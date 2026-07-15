Metro de Medellín inicia obras en la estación Exposiciones: estos son los cambios en rutas de buses

El nuevo portal contará con espacios de abordaje, comercio, autoservicios, biciparqueaderos, baños públicos, entre otros servicios. - crédito @metrodemedellin/X

El Metro de Medellín puso en marcha la primera etapa del proyecto Portales de Integración en la estación Exposiciones de la Línea A, una iniciativa con la que busca reorganizar la movilidad en el corredor de la carrera Bolívar y mejorar la conexión entre los distintos medios de transporte que convergen en este sector de la ciudad.

La intervención comenzó oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026 e incluye modificaciones temporales en los puntos de abordaje de varias rutas de buses, medida aprobada por la Secretaría de Movilidad de Medellín para facilitar la ejecución de las obras.

El proyecto representa una inversión inicial de $3.881 millones y beneficiará a más de 25.000 personas que diariamente transitan por la estación Exposiciones, uno de los nodos de transporte más importantes de la capital antioqueña por su cercanía con Plaza Mayor, el Hospital General de Medellín y el centro comercial Sandiego.

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¿Qué son los Portales de Integración del Metro de Medellín?

De acuerdo con el Metro de Medellín, un Portal de Integración es un espacio diseñado para organizar y conectar de manera cómoda, segura y eficiente los diferentes modos de transporte en un mismo lugar.

Con este modelo, peatones, Metro, buses urbanos, transporte público colectivo, rutas intermunicipales y transporte público individual compartirán una infraestructura organizada, facilitando los transbordos y reduciendo los tiempos de desplazamiento.

La empresa explicó que la intervención permitirá optimizar los espacios ubicados bajo el viaducto del Metro, transformándolos en áreas destinadas a la movilidad, el encuentro ciudadano y la prestación de servicios para los usuarios.

Además de mejorar la circulación de pasajeros, el proyecto busca contribuir al orden del espacio público, la seguridad y la recuperación de zonas que actualmente se encuentran subutilizadas.

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Inicio la primera etapa de los Portales de Integración, un proyecto que conectará de forma más cómoda, segura y organizada el Metro, los buses, el transporte público y los recorridos peatonales - crédito @metrodemedellin/X

Así será el nuevo espacio en la estación Exposiciones

La iniciativa fue diseñada bajo el enfoque de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), una estrategia urbanística que aprovecha la infraestructura existente del sistema masivo para generar beneficios adicionales para la ciudad.

Según el Metro, este modelo pretende ampliar la cobertura del sistema, mejorar la accesibilidad, promover la sostenibilidad ambiental y facilitar, en el futuro, la integración tarifaria entre los diferentes sistemas de transporte de la región.

Como parte de la primera etapa, el nuevo portal contará con:

Módulos de comercio y autoservicios.

Zonas organizadas para el abordaje del transporte público.

Espacios de estancia para los usuarios.

Áreas de coworking para trabajo colaborativo.

Lockers inteligentes.

Zonas para la recarga de dispositivos móviles.

Bici-parqueaderos.

Baños públicos.

La empresa destacó que estas adecuaciones buscan convertir la estación Exposiciones en un punto de integración más funcional y cómodo, donde los usuarios puedan realizar sus conexiones de transporte en mejores condiciones y acceder a servicios complementarios durante sus desplazamientos.

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El proyecto contempla una inversión de $3.881 millones y beneficiará a más de 25.000 usuarios que transitan diariamente por este sector de Medellín. - crédito @metrodemedellin/X

Cambios temporales en las rutas de buses por las obras

Como consecuencia del inicio de los trabajos sobre la carrera Bolívar, los paraderos habituales de varias rutas cambiarán temporalmente de ubicación mientras se desarrollan las obras.

El Metro precisó que las modificaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Costado norte

Los servicios de:

Combuses, con destino al Aeropuerto José María Córdova.

Ruta Integrada Poblado 136ii.

Trasladarán su punto de abordaje hacia el norte, ubicándose sobre la calle 38.

Costado sur

Las rutas intermunicipales hacia el Oriente antioqueño, entre ellas las que se dirigen a:

Rionegro.

El Carmen de Viboral.

La Ceja.

Otros municipios de la subregión.

Operarán temporalmente sobre la carrera Bolívar, al sur de la calle 36.

La empresa hizo un llamado a los usuarios para que verifiquen la nueva ubicación de los paraderos antes de iniciar sus desplazamientos, con el fin de evitar retrasos durante los primeros días de implementación de la medida.

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Las modificaciones en los puntos de abordaje serán temporales y se mantendrán mientras avanzan los trabajos de adecuación en el corredor de la carrera Bolívar. - crédito @metrodemedellin/X

Las modificaciones serán temporales

El Metro de Medellín enfatizó que los cambios en las rutas y puntos de abordaje son únicamente temporales y obedecen a la necesidad de intervenir la infraestructura donde se construirá el nuevo Portal de Integración.

La entidad explicó que, una vez finalicen las obras, los usuarios contarán con espacios de espera más amplios, una mejor organización de los servicios de transporte y una integración más eficiente entre los distintos modos de movilidad.

Asimismo, la empresa aseguró que el proyecto permitirá reducir la congestión en el sector, mejorar la experiencia de viaje y ofrecer condiciones más seguras tanto para peatones como para quienes utilizan diariamente el sistema de transporte público.

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