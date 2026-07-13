Colombia

Capturado reconocido abogado acusado de ofrecer dinero a una menor de edad a cambio de relaciones íntimas: se desempeñaba como personero

Aunque los hechos se presentaron en 2012 la captura se ordenó solo en el 2026

Guardar
Google icon
El hombre le ofreció varios regalos para que accediera a sus pretensiones, entre ellos, una cadena de 10 millones de pesos - crédito Policía del Tolima
El hombre le ofreció varios regalos para que accediera a sus pretensiones, entre ellos, una cadena de 10 millones de pesos - crédito Policía del Tolima

La captura del abogado y actual personero de San Antonio, Tolima, Benjamín Cárdenas Cruz, ocurrió después de varios años de investigación. La Policía Nacional cumplió con la orden de arresto emitida por un juez, asegurando así que el acusado enfrentara la justicia por lo que se le señala.

Todo empezó cuando la Fiscalía General de la Nación recibió información sobre el comportamiento del abogado. Según la investigación, en 2012, él contactó a una adolescente de 15 años por mensajes de texto. En esos mensajes, le ofrecía dinero y regalos, como una cadena de oro de 10 millones de pesos, para convencerla de tener relaciones sexuales con él.

PUBLICIDAD

El caso llegó a juicio, donde la Fiscalía presentó como pruebas los mensajes y otras evidencias. El desarrollo del proceso permitió que el juez valorara los elementos probatorios aportados por la Fiscalía.

El despacho judicial consideró que existían pruebas suficientes para declarar la responsabilidad del acusado por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. La sentencia definitiva, en cuanto a la pena a imponer, será definida en una audiencia que se celebrará próximamente.

Temas Relacionados

San Antonio, TolimaBenjamín Cárdenas CruzExplotación sexualMenor de edadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camilo Reyes advierte que el Gobierno de De la Espriella deberá fortalecer la política exterior y recuperar la carrera diplomática

El exministro respaldó el nombramiento de Omar Bula como canciller, defendió la permanencia de Colombia en los organismos multilaterales y cuestionó la creciente politización del servicio exterior

Camilo Reyes advierte que el Gobierno de De la Espriella deberá fortalecer la política exterior y recuperar la carrera diplomática

Calendario lunar de julio 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches

En los próximos días, el astro más cercano a la tierra embellecerá las noches con estas fases

Calendario lunar de julio 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches

Profesor que rechazó comprarle a don Luis Felipe por diferencias políticas respondió tras la polémica: “Asumo las consecuencias”

El docente aseguró que nunca buscó humillar al vendedor ambulante, defendió que actuó por coherencia con sus convicciones y pidió que el caso sea analizado sin fanatismos

Profesor que rechazó comprarle a don Luis Felipe por diferencias políticas respondió tras la polémica: “Asumo las consecuencias”

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Clima en Colombia: la previsión meteorológica para Cartagena de Indias este 13 de julio

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: la previsión meteorológica para Cartagena de Indias este 13 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Juan Pablo Llano relató uno de los momentos más dolorosos de su infancia y pidió proteger a los niños: “Fui raptado”

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Deportes

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso de pretemporada: así fue el partido

En video: así fue el punto con el que la Selección Colombia sub-17 derrotó a República Checa en el Mundial 2026

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero