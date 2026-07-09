Elsa Noguera pone al aeropuerto de Barranquilla entre las prioridades de De La Espriella

Elsa Noguera -crédito @elsanoguera/Instagram

La modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla será una de las prioridades del próximo Gobierno, según anunció Elsa Noguera, ministra de Transporte designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella. La funcionaria sostuvo que las condiciones actuales de la terminal no corresponden con la importancia que tendrá la ciudad durante el nuevo mandato.

Noguera aseguró que el proyecto cobra mayor relevancia después de que De La Espriella anunciara su intención de instalar una sede de la Presidencia en Barranquilla, recorrer permanentemente el territorio nacional y no viajar al exterior durante su Gobierno.

“La prioridad es total porque el presidente ha anunciado que tendrá una sede de la Presidencia en Barranquilla. Ha dicho que no viajará al exterior y que recorrerá permanentemente el territorio nacional”, afirmó la ministra designada en conversación con El Heraldo.

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Según explicó, la presencia recurrente del mandatario en la capital del Atlántico aumentaría la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Por esa razón, consideró necesario que el aeropuerto ofrezca una infraestructura acorde con el papel que asumirá Barranquilla durante los próximos cuatro años.

“Personas de todo el país y del mundo vendrán a visitarlo; sería una vergüenza que encontraran el aeropuerto en las condiciones actuales”, agregó Noguera, de acuerdo con la información publicada por Revista Semana.

Elsa Noguera

Proyecto requeriría una inversión cercana a $3 billones

Actualmente, en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se encuentra en trámite una iniciativa privada para realizar adecuaciones en el Ernesto Cortissoz y convertirlo en una terminal de referencia para el Caribe colombiano.

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El proyecto tendría un valor cercano a los 3 billones de pesos, aunque todavía deberá avanzar en los procedimientos necesarios antes de su adjudicación. Noguera señaló que durante el proceso de empalme encontró la propuesta bien estructurada y expresó su respaldo para que pueda seguir adelante.

La futura ministra también cuestionó que el aeropuerto permanezca bajo la administración de la Aeronáutica Civil. A su juicio, la entidad debería concentrarse en la regulación del sector aeronáutico y en la seguridad aérea, en lugar de operar una terminal de la importancia del Ernesto Cortissoz.

“Es una lástima que hoy esté bajo la administración de la Aerocivil. Esa entidad se encarga, principalmente, de los aeropuertos pequeños del país”, sostuvo.

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Aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla - crédito redes sociales/X

Noguera agregó que ninguna ciudad importante tiene a la Aerocivil como operadora de su aeropuerto y defendió la búsqueda de un nuevo modelo de administración para la terminal aérea de Barranquilla.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, ha manifestado al Gobierno nacional su interés en que la administración distrital asuma la operación del aeropuerto. Sin embargo, la ministra designada destacó que la iniciativa privada evaluada por la ANI presenta una estructura sólida.

Noguera pide seguridad para sacar adelante la inversión

La próxima responsable de la cartera de Transporte afirmó que el Gobierno deberá ofrecer condiciones que permitan al concesionario ejecutar la modernización. Entre ellas mencionó la seguridad jurídica, el acompañamiento institucional para completar permisos y trámites, y las garantías físicas necesarias para desarrollar las obras.

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“Tenemos que garantizarle al concesionario seguridad jurídica, acompañamiento para sacar adelante permisos y trámites, así como seguridad física, para que se anime a invertir y podamos adjudicar el proyecto lo antes posible”, indicó.

La intervención del Ernesto Cortissoz aparece así entre los primeros asuntos de infraestructura definidos por Noguera antes de asumir oficialmente el Ministerio de Transporte. Su planteamiento busca acelerar la adjudicación y resolver los problemas que han rodeado durante los últimos años a la terminal que presta sus servicios a Barranquilla y al departamento del Atlántico.