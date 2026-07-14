Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reaccionó a la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán: “ICE está matando a nuestros vecinos”

La víctima era oriunda de Bucaramanga (Santander) - créditos Anna Connors/Pool via REUTERS | Scope Report | red social Facebook

La indignación se apoderó de Biddeford, Maine, luego de que un agente de ICE disparara en varias ocasiones contra Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años que murió en el lugar de los hechos la mañana del lunes 13 de julio de 2026.

La noticia provocó la movilización inmediata de decenas de residentes y activistas que, el mismo día, llenaron las calles de la ciudad con consignas exigiendo la disolución de la agencia federal y el cese de las políticas migratorias consideradas letales.

Asimismo, algunos dirigentes políticos y mandatarios de varias ciudades principales y gobernadores de estados norteamericanos salieron a referirse en contra de las acciones por parte de los agentes migratorios, y que actúan bajo directrices expresas del Gobierno de Donald Trump.

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Uno de ellos fue el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que a través de un mensaje desde su cuenta de X cuestionó el accionar por parte de los integrantes de ICE.

“This morning in Biddeford, Maine, a 26-year-old man said goodbye to his wife and daughter and left for work. Moments later he was dead, shot in the head by ICE agents, the second man ICE has killed in six days (Esta mañana, en Biddeford, Maine, un hombre de 26 años se despidió de su mujer y su hija y se fue a trabajar. Unos instantes después ya estaba muerto, tras recibir un disparo en la cabeza por parte de agentes del ICE; es el segundo hombre al que el ICE ha matado en seis días)”, inicia la publicación que compartió Mamdani.

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Mamdani compartió el mensaje en su cuenta de X la noche del lunes 13 de julio de 2026 - crédito @NYCMayor/X

En la segunda parte de su mensaje, el alcalde de los neoyorquinos afirmó que “el ICE está matando a nuestros vecinos. El ICE no se puede reformar. Abolamos el ICE (ICE is killing our neighbors. ICE cannot be reformed. Abolish ICE)”.

A raíz de lo que sucedió con Durán Guerrero, varias protestas se concentraron en el centro de Biddeford, ciudad ubicada a unos 29 kilómetros al suroccidente de Portland, donde los marchantes portaron mensajes como “Abolish ICE”, “ICE Out Now”, “ICE Kills” y “Murderers” («Abolir el ICE», «Fuera el ICE ya», «El ICE mata» y «Asesinos»).

Una de las pancartas preguntaba: “Is this the America we want?” (“¿Es esta la América que queremos?”), reflejando el desconcierto y el rechazo social ante los operativos de detención y deportación impulsados por la administración de Donald Trump.

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Marcia Hanes, residente local, expresó a varios medios locales que cubrieron las marchas su repudio a la presencia de ICE en la ciudad.

El mismo lunes 13 de julio se realizó un homenaje en memoria de Durán Guerrero - crédito EFE/EPA/TROY R. BENNETT

“Es horroroso. ICE debe ser desmantelada. La gente que trabaja para ICE no está capacitada. Queremos que se vayan de Biddeford. Están matando gente a sangre fría. Deben irse de Maine, deben irse de Estados Unidos”.

Uno de los primeros medios locales en confirmar la identidad del connacional fue el diario Portland Press Herald, gracias a la confirmación de algunos de sus vecinos y por organizaciones de defensa de los inmigrantes, que confirmaron haber contactado a la familia.

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Tanto la Maine Immigrants’ Rights Coalition (MIRC) como Presente! Maine señalaron en un comunicado que el joven contaba con autorización laboral en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social. Ambas entidades declararon: “Estamos devastados e indignados por su muerte”.

La directora ejecutiva de MIRC, Mufalo Chitam, se solidarizó con la familia del colombiano al expresar el dolor y la furia de la comunidad: “Hoy, un miembro de nuestra comunidad de 26 años ha muerto tras un incidente con ICE. Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable. ¿Cuánto más daño deben soportar nuestras comunidades antes de que quienes tienen poder reconozcan que esto ha ido demasiado lejos?”

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Varias organizaciones sociales y la ciudadanía que salió a marchar pidieron la salida de ICE del estado de Maine - crédito EFE/EPA/TROY R. BENNETT

Según organizaciones y vecinos, la presencia de ICE en Maine ha generado temor y dolor en las comunidades migrantes a lo largo del año, especialmente tras una serie de intervenciones consideradas violentas.

Los manifestantes insisten en que la agencia debe ser desmantelada y que la violencia asociada a los operativos no puede convertirse en una rutina aceptada por la sociedad.