cuatro de cada diez vehículos nuevos vendidos en el país durante 2026.

La llegada de Tesla a Colombia ha impulsado un crecimiento sin precedentes en el mercado de vehículos eléctricos, con registros históricos de ventas - crédito VisualesIA Infobae
El gremio destacó el crecimiento de Tesla y aseguró que su reto será fortalecer el servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente - crédito VisualesIA Infobae

La información publicada por Revista Semana señala que Tesla fue una de las marcas con mejor desempeño en ese escenario. La compañía estadounidense alcanzó la sexta posición entre las marcas que más unidades matricularon durante el primer semestre, un resultado relevante si se tiene en cuenta el poco tiempo que lleva con presencia en el mercado colombiano.

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Fenalco explica el crecimiento de Tesla

Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, aseguró que el desempeño de Tesla responde a varios factores. Entre ellos mencionó el reconocimiento global de la marca y una estrategia comercial que ha despertado interés entre los consumidores colombianos.

El desempeño de Tesla obedece al reconocimiento global de la marca y a una estrategia comercial innovadora que ha generado interés entre los consumidores”, afirmó Visbal.

El dirigente gremial también señaló que el resultado de Tesla no puede entenderse de manera aislada. Según explicó, durante años importadores y distribuidores de vehículos eléctricos han trabajado para consolidar el ecosistema del sector, fortalecer la confianza de los compradores y ampliar la oferta disponible en el país.

La llegada de Tesla marca un hito para la industria automotriz colombiana y la adopción de movilidad eléctrica - crédito Colprensa
La llegada de Tesla marca un hito para la industria automotriz colombiana y la adopción de movilidad eléctrica - crédito Colprensa

Dentro del desempeño de la marca, el modelo más destacado fue el Tesla Model Y. Este vehículo no solo lideró entre los eléctricos, sino que se convirtió en el carro más matriculado de Colombia durante el primer semestre de 2026.

Los registros citados indican que, hasta junio, el Model Y alcanzó 8.464 unidades vendidas. Con esa cifra superó por casi 3.000 vehículos a la Renault Duster, que ocupó la segunda posición en el listado.

Para Visbal, el resultado del Model Y está relacionado con características que hoy pesan en la decisión de compra, como tecnología, autonomía y equipamiento. El directivo aclaró que estos atributos también están presentes en otros eléctricos disponibles en Colombia, lo que muestra una mayor madurez del mercado.

Servicio posventa será clave en el segundo semestre

Frente a lo que podría ocurrir en la segunda mitad de 2026, Fenalco considera que Tesla mantendrá su relevancia en el segmento eléctrico. Sin embargo, el gremio advierte que el crecimiento comercial debe estar acompañado por una infraestructura capaz de responder a las necesidades de los usuarios.

El gremio destacó el crecimiento de Tesla y aseguró que su reto será fortalecer el servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente. REUTERS/Luisa Gonzalez
El gremio destacó el crecimiento de Tesla y aseguró que su reto será fortalecer el servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente. REUTERS/Luisa Gonzalez

La expectativa es que Tesla continúe siendo un actor relevante dentro del segmento de vehículos eléctricos”, señaló Visbal.

El vicepresidente de Fenalco añadió que, como ocurre con cualquier marca que crece rápidamente, el reto será fortalecer la red de servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente. Esos elementos serán decisivos para mantener la confianza de los compradores y sostener el impulso alcanzado durante el primer semestre.

La expansión de Tesla también refleja una transformación más amplia del mercado automotor colombiano. Cada vez más compradores consideran opciones eléctricas e híbridas frente a los vehículos tradicionales, impulsados por la tecnología, la autonomía y el interés por alternativas de movilidad sostenible.

El segundo semestre será una prueba para la marca. Si logra acompañar sus ventas con respaldo técnico, disponibilidad de servicio y una experiencia confiable para los propietarios, Tesla podría seguir consolidándose como una de las protagonistas del auge eléctrico en Colombia.

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