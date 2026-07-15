Colombia

El Invima ordenó suspender el uso de una popular crema de peinar por contaminación

El instituto pidió reportar los lugares dónde se distribuye para frenar su comercialización e instó a aquellos que ya la compraron a sacarla de su rutina diaria

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Estantes de acrílico llenos de productos de cuidado personal en una pared gris. Un espejo, tomacorriente, dispensador de jabón y cepillos de maquillaje son visibles.
Tenga cuidado si tiene este producto capilar en su baño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro del mercado en Colombia de una popular crema de peinar que se comercializa en distribuidoras de belleza de diferentes regiones, lo que llamó la atención de los usuarios de este producto.

De acuerdo con la alerta sanitaria 212-2026, el producto lleva por nombre “Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre” y la autoridad lo tiene en la mira debido a una alteración en su calidad microbiológica que fue detectada en un análisis de laboratorio.

La medida aplica para el producto que cuenta con registro sanitario NSOC89337-18CO, presentación de 250 ml, del lote 2208-124. Así que, aquellas personas que adquirieron este producto deben revisar el lote mencionado para evitar problemas en el cuero cabelludo de los menores de edad, población a la que está dirigido el producto.

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Estante con múltiples botellas azules de crema con tapa amarilla. Las etiquetas muestran "Leche de Coco pa'l pelo Boys" de Andres Vega y un niño.
El producto es muy popular, teniendo en cuenta que esta es una de las marcas más populares en los comercios de belleza del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el hallazgo surgió en su programa “Demuestra la Calidad”, tras resultados no conformes en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales, por encima del límite máximo de aceptabilidad fijado para cosméticos en la Resolución 2120 de 2019.

Del mismo modo, el informe oficial explicó que el registro sanitario figura a nombre de Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S. y el fabricante reportado es Dermocosmética Ltda.

En el documento, la autoridad sanitaria indicó que, si alguien está usando el producto, debe suspenderlo de inmediato y reportar al Invima o a las autoridades de salud territoriales los puntos donde se distribuya o comercialice.

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Del mismo modo, el Instituto pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales intensificar inspección, vigilancia y control en establecimientos donde se use o venda el producto, e informar al Instituto en caso de hallarlo.

Incluso, a los titulares, distribuidores y comercializadores les ordenó abstenerse de distribuir y vender el lote identificado, bajo advertencia de medidas sanitarias y posibles sanciones.

Invima-Colombia
Las autoridades piden a la comunidad reportar cualquier producto fraudulento - crédito Colprensa

Productos de uso facial y capilar pueden poner en riesgo al consumidor

Esta no es la única alerta que se ha lanzado en el país respecto a productos cosméticos en julio de 2026, puesto que el famoso jabón facial de la marca Arana Shop se sigue comercializando en Colombia pese a que su Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC21441-23CO está cancelada desde el 13 de enero de 2026, por lo que su venta en el territorio nacional es ilegal y el producto es considerado fraudulento.

De acuerdo con el instituto, la alerta se originó por una denuncia y se relaciona con ventas a través de redes sociales como Instagram y TikTok, además de tiendas virtuales. El producto figura sin el debido Registro Sanitario.

El Invima advirtió que los cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria pueden poner en riesgo la salud de los usuarios porque no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de requisitos normativos vinculados con composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento.

Arana Shop rompe el silencio sobre su jabón facial y promete regularizar el permiso sanitario - crédito @aranashopoficial/IG
Arana Shop habló tras la polémica de su jabón facial y prometió regularizar el permiso sanitario - crédito @aranashopoficial/IG

Como medidas para la comunidad, el organismo recomendó no comprar productos sin registro o Notificación Sanitaria Obligatoria. También pidió a quienes estén usando el “JABON FACIAL” de ARANA SHOP suspenderlo de inmediato y denunciar a los distribuidores o comercializadores en la página web del Invima, al señalar que al desconocerse la cadena de comercialización no hay trazabilidad ni información sobre almacenamiento y transporte.

Ante esta notificación, Jesús Arana, el creador de contenido que lanzó este producto, explicó: “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos nuestros consumidores. Desde nuestros inicios hemos trabajado con el compromiso de ofrecer los mejores productos” y aseguró que el registro sanitario: “ya se encuentra radicado y siendo gestionado por nuestra compañía ante las autoridades competentes, con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos legales vigentes”.

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