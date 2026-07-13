Colombia

Así respondió Gustavo Petro a los primeros hallazgos de la auditoría forense a su Gobierno por parte de Abelardo de la Espriella: “¿No es usted un corrupto?”

Los primeros resultados de la auditoría forense al Gobierno saliente de Gustavo Petro revelaron la radicación de denuncias penales en dos casos principales: uno relacionado con la ANT y otro con la filial petrolera Cenit de Ecopetrol

Guardar
Google icon
Gustavo Petro y Germán Calderón España - crédito Andrea Puentes/Presidencia/@GermanCalderonE/X
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia; Germán Calderón España, abogado de Abelardo de la Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia/@GermanCalderonE/X

El abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, presentó los primeros resultados de la auditoría forense al Gobierno saliente de Gustavo Petro y anunció la radicación de denuncias penales en dos casos principales: el primero relacionado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el segundo con la filial petrolera Cenit de Ecopetrol.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta oficial de X. En un breve mensaje, el mandatario saliente de Colombia preguntó a Germán Calderón España si era corrupto.

Según una investigación de la Revista Raya, el abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella registra antecedentes judiciales.

El citado medio señaló que Calderón España fue condenado a 36 meses de prisión domiciliaria por irregularidades en la celebración de contratos, específicamente por no cumplir los requisitos legales. El proceso se originó a partir de dos contratos de señalización vial durante su gestión en la alcaldía de Soacha que, según la Revista Raya, se dividieron para eludir el proceso de licitación pública.

PUBLICIDAD

En respuesta a Germán Calderón España, el presidente Gustavo Petro escribió en su red social X lo siguiente: “¿Pero no es usted, señor Calderón, un corrupto?.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro le preguntó a Germán Calderón España, abogado de Abelardo de la Espriella, si era corrupto - crédito @petrogustavo/X

El abogado Germán Calderón España le respondió al presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X, en la que adjunto sus antecedentes judiciales.

Asimismo, señaló que el “empalme anticorrupción” está dejando ver el supuesto engaño al pueblo colombiano con las “pseudo reformas sociales”.

“El empalme anticorrupción está demostrando que mientras su gobierno engañaba al pueblo con pseudo reformas sociales, lo robaban en grandes dimensiones y cuantiosos negocios ilegales que estamos destapando para quitarle la venda a los colombianos (sic)”, indicó el jurista.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, adjunto sus antecedentes judiciales y un pantallazo sobre el “Principio de Bandolino”.

“Adjunto mis antecedes judiciales descargados hace unos minutos y sobre el “Principio de Bandolino” alguien escribió lo que plasmo aquí en el pantallazo también adjunto (sic)“, aseveró Germán Calderón España.

Germán Calderón España - crédito @GermanCalderonE/X
Germán Calderón España le respondió al presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X, en la que adjunto sus antecedentes judiciales - crédito @GermanCalderonE/X

Detalles de la auditoría

El equipo encargado de la transición presidencial de Abelardo De La Espriella reveló los primeros resultados de la auditoría forense al Gobierno de Gustavo Petro. Estas investigaciones han conducido a la presentación de denuncias penales por posibles irregularidades detectadas en entidades estatales fundamentales.

El abogado Germán Calderón España informó sobre la radicación de denuncias en dos instituciones principales. Por un lado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la adjudicación y titulación de terrenos.

Calderón España declaró: “Acabo de interponer denuncia penal por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras”.

En la denuncia, se solicita que se investigue penalmente a varios funcionarios, entre ellos el exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman, así como a cualquier otra persona que haya podido participar en los hechos denunciados.

Germán Calderón España - crédito @GermanCalderonE/X
Germán Calderón España reportó que el valor de la contratación, superior a $21.108 millones, superó la oferta inicial y se adjudicó sobre otras firmas reconocidas del sector petrolero- crédito @GermanCalderonE/X

La auditoría en la ANT detectó desembolsos equivalentes a un billón de pesos, correspondientes al Contrato Marco No. 5100, ejecutados a través de contratos interadministrativos con la SAE.

El segundo caso destacado involucra a la filial petrolera Cenit y la contratación de servicios de asesoría jurídica con la firma GESYCOBRO SAS. Calderón España reportó que el monto de este contrato, superior a $21.108 millones, superó la oferta inicial y fue adjudicado por encima de otras empresas reconocidas en el sector.

Además, se señalaron posibles conexiones políticas entre miembros de la firma y el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Edilson Murcia, quien fue representante a la Cámara por Huila.

“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría no acatados por el gobierno saliente”, explicó Calderón España.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGermán Calderón EspañaAuditoría forenseGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vendedor de panela vetado por profesor petrista causó agarrón entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Destilar odio y desinformar”

El exdirector de la Ungrd y el representante electo del Centro Democrático tuvieron un fuerte cruce de mensajes en la red social de X

Vendedor de panela vetado por profesor petrista causó agarrón entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Destilar odio y desinformar”

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

El gol de la victoria fue marcado por Mariana Silva, exjugadora de Independiente Santa Fe, que dio el salto al fútbol europeo en la Liga de España

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

Hipopótamos de Pablo Escobar no serían sacrificados, ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella: cuáles son las opciones para controlarlos

La postura del designado por Abelardo de la Espriella anticipa que se frenaría la eutanasia planteada por el gobierno de Gustavo Petro, mientras expertos alertan por el avance de una especie invasora

Hipopótamos de Pablo Escobar no serían sacrificados, ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella: cuáles son las opciones para controlarlos

Piter Albeiro reaccionó a la polémica con vendedor de panela vetado por votar por Abelardo de la Espriella: “Lo tenemos que apoyar sí o sí”

La reacción del comediante surgió tras la circulación de una grabación hecha en Florencia, donde un comprador se negó a recibir el producto por diferencias ligadas al resultado electoral

Piter Albeiro reaccionó a la polémica con vendedor de panela vetado por votar por Abelardo de la Espriella: “Lo tenemos que apoyar sí o sí”

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

El humorista difundió imágenes donde se despidió de familiares y seres queridos y lamentó no haber tenido mayor respaldo de su gremio humorístico por su situación de seguridad

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Juan Pablo Llano relató uno de los momentos más dolorosos de su infancia y pidió proteger a los niños: “Fui raptado”

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Deportes

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso de pretemporada: así fue el partido

En video: así fue el punto con el que la Selección Colombia sub-17 derrotó a República Checa en el Mundial 2026

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó