Capturado reconocido abogado acusado de ofrecer dinero a una menor de edad a cambio de relaciones íntimas: se desempeñaba como personero

El hombre le ofreció varios regalos para que accediera a sus pretensiones, entre ellos, una cadena de 10 millones de pesos - crédito Policía del Tolima

La captura del abogado y actual personero de San Antonio, Tolima, Benjamín Cárdenas Cruz, ocurrió después de varios años de investigación. La Policía Nacional cumplió con la orden de arresto emitida por un juez, asegurando así que el acusado enfrentara la justicia por lo que se le señala.

Todo empezó cuando la Fiscalía General de la Nación recibió información sobre el comportamiento del abogado. Según la investigación, en 2012, él contactó a una adolescente de 15 años por mensajes de texto. En esos mensajes, le ofrecía dinero y regalos, como una cadena de oro de 10 millones de pesos, para convencerla de tener relaciones sexuales con él.

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El caso llegó a juicio, donde la Fiscalía presentó como pruebas los mensajes y otras evidencias. El desarrollo del proceso permitió que el juez valorara los elementos probatorios aportados por la Fiscalía.

El despacho judicial consideró que existían pruebas suficientes para declarar la responsabilidad del acusado por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. La sentencia definitiva, en cuanto a la pena a imponer, será definida en una audiencia que se celebrará próximamente.