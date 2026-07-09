Viviane Morales respondió a Petro por la financiación de universidades públicas: “Deje de confundir”

Gustavo Petro y la ministra de Educación designada, Viviane Morales, intercambiaron pronunciamientos sobre la financiación de la educación superior. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Viviane Morales, respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario reaccionara a sus declaraciones sobre la financiación de las universidades públicas. A través de su cuenta de X, la exfiscal general le pidió al jefe de Estado no confundir el contenido de la ley aprobada por el Congreso con el proceso de reglamentación de esa norma.

La respuesta de Morales se produjo después de que Petro publicara un extenso mensaje en el que cuestionó las declaraciones de la ministra designada, entregadas durante una entrevista con Noticias Caracol, en la que habló sobre la necesidad de reglamentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

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La respuesta de Viviane Morales a Gustavo Petro

Por medio de sus redes sociales, Viviane Morales respondió al pronunciamiento del presidente con un mensaje en el que hizo referencia a la reglamentación de la ley que modificó el método de financiación de las universidades públicas.

“Deje de confundir. Usted sabe que es necesario reglamentar la ley que fijó método de financiación de las universidades públicas, por algo hoy su ministro de Educación se apresuró a sacar el proyecto de decreto”, escribió la ministra de Educación designada.

Con ese mensaje, Morales sostuvo que la norma aprobada en 2025 requiere una reglamentación para definir su aplicación, proceso que, según señaló, ya había comenzado el actual Ministerio de Educación mediante la elaboración de un proyecto de decreto.

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Viviane Morales respondió al presidente y aseguró que la ley aprobada en 2025 requiere reglamentación. - crédito @MoralesViviane/X

Las declaraciones de Viviane Morales sobre la financiación de las universidades públicas

La controversia surgió luego de una entrevista concedida en la mañana del miércoles 8 de julio de 2026. Durante el diálogo, la ministra de Educación designada se refirió a la situación financiera de las universidades públicas y a la reforma aprobada por el Congreso en 2025.

“El año pasado (2025) se logró en el Congreso la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (de 1992), que establece unos nuevos mecanismos de financiación para la universidad pública. Evidentemente, hay una asfixia financiera para las universidades y nos tocará entrar a reglamentar un nuevo método para determinar la financiación de las universidades públicas con base en esa ley que fue aprobada el año pasado”, afirmó.

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Las declaraciones fueron respondidas posteriormente por el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

La financiación de las universidades públicas fue el eje de las declaraciones entre el presidente y la ministra designada. - Unal

El mensaje de Gustavo Petro

En su publicación en X, el mandatario aseguró que el anuncio realizado por la ministra designada “significa algo grave” y defendió la reforma aprobada durante su Gobierno para la financiación de las universidades públicas.

Según escribió Petro, la fórmula establecida en la ley garantiza la expansión de la cobertura de la educación superior pública.

“La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública que es ley hoy garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas, es un gasto que es la verdadera y más grande inversión de Colombia”, escribió.

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El presidente agregó que la reforma permitió aumentar el número de estudiantes beneficiados. “Con la nueva ley que aprobamos en el Congreso aumentamos ya para el nuevo semestre que recibirá la ministra 450.000 cupos adicionales a los que existían en el gobierno Duque. Es casi medio millón de jóvenes que si no hubiera esa ley no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio”, afirmó.

En el mismo mensaje también señaló que la política permitió abrir facultades de medicina gratuitas en La Guajira y en otras regiones del país.

Petro defendió la reforma impulsada durante su Gobierno y afirmó que garantiza la expansión de la educación superior pública. - crédito @petrogustavo/X

Las advertencias del presidente

En su publicación, Gustavo Petro manifestó que las declaraciones de Viviane Morales significan un cambio frente a la política impulsada por su Gobierno.

En ese contexto escribió: “El anuncio no significa más que van a suspender, para recortar gastos, el derecho a la educación en plena expansión en Colombia.”

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Más adelante añadió: “Va la ministra a apagar la luz del conocimiento en el pueblo para volver a la educación de elite y pagar por el estado la universidad privada.”

El mandatario también hizo un llamado a los jóvenes, organizaciones universitarias y familias para defender las reformas sociales aprobadas durante su administración.