Colombia

Comandante de Bomberos de Ventaquemada lucha por su vida tras brutal golpiza en Tunja: agresor fue capturado

El teniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, con cerca de 30 años de servicio, sufrió un trauma craneoencefálico severo y permanece bajo pronóstico reservado mientras autoridades avanzan en la investigación

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Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, lleva cerca de 30 años de servicio en organismos de socorro. - crédito suministrada a El Tiempo
Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, lleva cerca de 30 años de servicio en organismos de socorro. - crédito suministrada a El Tiempo

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Tunja, luego de resultar gravemente herido durante una agresión ocurrida en la capital boyacense. El presunto responsable fue capturado en flagrancia y quedó vinculado a una investigación que inicialmente se adelanta por el delito de lesiones personales agravadas.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el oficial, de 49 años, fue trasladado de urgencia al centro asistencial después de sufrir un trauma craneoencefálico severo, fractura de cráneo y edema cerebral, lesiones por las que ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y permanece bajo pronóstico reservado.

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Los hechos ocurrieron cuando se dirigía a un ensayo en Tunja

Según la información conocida, el comandante de bomberos se dirigía al Colegio Salesiano Maldonado de Tunja, donde asistiría al ensayo de la banda heráldica de egresados, agrupación que tradicionalmente participa en el desfile del 20 de julio.

Los hechos se registraron hacia las 9:35 de la mañana del lunes festivo, en la carrera 9 No. 24-86, barrio Las Nieves, a cuatro cuadras de la Plaza de Bolívar de Tunja.

De acuerdo con la versión conocida por el medio citado, cuando Bolívar Vargas se disponía a ingresar su vehículo a un parqueadero, al parecer bajó la ventana y le pidió a un hombre que caminaba con dos perros que recogiera los excrementos que uno de los animales había dejado sobre el andén. Según esa misma versión, el peatón habría reaccionado de manera alterada.

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Uno de los vecinos del sector, que pidió mantener su identidad en reserva, relató al diario lo ocurrido.

“Lo que escuché cuando me percaté del escándalo es que el hombre que tenía los perros, al parecer, se quedó a las afueras del parqueadero y, cuando el conductor que le había llamado la atención salió, lo habría increpado y procedió a agredirlo a puños, haciéndole perder el equilibrio a la víctima, quien cayó de espaldas, golpeándose de manera violenta contra el filo del andén en la cabeza, y luego le habría propinado varias patadas en el piso”.

La misma fuente agregó que una persona alertó a la Policía y que, cuando los uniformados llegaron al lugar, lograron la captura del presunto agresor.

“Cuando llegaron los uniformados, lograron la captura en flagrancia del agresor, mientras el otro hombre, en el piso, les pedía que lo detuvieran, que él lo iba a denunciar por lesiones personales de inmediato”.

Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión que presentaba en la cabeza, Bolívar Vargas fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Tunja.

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Julián David Torres Corredor, de 32 años, fue capturado en flagrancia y quedó vinculado a una investigación que inicialmente se adelanta por lesiones personales agravadas. - crédito Colprensa

El presunto agresor fue capturado en flagrancia

Como presunto responsable de la agresión fue capturado Julián David Torres Corredor, de 32 años, quien fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización.

De acuerdo con la información conocida por el medio, el hombre tendría que ser dejado en libertad, debido a que no existe denuncia formal, situación derivada del estado de salud de la víctima. No obstante, continuará vinculado al proceso, que inicialmente se adelanta por lesiones personales agravadas.

Un oficial con cerca de tres décadas de servicio

En los cerca de 30 años de servicio que lleva como bombero, Jairo Humberto Bolívar Vargas ha participado en la atención de incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, deslizamientos y otras emergencias.

Actualmente es el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, municipio ubicado a unos 40 minutos de Tunja, donde, entre otras funciones, atiende los accidentes que se registran con frecuencia en la doble calzada que comunica a esa población con la capital boyacense.

Además de su trayectoria como bombero, es abogado especialista en Derecho Laboral y cuenta con formación especializada para la atención de emergencias por incidentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, así como en incendios forestales.

Mientras permanece internado en la UCI, para la noche de este martes fue realizada una velatón a las afueras del Hospital San Rafael de Tunja, en la que participarán bomberos de diferentes municipios, familiares y amigos para pedir por su recuperación y expresar su rechazo por lo ocurrido.

Bogotá UCI
El comandante permanece bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Tunja, donde ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. - crédito Colprensa / Álvaro Tavera

Alcalde de Ventaquemada rechazó lo ocurrido

Tras conocerse el caso, el alcalde de Ventaquemada, Óscar Montañez Bohórquez, emitió un pronunciamiento en el que rechazó la agresión y pidió que los hechos sean esclarecidos.

“Desde esta tierra rechazamos y condenamos categóricamente los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Tunja, en los que resultó gravemente herido el subteniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante de nuestro Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada. Elevamos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que adelanten una investigación rigurosa, esclarezcan lo sucedido y se haga justicia frente a este lamentable hecho que hoy preocupa a toda nuestra comunidad”.

El mandatario también envió un mensaje de solidaridad a la familia del comandante.

“Al mismo tiempo nos unimos en oración por la pronta recuperación de nuestro comandante, quien permanece bajo atención médica especializada. Pedimos a Dios y a la Santísima Virgen que lo cubran con su manto, le concedan fortaleza, salud y la oportunidad de regresar muy pronto al lado de su familia y de la comunidad que tanto lo aprecia y admira por su vocación de servicio”.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja expresó su solidaridad con Jairo Humberto Bolívar Vargas y rechazó cualquier acto que atente contra la vida e integridad de los organismos de socorro. - crédito Bomberos Voluntarios de Tunja
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja expresó su solidaridad con Jairo Humberto Bolívar Vargas y rechazó cualquier acto que atente contra la vida e integridad de los organismos de socorro. - crédito Bomberos Voluntarios de Tunja

Bomberos de Tunja expresaron su solidaridad

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, institución donde Bolívar Vargas inició su carrera antes de participar en la creación del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada hace cerca de diez años, también manifestó su solidaridad mediante un comunicado.

“El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja se permite expresar su solidaridad y acompañamiento frente a los lamentables acontecimientos que afectaron al teniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, quien resultó gravemente herido mientras se encontraba fuera de servicio”.

La institución extendió su respaldo a la familia del comandante, a sus compañeros y a la comunidad bomberil de Boyacá, y reiteró su rechazo frente a este tipo de hechos.

“Reiteramos nuestro rechazo a cualquier acto que atente contra la vida, la integridad y la labor de quienes, con vocación de servicio, compromiso y entrega permanente, trabajan diariamente por la protección y seguridad de la comunidad. Los hombres y mujeres que integran los cuerpos de bomberos merecen respeto, reconocimiento y garantías para el desarrollo de su noble misión”.

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Jairo Humberto Bolívar VargasAgresión en TunjaLesiones personales agravadasHospital San Rafael de TunjaColombia-Noticias

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