Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 13 de julio

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Guardar
Google icon
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este lunes 13 de julio de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: lunes 13 de julio de 2026.

Número ganador: 7247.

Quinta: 9.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de Sinuano

La Lotería El Sinuano Noche es un juego de azar que ha ganado reconocimiento en Colombia, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo lleva el nombre del río Sinú, un importante curso de agua que ha sido vital para las comunidades locales a lo largo de la historia. El río Sinú no solo ha proporcionado recursos naturales, sino que también ha influido en la cultura y economía de la región.

PUBLICIDAD

El término "Sinuano" se deriva directamente del río Sinú, que atraviesa la región caribeña de Colombia. Este río ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades que se asientan a sus orillas, ofreciendo no solo agua, sino también un medio de transporte y una fuente de sustento a través de la pesca y la agricultura.

La lotería, que lleva el nombre de este emblemático río, refleja la conexión cultural y económica que las comunidades de la Costa Caribe tienen con el Sinú. La Lotería El Sinuano Noche se ha convertido en una tradición para muchos habitantes de la región, quienes participan con la esperanza de ganar premios que pueden cambiar sus vidas.

PUBLICIDAD

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa con mi premio si otros también ganan?

El Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que el valor de la gratificación no se vea afectado por la cantidad de participantes en cada sorteo. Este modelo asegura que cada jugador que acierte el número ganador reciba el monto completo anunciado, sin divisiones ni ajustes, independientemente del número total de personas que hayan participado.

Este esquema de premios representa una ventaja para los jugadores, ya que elimina la incertidumbre sobre el valor del premio. Desde el momento en que se realiza la apuesta, los participantes saben con exactitud cuánto pueden ganar si su número resulta seleccionado. Esto significa que, ya sea que el sorteo cuente con miles de jugadores o con un grupo reducido, el monto del premio permanece inalterado y es entregado íntegramente al ganador.

La estructura también refuerza la transparencia y la confianza en el Sinuano Noche, características que son altamente valoradas por quienes participan en este tipo de juegos de azar. Este sistema permite a los jugadores enfocarse únicamente en la emoción de acertar el número ganador, sin preocuparse por factores externos como la cantidad de competidores. De esta manera, el sueño de ganar se convierte en una experiencia más justa y accesible para todos los participantes.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de SinuanoSinuano Noche ultimo sorteoSinuano Noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella anunció que eliminará el Comisionado de Paz y desmontará la “impunidad total” desde el 7 de agosto

El presidente electo adelantó que las funciones serán reasignadas a otras entidades estatales y aseguró que, con esa decisión, su Gobierno enfocará la política en la seguridad y dejará atrás los procesos que calificó como de “falsa paz”

De la Espriella anunció que eliminará el Comisionado de Paz y desmontará la “impunidad total” desde el 7 de agosto

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 13 de julio de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 13 de julio de 2026

Gustavo Bolívar llamó al Pacto Histórico a ser una bancada “seria e ilustrada” en el Congreso: ahora será partido de oposición

Con 69 curules, la bancada a la que se sumará el excandidato presidencial Iván Cepeda buscará hacer contrapeso al mandatario entrante, que entraría con mayorías legislativas tras la adhesión de colectividades como Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical, entre otras

Gustavo Bolívar llamó al Pacto Histórico a ser una bancada “seria e ilustrada” en el Congreso: ahora será partido de oposición

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

El atacante en cuestión disputó 49 partidos oficiales, marcó seis goles, entregó dos asistencias, recibió siete tarjetas amarillas y acumuló 2.415 minutos en cancha en su paso por Ecuador

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

Westcol criticó video de dos menores fumando marihuana en un ‘stream’ y celebró el castigo de un padre: “Parece un feto todavía”

El “padre” Alberto Linero soprendió las redes sociales con impresionante cambio de apariencia: “Terminé cediendo”

La hija de Marbelle, Rafaella Chávez, reveló que tocó fondo en su salud mental y quiso quitarse la vida: “Para mí se acabó todo”

David Bisbal emocionó a sus fanáticos al revelar su visita a Bogotá con imágenes en lugares emblemáticos de la ciudad: “Como en casa”

Shakira sigue conquistando el mundo con ‘Dai Dai’: por segunda semana consecutiva rompió récords en plataformas digitales

Deportes

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

El Deportivo Independiente Medellín tendrá nuevo delantero: “Es una bonita oportunidad para aprovecharla”

Amaranto Perea asumió como técnico de Independiente Medellín tras eliminación de la selección Colombia del mundial: así fue su primera sesión con “el Poderoso”

Juanfer Quintero le respondió fuerte a periodista que lo criticó por “irse de fiesta” tras la eliminación de Colombia: “¿Te pido permiso?”

Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II

El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”