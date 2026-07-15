Colombia

Video mostró violento robo a mujer de 84 años en Bucaramanga: terminó en UCI y el capturado tiene 11 antecedentes

La víctima fue identificada como Raquel Guerrero, madre del general (r) de Inteligencia del Ejército José Luis Esparza. La Fiscalía adelanta el proceso judicial mientras evalúa la evolución de su estado de salud

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Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque contra Raquel Guerrero. Horas después, la Policía ubicó y capturó al presunto responsable tras seguir su recorrido mediante las grabaciones del sector. - crédito @BLUSantanderes/X

Un video de una cámara de seguridad registró el momento en que Raquel Guerrero, de 84 años y madre del general (r) de Inteligencia del Ejército José Luis Esparza, fue víctima de un violento intento de hurto en Bucaramanga. De acuerdo con El Tiempo, la adulta mayor sufrió un trauma craneoencefálico severo y permanece internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó al presunto responsable, un hombre que registra 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

El hecho ocurrió cuando la mujer llegaba a su vivienda, ubicada en el barrio La Universidad, en la capital santandereana. Las imágenes muestran que un motociclista se acercó a la víctima e intentó arrebatarle el bolso que llevaba consigo. Al no lograr desprenderlo de inmediato, continuó avanzando con el vehículo, lo que provocó que la adulta mayor fuera arrastrada varios metros antes de caer violentamente sobre el pavimento.

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Como consecuencia del impacto, Raquel Guerrero sufrió un trauma craneoencefálico severo con hemorragia intracraneal, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica especializada en estado crítico y de pronóstico reservado.

Según la información conocida hasta el momento, el presunto delincuente no logró llevarse el bolso. Tras la agresión, habitantes del sector auxiliaron a la víctima y alertaron a las autoridades, que activaron un operativo para dar con el responsable.

Raquel Guerrero, de 84 años y madre del general (r) de Inteligencia del Ejército José Luis Esparza, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos tras el violento intento de hurto. - crédito captura de video
Raquel Guerrero, de 84 años y madre del general (r) de Inteligencia del Ejército José Luis Esparza, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos tras el violento intento de hurto. - crédito captura de video

La víctima es la madre del general (r) José Luis Esparza

Según el medio, la Policía confirmó que la víctima corresponde a Raquel Guerrero, madre del general (r) de Inteligencia del Ejército José Luis Esparza, oficial que ejerció durante varios años en la institución y recientemente solicitó su retiro voluntario.

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El caso ha generado conmoción debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la adulta mayor, que continúa en estado crítico y con pronóstico reservado mientras recibe atención médica.

La investigación permitió ubicar al presunto responsable

Tras la denuncia, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) iniciaron las labores para identificar al responsable del ataque.

Como parte de la investigación, analizaron las cámaras de seguridad instaladas en el sector, lo que permitió reconstruir el recorrido realizado por el motociclista después del intento de hurto.

Las imágenes permitieron identificar la motocicleta utilizada durante los hechos y seguir su desplazamiento hasta el barrio Bavaria II, donde unidades del grupo Contra Atracos lograron ubicar y capturar al sospechoso.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del hombre una pistola con dos cartuchos, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

Asimismo, las autoridades incautaron la motocicleta en la que se movilizaba y un teléfono celular que hará parte de los elementos analizados dentro del proceso investigativo.

El presunto responsable fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías. - crédito Policía de Bucaramanga
El presunto responsable fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías. - crédito Policía de Bucaramanga

El capturado registra 11 antecedentes judiciales

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que, tras la captura, se estableció que el presunto responsable cuenta con 11 anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

De acuerdo con la institución, el historial delictivo del capturado incluye registros por hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, utilización de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Además, las autoridades indicaron que el hombre había sido condenado por hurto calificado y agravado por hechos ocurridos en 2024.

El coronel Héctor García se refirió al prontuario del capturado y al procedimiento adelantado por las autoridades. “El responsable de estos hechos fue capturado por el delito de porte ilegal de armas y puesto a disposición de la autoridad competente. Este delincuente cuenta con un prontuario de 11 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, uso de menores de edad para cometer delitos, porte ilegal de estupefacientes y violencia intrafamiliar", señaló el oficial de acuerdo con el diario.

Con los elementos probatorios recopilados durante la investigación, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola con dos cartuchos, la motocicleta utilizada en el hecho y un teléfono celular que hará parte de la investigación. - crédito captura de video
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola con dos cartuchos, la motocicleta utilizada en el hecho y un teléfono celular que hará parte de la investigación. - crédito captura de video

La situación jurídica podría cambiar según la evolución de la víctima

Las autoridades indicaron que la situación jurídica del capturado podría variar dependiendo de la evolución médica de Raquel Guerrero.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, si el estado de salud de la víctima se agrava o las circunstancias médicas así lo determinan, el procesado podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio, además de las actuaciones que actualmente son materia de investigación.

Mientras tanto, la mujer de 84 años continúa bajo atención médica especializada en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

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Raquel GuerreroRobo en BucaramangaIntento de hurtoCapturado con antecedentesColombia-Noticias

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