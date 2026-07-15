Abelardo de la Espriella tendría sede alterna en Barranquilla: Char confirmó que evalúan el Edificio de la Aduana

El Edificio de la Aduana es uno de los inmuebles que analiza el Gobierno de Abelardo De La Espriella para instalar una sede alterna de la Presidencia, según confirmó Alejandro Char. - crédito Alcaldía de Barranquilla e Infobae

Barranquilla podría convertirse oficialmente en la sede alterna del Gobierno nacional durante la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Así lo confirmó el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, quien aseguró que el Ejecutivo evalúa utilizar el histórico Edificio de la Aduana como uno de los espacios desde donde despacharía el jefe de Estado una vez asuma el cargo.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario distrital indicó que la iniciativa ya fue discutida directamente con el presidente electo y que la decisión sería formalizada mediante un decreto presidencial que, según dijo, sería firmado el próximo 7 de agosto, día de la posesión del nuevo Gobierno.

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“Sí lo están revisando y fue uno de los temas que hablé con el presidente”, respondió Char cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el Edificio de la Aduana se convierta en la sede alterna de la Presidencia.

El Edificio de la Aduana, entre las opciones para albergar la Presidencia

Durante la conversación radial, el alcalde confirmó que la posibilidad de trasladar parte de las actividades del Gobierno a Barranquilla va más allá de una propuesta simbólica.

Cuando los periodistas le preguntaron si la sede alterna era un proyecto real, Char respondió de manera contundente: “Es en serio y lo va a firmar el siete de agosto. Nos lo prometió.”

De acuerdo con el mandatario, el mecanismo jurídico sería un decreto presidencial que establecería oficialmente a Barranquilla como sede alterna del Gobierno Nacional.

“Bueno, eso tiene que quedar en un decreto, me imagino presidencial, porque establece a Barranquilla como sede alterna. Eso quedará firmado”, explicó.

Aunque todavía no se ha confirmado cuál será el inmueble definitivo, el histórico Edificio de la Aduana figura entre las alternativas que analiza el equipo del presidente electo.

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El histórico Edificio de la Aduana, en Barranquilla, figura entre las opciones para albergar una sede alterna del Gobierno nacional. - crédito EFE/RICARDO MALDONADO/Archivo

Una sede alterna que ya se refleja en la agenda del presidente electo

Durante la entrevista, Char sostuvo que, incluso antes de la posesión presidencial, Barranquilla ya se ha convertido en un punto estratégico para las reuniones del nuevo Gobierno.

El alcalde relató que durante su más reciente encuentro con Abelardo de la Espriella encontró que varios integrantes del futuro gabinete ya se encontraban reunidos en la ciudad.

“El otro día que tuve la suerte de hablar con el presidente, había un consejo de ministros ahí abajo en el primer piso”, comentó.

Según el mandatario distrital, esta dinámica representa una oportunidad para que las regiones, especialmente el Caribe colombiano, tengan una mayor cercanía con las decisiones del Gobierno.

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En ese sentido, aseguró que históricamente el Caribe ha recibido menos inversión pública que otras zonas del país y manifestó que la presencia permanente de la Presidencia podría contribuir a impulsar proyectos estratégicos para la región.

“Qué fortuna para Barranquilla, qué fortuna para el Caribe, para nosotros tener un presidente con todos sus ministros aquí, aquí en la periferia de Colombia, donde no llega la inversión nacional o si llega, llega poca”, afirmó.

Abelardo De La Espriella anunció que Barranquilla será sede alterna de la Presidencia durante su mandato, según confirmó el alcalde Alejandro Char. - crédito Infobae Colombia

Seguridad fue uno de los principales temas del encuentro con De La Espriella

Además de la propuesta sobre la sede alterna, Char reveló que la seguridad ocupó buena parte de la conversación que sostuvo con el presidente electo.

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El alcalde explicó que expuso la preocupación por el crecimiento de las estructuras criminales, la extorsión y los homicidios que afectan a Barranquilla y aseguró que recibió un mensaje de respaldo por parte de De La Espriella.

“Le dije: Presidente, me siento impotente porque me están matando a los pelados en las calles, la gente sale con miedo (...) y me dijo: ‘Estáte tranquilo, alcalde, que llegué para esto. Llegué para acompañar a la comunidad y traerle seguridad al país’”, relató.

De acuerdo con Char, el mandatario electo le habló de una estrategia basada en mayor contundencia operativa, inteligencia, tecnología y fortalecimiento del pie de fuerza, aunque indicó que los detalles serán presentados oficialmente una vez comience el nuevo Gobierno.

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El Gobierno electo busca fortalecer la presencia institucional y las inversiones en el Caribe colombiano mediante una mayor descentralización administrativa. - crédito Colprensa

Infraestructura y conectividad, entre las prioridades para el Caribe

El alcalde también aprovechó la entrevista para mencionar varios proyectos que considera prioritarios para la región Caribe durante la próxima administración.

Entre ellos destacó el mejoramiento del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la modernización de la infraestructura eléctrica, la recuperación del canal de acceso al puerto de Barranquilla y nuevas inversiones en conectividad vial.

Char insistió en que el Caribe necesita una mayor integración con el resto del país, especialmente mediante corredores que conecten a Barranquilla con Cartagena, Santa Marta, Ciénaga y Bogotá.

Asimismo, señaló que la ciudad busca consolidarse como un centro energético y tecnológico, con proyectos relacionados con energías limpias, centros de datos y nuevas inversiones industriales.

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