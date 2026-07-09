Colombia

Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra empresario italiano de Poligrow por presunta deforestación en Meta

El ente acusador señala que el investigado habría liderado una estructura dedicada al acaparamiento ilegal de tierras baldías en Mapiripán mediante presuntas maniobras para concentrar predios y explotar recursos naturales. La decisión sobre la solicitud será tomada por un juez el 22 de julio

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Carlo Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, fue imputado por la Fiscalía y su solicitud de medida de aseguramiento será definida el 22 de julio. - crédito Carlo Vigna Taglianti/Linkedin e Imagen Ilustrativa Infobae
Carlo Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, fue imputado por la Fiscalía y su solicitud de medida de aseguramiento será definida el 22 de julio. - crédito Carlo Vigna Taglianti/Linkedin e Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento contra Carlo Vigna Taglianti, representante legal de Poligrow Colombia S.A.S., al vincularlo como presunto líder de una organización dedicada al acaparamiento ilegal de tierras baldías, la deforestación y la explotación de recursos naturales en el municipio de Mapiripán, Meta. Según información de Blu Radio, el empresario es investigado por los delitos de concierto para delinquir, daños en los recursos naturales, ecocidio, deforestación y fraude procesal, relacionados con la afectación de aproximadamente 52 mil hectáreas.

De acuerdo con el medio ya mencionado, la Fiscalía sostiene que Carlo Vigna Taglianti habría dirigido una red que, entre 2008 y 2026, realizó actividades para apropiarse de tierras de origen baldío, superando los límites legales de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

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La fiscal del caso afirmó durante la audiencia, a la que tuvo acceso la emisora, que, “el señor Carlos Vigna Taglianti, conocido como empresario italiano, en su calidad de representante legal de la sociedad Poligrow, es el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”.

La hipótesis indica que, mediante la compra de predios a través de distintas personas o sociedades, la empresa Poligrow habría logrado concentrar grandes extensiones bajo un esquema de aparente legalidad, evitando superar los límites individuales por cada adquisición. “Poligrow no compró grandes extensiones a particulares, sino que adquirió múltiples predios de origen baldío a través de diferentes personas o sociedades, asegurándose de que cada predio no superara ese límite de la UAF”, expuso la delegada del ente acusador en declaraciones recogidas por el medio.

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Ilustración acuarela de un hombre con cabello rizado, de espaldas, observando un paisaje deforestado con árboles talados y un cielo rojizo y gris.
La Fiscalía investiga la presunta acumulación irregular de predios baldíos en Mapiripán mediante maniobras de compraventa y fraccionamiento para superar los límites permitidos por la ley. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Proyectos agroindustriales y transformación ambiental

La información conocida detalla que las conductas investigadas se habrían desarrollado en Mapiripán, donde Poligrow Colombia S.A.S. impulsa un proyecto de palma de aceite. Entre los predios analizados dentro del proceso judicial, figuran Macondo y Santa Ana, áreas en las que se reportan transformaciones relevantes del paisaje y uso de la tierra. La Fiscalía señaló que “la presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la UAF mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”.

Informes técnicos sobre deforestación y expansión de cultivos

Los informes técnicos recopilados por la Fiscalía, citados por el medio, describen hallazgos obtenidos en sobrevuelos y análisis de campo efectuados durante los últimos años. Un sobrevuelo realizado el 14 de febrero de 2025, sobre un área de 918.200 hectáreas, permitió identificar daños graves en los predios Santa Ana y Macondo, vinculados a la red investigada. Los documentos reflejan una relación entre la pérdida de bosque y el crecimiento de la infraestructura vial.

En uno de los apartes se indica que “en los años en los que se presentó un incremento a la infraestructura vial, se registraron aumentos en el área deforestada”, según consta en el material probatorio citado.

Los informes técnicos advierten sobre la pérdida de bosque y el avance de actividades agropecuarias en aproximadamente 52.000 hectáreas del municipio de Mapiripán, Meta. - crédito REUTERS/Ueslei Marcelino
Los informes técnicos advierten sobre la pérdida de bosque y el avance de actividades agropecuarias en aproximadamente 52.000 hectáreas del municipio de Mapiripán, Meta. - crédito REUTERS/Ueslei Marcelino

Los informes también mencionan la presencia de economías ilegales, con evidencia de cultivos de uso ilícito y campamentos en zonas dentro y fuera de los predios de interés, alternando con actividades de ganadería y cultivos agroindustriales. Los investigadores detallaron que “se pudieron evidenciar varios lotes dentro y fuera de los predios de interés con cultivos de coca y campamentos relacionados a la actividad ilegal y que en algunas zonas se alternan con otras actividades como lo son la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma”.

Crecimiento de palma de aceite y actividad ganadera

La información de la radio indica que entre 2021 y 2023, los cultivos de palma de aceite en el área de estudio pasaron de 8.140 a 9.345 hectáreas, lo que representa un aumento del 15%. Parte de estas plantaciones se encuentran sobre sabanas naturales. Además, el censo bovino municipal de Mapiripán creció de 65.262 a 162.237 animales entre 2016 y 2023, un incremento del 148,59%. Estos datos son considerados por la Fiscalía como indicadores del cambio en el uso del suelo, impulsado por las actividades investigadas.

El apoyo de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y su fondo RSSF benefició directamente a 6.184 pequeños productores en América Latina. - (RSPO)
La investigación señala un crecimiento de los cultivos de palma de aceite en la zona analizada, donde las autoridades evalúan su relación con la transformación del uso del suelo. - crédito RSPO/referencia

Material probatorio y proceso judicial en curso

Entre las pruebas recopiladas se incluye la observación de maquinaria pesada realizando adecuaciones en vías y terrenos deforestados. “Se pudo evidenciar la presencia de una maquinaria amarilla haciendo adecuación y limpieza de la vía en lotes recientemente deforestados al margen del tramo vial”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado.

La solicitud de medida de aseguramiento contra Carlo Vigna Taglianti queda pendiente de resolución judicial el 22 de julio. El proceso involucra a más de diez personas y se encuentra en etapa de investigación formal.

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