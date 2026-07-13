Así respondió Gustavo Petro a los primeros hallazgos de la auditoría forense a su Gobierno por parte de Abelardo de la Espriella: “¿No es usted un corrupto?”

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia; Germán Calderón España, abogado de Abelardo de la Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia/@GermanCalderonE/X

El abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, presentó los primeros resultados de la auditoría forense al Gobierno saliente de Gustavo Petro y anunció la radicación de denuncias penales en dos casos principales: el primero relacionado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el segundo con la filial petrolera Cenit de Ecopetrol.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta oficial de X. En un breve mensaje, el mandatario saliente de Colombia preguntó a Germán Calderón España si era corrupto.

Según una investigación de la Revista Raya, el abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella registra antecedentes judiciales.

El citado medio señaló que Calderón España fue condenado a 36 meses de prisión domiciliaria por irregularidades en la celebración de contratos, específicamente por no cumplir los requisitos legales. El proceso se originó a partir de dos contratos de señalización vial durante su gestión en la alcaldía de Soacha que, según la Revista Raya, se dividieron para eludir el proceso de licitación pública.

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En respuesta a Germán Calderón España, el presidente Gustavo Petro escribió en su red social X lo siguiente: “¿Pero no es usted, señor Calderón, un corrupto?.

Gustavo Petro le preguntó a Germán Calderón España, abogado de Abelardo de la Espriella, si era corrupto - crédito @petrogustavo/X

El abogado Germán Calderón España le respondió al presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X, en la que adjunto sus antecedentes judiciales.

Asimismo, señaló que el “empalme anticorrupción” está dejando ver el supuesto engaño al pueblo colombiano con las “pseudo reformas sociales”.

“El empalme anticorrupción está demostrando que mientras su gobierno engañaba al pueblo con pseudo reformas sociales, lo robaban en grandes dimensiones y cuantiosos negocios ilegales que estamos destapando para quitarle la venda a los colombianos (sic)”, indicó el jurista.

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Por ese motivo, adjunto sus antecedentes judiciales y un pantallazo sobre el “Principio de Bandolino”.

“Adjunto mis antecedes judiciales descargados hace unos minutos y sobre el “Principio de Bandolino” alguien escribió lo que plasmo aquí en el pantallazo también adjunto (sic)“, aseveró Germán Calderón España.

Germán Calderón España le respondió al presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X, en la que adjunto sus antecedentes judiciales - crédito @GermanCalderonE/X

Detalles de la auditoría

El equipo encargado de la transición presidencial de Abelardo De La Espriella reveló los primeros resultados de la auditoría forense al Gobierno de Gustavo Petro. Estas investigaciones han conducido a la presentación de denuncias penales por posibles irregularidades detectadas en entidades estatales fundamentales.

El abogado Germán Calderón España informó sobre la radicación de denuncias en dos instituciones principales. Por un lado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la adjudicación y titulación de terrenos.

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Calderón España declaró: “Acabo de interponer denuncia penal por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras”.

En la denuncia, se solicita que se investigue penalmente a varios funcionarios, entre ellos el exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman, así como a cualquier otra persona que haya podido participar en los hechos denunciados.

Germán Calderón España reportó que el valor de la contratación, superior a $21.108 millones, superó la oferta inicial y se adjudicó sobre otras firmas reconocidas del sector petrolero- crédito @GermanCalderonE/X

La auditoría en la ANT detectó desembolsos equivalentes a un billón de pesos, correspondientes al Contrato Marco No. 5100, ejecutados a través de contratos interadministrativos con la SAE.

El segundo caso destacado involucra a la filial petrolera Cenit y la contratación de servicios de asesoría jurídica con la firma GESYCOBRO SAS. Calderón España reportó que el monto de este contrato, superior a $21.108 millones, superó la oferta inicial y fue adjudicado por encima de otras empresas reconocidas en el sector.

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Además, se señalaron posibles conexiones políticas entre miembros de la firma y el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Edilson Murcia, quien fue representante a la Cámara por Huila.

“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría no acatados por el gobierno saliente”, explicó Calderón España.