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Viviane Morales promete recuperar el Icetex: más cupos y nuevo modelo de financiación

La ministra designada aseguró que el nuevo Gobierno fortalecerá el Icetex, revisará su sostenibilidad financiera y buscará ampliar nuevamente los créditos educativos

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Viviane Morales - Abelardo de la Espriella - Gobierno de Colombia | crédito @vivianemoralesh/Instagram

La exfiscal general Viviane Morales, designada por el presidente electo Abelardo De La Espriella como ministra de Educación, anunció que una de las prioridades del nuevo Gobierno será fortalecer el Icetex, recuperar su capacidad de financiación y ampliar nuevamente las oportunidades de acceso al crédito para estudiantes de educación superior.

Durante una entrevista con Blu Radio, reseñada por Revista Semana, Morales aseguró que la administración entrante revisará el modelo financiero de la entidad para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La futura ministra también cuestionó las decisiones tomadas durante el Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que redujeron de manera importante los cupos disponibles para jóvenes que dependen de esa alternativa para ingresar a una universidad.

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El presidente Abelardo De La Espriella se comprometió a fortalecer el Icetex. La política de Petro fue marchitarlo porque él pensaba que esa plata iba para la educación privada y que entonces estaba subsidiando las universidades privadas”, afirmó Morales.

Viviane Morales dijo que Petro tiene miedo de que no se escoja rápido al reemplazo de Francisco Barbosa - crédito Colprensa.
Viviane Morales- crédito Colprensa.

La funcionaria designada sostuvo que el apoyo financiero a los estudiantes no debe verse únicamente como un respaldo a las instituciones privadas, sino como una herramienta para proteger la libertad de elección de cada joven. Según explicó, el crédito educativo permite decidir si se estudia en una institución pública o privada y escoger el programa académico que mejor se ajuste a las aspiraciones personales.

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Nuevo Gobierno revisará la financiación del Icetex

Morales señaló que la financiación y el subsidio a la demanda serán un “punto fundamental” de la política educativa del próximo Gobierno. Su planteamiento es que el Estado ayude directamente a los estudiantes para que puedan elegir entre distintas opciones de educación superior.

La financiación y el subsidio a la demanda es un punto fundamental para garantizar la libertad, la libertad de escoger entre la formación en educación pública o privada, la libertad para escoger la carrera que se quiere”, expresó.

La futura ministra reconoció, sin embargo, que el Icetex enfrenta problemas de sostenibilidad. Por esa razón, afirmó que será necesario analizar de dónde saldrán los recursos y qué mecanismos podrán utilizarse para mantener la capacidad de otorgar créditos sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad.

La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
Icetex - crédito Colprensa

En el Icetex hay que hablar nuevamente de la forma en que se va a financiar, buscar mecanismos que le permitan tener una especie de sostenibilidad, porque el Icetex obviamente no ha sido sostenible”, explicó Morales durante la entrevista.

Hasta el momento, la ministra designada no detalló cuáles serán las fuentes de financiación ni las modificaciones concretas que propondrá. Sus declaraciones, no obstante, anticipan que el Gobierno entrante buscará combinar una mayor cobertura con un modelo que permita sostener los recursos destinados a los estudiantes.

Morales cuestionó reducción de los cupos

La exfiscal también criticó la disminución en el número de cupos de financiación otorgados por el Icetex. Según afirmó, hace tres años la entidad entregaba cerca de 54.000 cupos, mientras que actualmente esa cifra se habría reducido a 10.000.

Haber hecho lo que hizo Petro de verdad es un crimen social. De 54.000 cupos de financiación que daba el Icetex hace tres años terminamos ahora en 10.000 y con todos estos jóvenes con estas enormes deudas”, manifestó.

Las tasas de interés de los créditos educativos son el IPC+7 que equivale al 1,31% mes vencido y 16,93% efectivo anual - crédito Icetex
Icetex - crédito Icetex

La afirmación refleja uno de los principales diagnósticos del equipo entrante: la entidad habría perdido capacidad para atender la demanda de estudiantes que necesitan apoyo económico. Morales indicó que su gestión buscará revertir esa tendencia y recuperar el papel del Icetex como una de las principales fuentes de financiación de la educación superior.

El anuncio también abre preguntas sobre la forma en que se atenderán las deudas existentes y sobre las condiciones de los futuros créditos. Aunque la ministra designada no entregó detalles sobre esos puntos, dejó claro que el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad estarán entre sus prioridades a partir del 7 de agosto.

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