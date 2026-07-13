Petro ordena que ningún cuartel militar sea sede de la posesión presidencial y defiende ceremonia ante el Congreso

El presidente Gustavo Petro ordenó que ningún establecimiento militar o policial sea utilizado para la ceremonia de transmisión del mando presidencial mientras continúe ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Militares. - crédito Reuters/Colprensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre el lugar donde deberá realizarse la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y afirmó que ningún establecimiento militar o policial podrá ser utilizado para la ceremonia de transmisión del mando presidencial, al considerar que la Constitución establece que el nuevo mandatario debe jurar el cargo ante el Congreso de la República.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en redes sociales, donde sostuvo que continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta el momento en que el nuevo presidente tome posesión del cargo, por lo que impartió una instrucción relacionada con el uso de instalaciones militares para ese evento.

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La publicación se conoce en medio de la discusión sobre la posibilidad de que la ceremonia del próximo 7 de agosto se realice en una guarnición militar, una propuesta planteada previamente por el equipo del presidente electo.

Petro afirma que la Constitución establece dónde debe realizarse la posesión

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que la ley determina cuál es la sede del Congreso y que es en una sesión de esa corporación donde debe realizarse la posesión presidencial, como ha ocurrido en anteriores cambios de gobierno.

“Cómo dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo, la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”, escribió.

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En la misma publicación también hizo referencia al anuncio del presidente electo de no estrechar su mano durante la transmisión del mando. “Que Abelardo no me dé la mano, es más o menos un halago, pero obedezco las leyes de la Constitución de 1991”, señaló.

La discusión sobre el lugar de la posesión presidencial surgió luego de que el equipo de Abelardo de la Espriella planteara realizar la ceremonia en una guarnición militar, propuesta a la que el Gobierno respondió que no era procedente. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La orden sobre los cuarteles militares

El presidente manifestó que hasta que el nuevo mandatario preste juramento continúa ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Militares, por lo que indicó que los establecimientos militares y policiales permanecen bajo su autoridad.

“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares”, afirmó.

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Petro agregó que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, impartió una instrucción relacionada con la ceremonia de posesión. “Ordenó que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia.”

Además, sostuvo que los oficiales solo pueden rendir el saludo militar a quien ya tenga la condición de comandante supremo, la cual, según indicó, se adquiere una vez el nuevo presidente haya prestado juramento.

El presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo manifestaron su intención de realizar una posesión distinta a la tradicional, para lo cual solicitaron un concepto jurídico sobre la posibilidad de cambiar la sede de la ceremonia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Su argumento sobre la transmisión del mando

En la publicación, Petro insistió en que la transmisión del mando presidencial debe realizarse conforme a las normas constitucionales y legales vigentes.

Según escribió, esas disposiciones establecen que el presidente de la República debe posesionarse ante el Congreso reunido en sesión plena, y recordó que la ley también define cuál es la sede de esa corporación.

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“La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”, indicó.

El mandatario agregó que, en su concepto, los cuarteles cumplen funciones distintas a las del Congreso. “En los cuarteles no se hacen leyes; se hacen acciones de seguridad y defensa del pueblo y su vida”, escribió.

Las demás decisiones anunciadas por Petro

Además de referirse al lugar de la posesión presidencial, Petro anunció otras decisiones relacionadas con símbolos históricos de la Presidencia.

En primer lugar, informó que la espada de combate de Simón Bolívar regresará al lugar del que fue trasladada, al señalar que volverá a la casa donde vivió el Libertador junto con Manuela Sáenz. “La espada de combate de Bolívar retorna a su casa donde la sacamos, allí donde vivió con Manuela Sáenz”, escribió.

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Asimismo, anunció que serán incorporados nuevos retratos al pasillo de los presidentes en la Casa de Nariño. Según indicó, se incluirán los retratos del presidente Carlos Nieto y del presidente indígena y general supremo del Ejército Libertador en 1854, a quienes describió como “libertadores ambos de esclavos”.

Petro sostuvo que la Constitución establece que el nuevo presidente debe posesionarse ante el Congreso de la República y reiteró que la transmisión del mando debe ajustarse a las normas vigentes. - crédito @petrogustavo/X

El contexto de la discusión sobre la sede de la posesión

El debate sobre el lugar donde se realizará la ceremonia comenzó después de que el Consejo Nacional Electoral ratificó a Abelardo de la Espriella como presidente electo el 25 de junio de 2026.

Posteriormente, el presidente electo y su jefe de debate, Mauricio Gómez Amín, manifestaron su intención de realizar una ceremonia distinta a la tradicional, proponiendo una guarnición militar como escenario para la transmisión del mando.

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El 9 de julio, el equipo de empalme envió una carta a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes en la que solicitó un concepto jurídico sobre la posibilidad de aplicar el artículo 140 de la Constitución para trasladar excepcionalmente la sede del Congreso fuera de Bogotá con motivo de la posesión presidencial.

La carta se envió el 9 de julio de 2026 - crédito cortesía

Un día después, la Presidencia de la República, mediante un oficio firmado por el jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno, respondió que el Gobierno nacional no tenía competencia para modificar el protocolo institucional ni para cambiar la sede del Congreso, al señalar que esta se encuentra establecida por la Ley 5 de 1992.

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Ese mismo 10 de julio, Petro publicó un primer mensaje sobre el tema en el que indicó que el Gobierno había consultado al Congreso si existía una decisión para modificar su sede con ocasión de la posesión presidencial.

En esa oportunidad escribió que, al tratarse de la sesión de instalación del nuevo Congreso el 20 de julio, correspondía a esa corporación decidir si era procedente trasladar su sede y si existía fundamento legal para hacerlo.

Con el pronunciamiento publicado este 12 de julio, el mandatario reiteró su posición de que la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República, al tiempo que ordenó que ningún establecimiento militar sea utilizado para ese acto mientras continúe ejerciendo la Presidencia de la República.

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