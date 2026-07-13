Quién es Charles Chapman, el polémico abogado que fue retirado de la comisión de empalme de Abelardo de la Espriella

El perfil de Charles Chapman López, figura clave en la renovación del derecho laboral en Colombia - crédito Charles Chapman López

El nombre del abogado Charles Chapman ha tomado fuerza en las últimas horas, tras desligarse de las versiones que lo vinculaban con la supuesta reglamentación del trabajo y la cotización por horas por parte del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

En un comunicado Chapman afirmó: “En ningún momento asumí la vocería del Presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme”. La oficina de comunicaciones del nuevo Ejecutivo había tildado de “completamente falso” que existiera tal determinación oficial.

Chapman aseguró que sus declaraciones fueron estrictamente jurídicas y no constituyeron anuncio alguno, aclarando que su participación como panelista en un congreso académico no guardaba relación con funciones institucionales. El Gobierno electo reiteró que Chapman no estaba autorizado para fijar posiciones oficiales.

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El propio abogado precisó que la ley vigente ya contempla la cotización por tiempo parcial y lamentó que sus palabras se distorsionaran. “Confío en que este episodio sirva para recordar la importancia de transmitir con fidelidad las declaraciones públicas”, expresó.

Charles Chapman López, abogado laboralista, es el presidente de la firma Chapman Wilches - crédito charleschapmanlopez/X

Este es el perfil de Charles Chapman

La trayectoria de Charles Chapman López se ha consolidado como referente en el análisis y la aplicación práctica del derecho laboral en Colombia.

Formado como abogado en la Universidad del Norte, Chapman profundizó su especialización en derecho laboral y relaciones industriales en la Universidad Externado de Colombia, aportando una sólida base académica a su carrera.

Durante su paso como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y como socio de la firma Chapman Wilches, Chapman acumuló experiencia clave en la interpretación de la norma laboral.

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Sumó responsabilidades como gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo y representante del país en distintas conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También integró el Comité Laboral de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Comité Jurídico de la Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo y Recursos Humanos (Acrip) para la Región Central.

Chapman fue asesor técnico en la Misión de Empleo 2020 y participó en la discusión de la reforma laboral 2023/2025, colaborando con la Comisión Cuarta del Senado en la construcción de la ponencia y el debate.

Chapman López, el abogado que impulsó cambios en la legislación laboral colombiana - crédito @charleschapmanl/X

En el ámbito académico, ejerce docencia en la Universidad Javeriana y la Pontificia Bolivariana de Medellín, entre otras instituciones.

Reconocido como “el abogado de grandes empresas que le metió la mano a la reforma laboral en el Senado”, Chapman ha sido citado como voz experta en foros y discusiones clave.

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Su aporte resulta fundamental en la actualización del marco jurídico colombiano y en la defensa de posiciones técnicas. Su perfil abarca tanto la asesoría empresarial como la discusión pública sobre los desafíos del empleo y la protección social en Colombia.

Charles Chapman resaltó el valor de la educación, la equidad y el trabajo femenino en su trayectoria

El abogado Charles Chapman evocó en una entrevista en octubre de 2025 con Uninorte su experiencia universitaria, marcada por el esfuerzo familiar y la oportunidad brindada por el Icetex. “La Norte para mí es el faro de la costa Caribe”, expresó, al recordar el impacto de esa etapa en su vida.

Chapman destacó que su principio ha sido priorizar el deber sobre el derecho: “Tengo el derecho de estudiar, tengo el deber de darle a otros esa oportunidad”, afirmó sobre su compromiso con el programa de becas de la institución.

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El abogado Charles Chapman narró sus orígenes, el impacto de las becas y la importancia del liderazgo femenino - crédito @charleschapmanl/X

Después de graduarse, Chapman se convirtió en monitor de Derecho Laboral, lo que le permitió acercarse al ejercicio profesional. Relató cómo comenzó a trabajar con abogados reconocidos, inicialmente como encargado de sacar fotocopias de expedientes.

“Me volví el promiscuo de las copias”, comentó con humor, señalando que su eficiencia le generó visibilidad entre despachos y facilitó la llegada de sus primeros clientes.

Chapman subrayó el aporte de las mujeres en su trayectoria y la importancia de la equidad, reconociendo la influencia de su madre y el rol fundamental de su primera socia.

“La mejor fortuna que uno puede hacer es trabajar con mujeres”, sostuvo en su momento, resaltando que en su oficina la mayoría del equipo femenino ha sido clave para su desarrollo profesional.

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